Ormai ci siamo. Sabato 13 agosto è il grande giorno dell'avvio ufficiale della stagione di Serie A 2022-2023, con due big che scenderanno fin da subito in campo ovvero il Milan campione d'Italia in casa con l'Udinese e l'Inter di Simone Inzaghi in casa del Lecce. L'avvicinarsi dell'inizio del campionato può rappresentare un'occasione per dare uno sguardo alla classifica dei tifosi di tutte e venti le squadre della nostra massima serie, che secondo i dati di calcioefinanza.it vede in testa a tutte le altre, e non è certamente una sorpresa, Juventus, Milan e Inter.

Classifica dei tifosi di Serie A: Juventus regina incontrastata, seguono Milan e Inter

Per quanto riguarda il numero complessivo di tifosi delle venti squadre di Serie A alla fine della stagione 2021-2022, questo ha raggiunto i 24 milioni e 562mila, circa lo 0,16% in meno rispetto a quello dell'annata calcistica precedente. Andando indietro con gli anni fino alla stagione 2018-2019, ovvero il periodo precedente allo scoppio della pandemia di covid-19, il numero dei tifosi era in totale di circa 25 milioni e 234mila, una cifra che è poi andata come visto progressivamente calando.

La media di tifosi per ogni singolo club, di conseguenza, sarebbe di circa 1 milione e 228mila. A farla da padrona, andando a verificare il numero specifico di tifosi per ogni singola squadra del nostro massimo campionato, è ovviamente la Juventus. Tutto tranne che una novità per quanto riguarda le tifoserie del calcio nostrano, con la Vecchia Signora che conterebbe attualmente circa otto milioni e cinquantaseimila tifosi. I bianconeri, anche se c'era da aspettarselo, si confermano dunque al top in merito al numero totale di sostenitori.

Nessuna sorpresa in fondo anche per quanto riguarda le altre due posizioni del podio. Al secondo posto dietro la Juventus troviamo infatti il Milan campione d'Italia, che conta attualmente circa quattro milioni centosessantasettemila tifosi: una considerevole crescita per il club rossonero, che negli ultimi due anni ha visto aumentare questo numero del 13%. Merito, con molta probabilità, anche dei grandi risultati raggiunti dalla squadra di Pioli, reduce da un secondo posto e dallo scudetto nelle ultime due stagioni.

In terza posizione invece vi si può trovare l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal cocente secondo posto della passata stagione alle spalle dei cugini rossoneri. La società nerazzurra può contare al momento su circa tre milioni novecentodiciannovemila sostenitori in tutta Italia, con l'entusiasmo degli interisti ravvivato dal ritorno a Milano nel corso di questa estate di Romelu Lukaku. Le tre squadre più importanti del nostro calcio ricoprono quindi da sole ben il 67% della totalità dei tifosi della penisola.

I tifosi degli altri club della Serie A: Napoli e Roma dietro le tre big

Passando agli altri club che si apprestano ad iniziare la propria stagione di Serie A, subito dietro le tre big troviamo Napoli e Roma, rispettivamente terza con 2,6 e quarta con 1,8 milioni di tifosi. Con queste altre due posizioni, si arriva già all'84% dei tifosi italiani. In sesta posizione, con seicentomila sostenitori, troviamo invece la Fiorentina, mentre a seguire ecco Lazio e Torino, che contano rispettivamente su cinquecentomila e quattrocentocinquantamila seguaci.

A seguire, con cifre che si abbassano progressivamente a partire dai trecentomila tifosi, vi sono nell'ordine Atalanta, Bologna, Sampdoria, Hellas Verona, Monza, Lecce, e Udinese. Si arriva così agli ultimi cinque posti, con la Salernitana con centotrentamila tifosi seguita poi da Sassuolo, Cremonese, Spezia ed Empoli, ultimissima di questa speciale classifica con poco meno di cinquantamila tifosi.

Dando uno sguardo infine alle squadre che hanno avuto il maggiore incremento nel numero di tifosi, si distinguono in particolare la Fiorentina con un +10%, il Torino con un +8%, e l'Udinese con addirittura un +16%. Al contrario, le società del massimo campionato italiano che sono andate incontro ad un calo sono l'Atalanta con un -10% e il Bologna con un -9%.