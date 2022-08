La Coppa Italia ritorna in grande stile come annunciazione della nuova stagione calcistica. Ecco dove vederla in tv e quali match sono tra i più attesi dei prossimi giorni.

Dopo una lunga attesa finalmente ci siamo, sta per ripartire la stagione ufficiale del calcio italiano. Ci eravamo lasciati lo scorso maggio con l'ultima giornata di Serie A, mentre oggi si riprende col ritorno della Coppa Italia. Ecco dove vederla in tv e quali match saranno giocati.

Coppa Italia: dove vederla in tv

Ritorna finalmente la Coppa Italia, che darà le prime annunciazioni di calcio giocato ufficiale e non più amichevole di questa stagione 2022/2023. Per vederla in tv non servirà nessun abbonamento, visto che le partite saranno trasmesse in chiaro da Mediaset.

In particolare, si inizia con Cagliari-Perugia alle 17:45 sul canale 20, per poi proseguire dopo appena 15 minuti su Italia 1 con Udinese-Feralpi Salò. Altre due gare la sera stessa di questo venerdì, poi, sono: Lecce-Cittadella e Sampdoria-Reggina, con quest'ultima ufficialmente big match di giornata.

Passando al sabato, la coppa spesso snobbata dalle grandi del calcio italiano, prosegue con il pomeriggio Pisa-Brescia e Spezia-Como, forse quest'ultima vedrà la prima di Cesc Fabregas. A seguire in serata ecco Empoli-Spal e il big match Torino-Palermo, con i rosanero ancora a caccia di un allenatore dopo le dimissioni di Baldini, artefice della risalita in Serie B.

La programmazione della Coppa Italia prosegue poi domenica 7 agosto, con Venezia-Ascoli alle 17:45, mentre alle 18 va in onda Verona-Bari. Qui si realizzeranno le prime aspirazioni di una squadra come quella dei galletti che vuole tornare al più presto in Serie A.

La serata si conclude con Salernitana-Parma e Monza-Frosinone, due match sulla carta abbastanza scontati.

Ancora, si chiude la prima parte della coppa nostrana lunedì otto agosto, con subito un super match dal sapore di Serie A ad aprire le danze. Si tratta di Genoa-Benevento, seguito a ruota dal derby emiliano Modena-Sassuolo. In serata, poi, a chiudere ci pensano Cremonese-Ternana e Bologna-Cosenza.

La scorsa stagione

Come si può ben ricordare, la scorsa stagione è stata l'Inter di Inzaghi a vincere la Coppa Italia, un trofeo che mancava in bacheca dal lontano 2011, nel periodo post triplete, con Leonardo in panchina. I nerazzurri hanno trionfato all'Olimpico di Roma battendo ai supplementari la Juventus, al termine di una partita entusiasmante.

Precedentemente, avevano già affrontato i cugini milanisti, imponendosi nel derby di ritorno per 3-0, e così raggiungendo la finale. I bianconeri, invece, avevano vinto contro la Fiorentina, autrice di un grande cammino con vittime illustri a partire dagli ottavi di finale, quali Napoli e Atalanta.

Le big

Come sempre da molti anni a questa parte, le big del calcio italiano entrano in scena a partire dagli ottavi di finale della Coppa Italia. Stiamo parlando delle prime otto dello scorso campionato: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta.

Partendo dalla parte sinistra del tabellone della coppa nostrana, quindi, abbiamo dalla stessa parta: Inter, Atalanta, Lazio e Juventus, che potrebbero incontrarsi ai quarti di finale, se tutto va bene e non dovessero esserci intoppi con squadre medio-piccole.

Passando all'altra parte del tabellone, invece, ecco che troviamo: Napoli, Roma, Fiorentina e Milan, le quali come detto precedentemente per le altre 4, potrebbero incontrarsi ai quarti. Successivamente, ci sarebbero le eventuali semifinali e poi la finale sempre a Roma, dove vedremo se qualche outsider riuscirà ad arrivare.

Il calendario delle big

Come ormai risaputo da diverso tempo, quest'anno il mondiale in Qatar prenderà piede a novembre e si concluderà a dicembre. Questo, dunque, sposta anche gli ottavi di finale di Coppa Italia, cioè quando le big prendono parte alla competizione, oltre a spostare il campionato.

A causa di ciò, difatti, ecco che il turno inizierà l'11 di gennaio, e finirà il 18, andando a mettersi in infrasettimanale rispetto alla Serie A. I quarti poi arriveranno nella settimana del primo febbraio, mentre le semifinali a inizio e fine aprile. Infine, per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ecco che essa è fissata per il 24 maggio 2023.

