Questa sera torna la Champions League anche per il Gruppo E, Chelsea-Milan sarà una delle partite più interessanti della serata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Dopo le grandi vittorie di ieri sera di Inter e Napoli questa sera tocca alle altre italiane. Il Milan affronterà il Chelsea allo Stamford Bridge in una partita tanto affascinante quanto complicata. La squadra di Potter è un avversario ostico che sta rialzando la testa, i rossoneri dovranno cercare il colpaccio in Inghilterra per mantenere la vetta in classifica. Una partita molto importante che la squadra di Stefano Pioli cercherà in tutti i modi di vincere.

Chelsea-Milan, dove vederla in TV e in streaming

Chelsea-Milan è la partita di cartello del Gruppo E di questa serata di Champions League, ecco dove vederla in TV.

I diritti di trasmissione della gara sono stati affidati ad Amazon Prime Video, sarà proprio su questa piattaforma che i tifosi potranno vedere i rossoneri tentare l'impresa allo Stamford Bridge.

Non ci sarà dunque un canale TV dedicato ma una trasmissione via streaming attraverso l'app ufficiale di Amazon Prime Video, visibile su ogni dispositivo elettronico e, ovviamente, sulla TV.

Non si potrà vedere in chiaro poiché Mediaset ha trasmesso Inter-Barcellona di ieri sera, e nemmeno su Sky poiché quella di Amazon è un'esclusiva.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini mentre il commento tecnico a Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni

Dopo aver scoperto Chelsea-Milan dove vederla in TV andiamo a vedere le probabili formazioni.

Il Milan è martoriato dagli infortuni e Pioli sta cercando di trovare una nuova quadra negli undici di partenza, senza però cambiare vestito alla squadra che rimane il 4-2-3-1.

Dest a destra al posto di Calabria sembra essere la soluzione, Krunic dal primo minuto per sopperire alle assenze di Messias e di Saelemaekers, Tatarusanu in porta e Ballò-Toure sulla sinistra.

Il Chelsea di Potter invece non ha particolari assenze e potrebbe dare una nuova chance a Koulibaly che ultimamente è stato impiegato poco.

Chelsea (3-5-2): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Mount, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Havertz, Sterling. All.: Potter.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballò-Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Stefano Pioli ha provato nell'allenamento di rifinitura anche Brahim Diaz sulla trequarti, il primo indiziato a subentrare nel corso della partita.

Orario di Chelsea Milan e dove si gioca

Chelsea-Milan si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 05 ottobre, allo Stamford Bridge di Londra.

Un campo ostico che offrirà una splendida cornice alla serata di Champions League dei rossoneri, un club abituato a notti come queste ma con pochi giocatori che le hanno vissute.

Il fattore campo potrebbe essere una componente decisiva ma non esistono alibi, per proseguire nella competizione bisogna superare anche ostacoli come questo cercando di resistere alla pressione dell'ambiente.

Fare il risultato questa sera potrebbe essere il passo decisivo verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, e potrebbe compromette il percorso dei blues.

Gli infortunati del Milan

Chelsea-Milan sarà un duro banco di prova per i rossoneri e non solo per la qualità dell'avversario, di assoluto livello, e per il fattore campo ma anche per la quantità degli indisponibili.

Nomi importanti che riducono all'osso le possibilità di scelta di Stefano Pioli che dovrà contare su giocatori solitamente meno utilizzati.

Da Maignan a Theo Hernandez, passando per Calabria e arrivando a Messias e Saelemaekers la lista è molto lunga.

Sarà una grande possibilità però, per chi ne farà le veci, per dimostrare di meritare di avere più occasioni per scendere in campo, il Milan potrà contare proprio sulla loro fame questa sera.

Come arriva il Milan alla partita

Dopo aver capito Chelsea-Milan dove vederla, le probabili formazioni e altro ancora andiamo a vedere come il Milan arriva alla partita di questa sera.

In Champions League è capitato nel Gruppo E composto da Chelsea, Dinamo Zagabria, Salisburgo e appunto i rossoneri.

Nelle prime due uscite la squadra di Pioli è riuscita a conquistare 4 punti grazie alla vittoria contro la Dinamo Zagabria e al pareggio contro il Salisburgo.

Un buon ruolino di marcia che però non può interrompersi questa sera anche perché il Chelsea, sulla carta la diretta avversaria per il primo posto, ha racimolato solo un punto nel girone grazie al pareggio contro il Salisburgo.

Vincendo questa sera il Milan non solo blinderebbe la vetta del girone ma comprometterebbe seriamente il proseguimento nella competizione del Chelsea.

Pronostico Chelsea-Milan

Una notte di Champions League molto importante per entrambe le squadre, la pressione sarà più sulle spalle del Chelsea che su quella del Milan.

Gli inglesi sono obbligati a fare il risultato per rimanere in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, i rossoneri hanno invece più margine di errore.

Il fattore campo, gli infortuni e la necessità di fare i tre punti fanno pendere l'asticella del pronostico verso il Chelsea ma occhio al Milan, la squadra di Pioli nonostante tutto sembra molto più in salute.

Sarà una partita tutta da vivere dunque, appuntamento alle ore 21.00 con una grande serata di Champions.

