Oggi torna la Coppa Italia 2022-23 con due sfide molto interessanti valevoli per i sedicesimi di finale. Ecco dove vederla in TV, in streaming e quali squadre giocano.

Oggi, martedì 18 ottobre, torna la Coppa Italia 2022-23 con le prime due partite valevoli per i sedicesimi di finale. Le squadre vincenti raggiungeranno gli ottavi di finale e dunque le big. Entrambe le sfide saranno visibili in TV e in chiaro e a essere impegnata c'è anche una squadra di Serie A.

Coppa Italia, le partite di oggi

Si aprono oggi i sedicesimi di finale, l'ultimo atto prima che le squadre più blasonate entrino di diritto nella competizione.

Già ai sedicesimi, però, ci sono diverse squadre di Serie A presenti e che devono giocarsi il passaggio del turno sul campo.

La prima impegnata è il Torino che arriva dalla sconfitta contro la Juventus nel derby della Mole, dura da digerire ma dalla quale ripartire proprio questa sera.

La squadra allenata da Ivan Juric giocherà alle ore 21:00 di questa sera e dovrà affrontare il Cittadella, squadra ostica che ha raggiunto i sedicesimi battendo il Lecce nel turno precedente.

Nell'altra sfida invece saranno impegnate il Genoa e la Spal, che alle ore 18:00 si daranno battaglia per proseguire nella competizione.

Daniele De Rossi, nuovo allenatore degli estensi, vuole ottenere il primo successo con la sua nuova squadra e passare il turno.

Il Genoa giocherà in casa e cercherà di far valere la forza del pubblico del Ferraris di Genova.

Le partite di Coppa Italia di oggi:

Genoa-SPAL, ore 18:00

Torino-Cittadella, ore 21:00

Coppa Italia 2022-23, dove vederla in TV oggi

Dopo aver capito quali sono le partite di Coppa Italia 2022-23 di oggi, scopriamo dove vederla in TV.

I diritti TV della Coppa Italia sono in mano a Mediaset che offre la visione delle partite in chiaro e senza la necessità di possedere alcun abbonamento.

I canali predisposti per vedere le partite sono Italia 1 e Canale 20, e in base alla disposizione del palinsesto possono cambiare.

Per quanto riguarda le sfide di oggi valevoli per i sedicesimi di finale, la partita delle 18:00 sarà visibile su Italia 1 mentre quella delle 21:00 si potrà vedere su Canale 20.

Oltre alla TV, è possibile vedere la Coppa Italia 2022-23 anche in streaming utilizzando la piattaforma Mediaset Infinity.

Genoa-SPAL, ore 18:00 (Italia 1, Mediaset Infinity)

Torino-Cittadella, ore 21:00 (Canale 20, Mediaset Infinity)

Genoa-SPAL, dove vederla in TV e probabili formazioni

La giornata di oggi di Coppa Italia 2022-23 si aprirà alle ore 18:00, quando al Ferraris andrà in scena Genoa-SPAL, ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Il canale messo a disposizione da Mediaset dunque è Italia 1, che trasmetterà la partita in chiaro senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento, in streaming invece si potrà vedere sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Vogliacco, Czyborra; Badelj, Tourè; Yeboah, Portanova, Jagiello; Puscas. All.: Blessin.

SPAL (3-5-2): Thiam; Peda, Arena, Meccariello; Dickman, Murgia, Esposito, Valzania, Celia; Finotto, Rabbi. All.: De Rossi.

Torino-Cittadella, dove vederla in TV e probabili formazioni

La serata prosegue poi alle ore 21:00 quando il Torino di Juric affronterà il Cittadella di Gorini, in una sfida più complicata di quel che può sembrare.

Il Cittadella ha già eliminato dalla competizione un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto ai tempi supplementari con il risultato di 3-2.

Non ci penserà due volte a fare un'altra vittima illustre e ci proverà in tutti i modi, anche perché in campionato i risultati faticano ad arrivare.

La sfida sarà visibile su Canale 20 e avrà inizio alle ore 21:00 di oggi, martedì 18 ottobre.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilkhan, Vojvoda; Karamoh, Seck; Pellegri. All.: Juric.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Mattioli, Frare, Ciriello, Donnarumma; Carriero, Danzi, Branca; Antonucci; Embalo, Tounkara. All.: Gorini.

Coppa Italia, il tabellone

Le partite di oggi sono molto importanti, chi vince supererà il turno e potrà accedere agli ottavi di finale raggiungendo le sfide più affascinanti.

La suggestione più romantica è quella che porta De Rossi a Roma ma questa volta, per la prima volta, da avversario.

Infatti, chi vince tra Genoa e SPAL andrà ad affrontare proprio i giallorossi negli ottavi di finale che si giocheranno a gennaio.

Se dunque la SPAL riuscisse a superare il turno potrebbe esserci il grande ritorno allo Stadio Olimpico per il campione del mondo.

Altra sfida molto affascinante è quella che spetterà agli ottavi alla vincente di Torino-Cittadella.

Infatti, chi riuscirà a superare il turno andrà a giocarsi l'accesso ai quarti di finale contro il Milan di Stefano Pioli.

Il calendario della Coppa Italia 2022-23

Oggi avranno inizio dunque i sedicesimi di finale che si protrarranno fino a giovedì.

Per gli ottavi di finale bisognerà poi attendere l'anno nuovo, si disputeranno infatti a metà gennaio.

Il primo di febbraio apriranno i quarti di finale, le semifinali si giocheranno ad aprile, l'andata il 5 aprile e il ritorno il 26 aprile, e la finalissima il 24 maggio.

Un torneo che come di consueto ci accompagnerà quasi fino alla fine della stagione, vedremo chi riuscirà ad arrivare fino in fondo.

