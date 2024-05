La Fiorentina vola in Belgio per affrontare il Club Brugge nella semifinale di ritorno di Conference League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora. Si riparte dal 3-2 dell’andata.

Club Brugge-Fiorentina, semifinale di Conference League

Momento cruciale per la stagione della Fiorentina, che nei prossimi 90 minuti si gioca gran parte della stagione. Infatti, dopo l’eliminazione avvenuta in Coppa Italia e un piazzamento in classifica in campionato tutt’altro che indimenticabile, la Conference League rimane l’ultimo obiettivo raggiungibile.

Gli uomini allenati da Vincenzo italiano vogliono raggiungere l’ultimo atto del torneo per la seconda volta consecutiva, magari questa volta vincendolo così d’arricchire la bacheca e regalare una grande soddisfazione ai tifosi.

Non sarà per nulla semplice però, il Club Brugge ha già dato ampia prova della sua forza e lo stadio potrebbe rivelarsi un fattore chiave. All’andata è terminata 3-2 in favore dei Viola, grazie alla rete arrivata allo scadere di Nzola.

Due risultati su tre disponibili dunque per la Fiorentina, che potrà tentare di gestire il risultato contro un avversario che invece, al contrario, potrebbe andare all’arrembaggio alla ricerca del gol del pari.

Club Brugge-Fiorentina, dove vederla in TV e in streaming

Due squadre, un solo obiettivo: raggiungere la finale di Conference League. Tra i belgi e i toscani potrebbe uscirne una sfida molto avvincente, ecco dove vederla in TV. Club Brugge-Fiorentina sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8.

In alternativa, la si potrà seguire, previo abbonamento, su DAZN, Sky Calcio e Sky Sport. Infine, chi vorrà vedere la partita in streaming potrà farlo su DAZN, Sky GO e NOW. DAZN ha affidato la telecronaca a Dario Mastroianni. Sky, invece, ha scelto la coppia formata da Federico Zancan e Lorenzo Minotti.

Club Brugge-Fiorentina in TV: TV8, DAZN, Sky Calcio, Sky Sport

Club Brugge-Fiorentina in streaming: DAZN, SKy GO, NOW

Quando e dove si gioca

Club-Brugge Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League, andrà in scena mercoledì 8 maggio, alle ore 18:45, al Breydel Stadium di Brugge.

Probabili formazioni di Club Brugge-Fiorentina

Hayen schiererà la sua squadra con il 3-5-2. Davanti a Jackers, la retroguardia sarà composta da Sabbe, Mechele e Spileers. Sulla banda di destra spazio dal primo minuto a Meijer, mentre quella di sinistra sarà occupata da Skoras. In mezzo al campo Onyedika sarà affiancato da Odoi e Vanaken. In avanti, largo alla coppia composta da Jutglà e Thiago.

Vincenzo Italiano risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Terracciano. Davanti a lui partiranno Dodò e Biraghi sulle corsie e Martinez Quarta e Milenkovic al centro della difesa.

Mandragora e Arthur formeranno la coppia di centrocampisti. Qualche metro più avanti, sulla trequarti alle spalle di Belotti unica punta, i titolari saranno Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé.

CLUB BRUGGE (3-5-2): Jackers; Sabbe, Mechele, Spileers; Meijer, Odoi, Onyedika, Vanaken, Skoras; Jutglà, Thiago. Allenatore: Hayen.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Italiano.

Le quote

Gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno affrontare un avversario ostico, ma già nella gara d’andata hanno dimostrato di poter essere superiori. Ciononostante, dovranno fare i conti con la voglia di ribaltare il risultato e con il pubblico belga, per questo la concentrazione dovrà essere massima.

Sicuramente la Viola ha tutte le carte in regola per superare il turno, ma i prossimi 90 minuti saranno determinanti. Potrebbe uscirne una partita equilibrata e anche le maggiori agenzie di scommesse concordano su questo. Infatti, il segno 1 è dato a 2.40 mentre il segno 2 a 2.80. L’X vale 3.25.

