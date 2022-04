In una partita emozionante e divertente l'Inter elimina il Milan dalla Coppa Italia vincendo nella partita di ritorno delle semifinali. Questa sera invece andrà in scena Juventus-Fiorentina con i secondi che sono in un grande momento di forma. Andiamo a vedere orari, dove vederla in TV e ad analizzare la partita di ieri sera.

La prima semifinale di ritorno di Coppa Italia si è disputata ieri sera e ha visto confrontarsi Inter e Milan in uno scontro all'ultimo sangue.

Si partiva infatti dallo 0-0 della partita di andata, ogni scenario era ancora possibile ed entrambe le squadre volevano raggiungere la finale.

Le due squadre infatti, oltre alla storica rivalità che le lega, lottano per la vittoria del Campionato e vincere la Coppa Italia sarebbe un valore aggiunto alla stagione che stanno disputando da protagonisti in patria.

Dopo l'eliminazione in Champions League a entrambe rimane l'Italia, e ora i nerazzurri hanno fatto un passo avanti per conquistarla.

Dovranno vedersela però con la vincente di Juventus-Fiorentina che andrà in scena questa sera a Torino, altre due squadre che sono alla ricerca disperata di portare a casa un trofeo in questa stagione.

I bianconeri stanno vivendo un'annata difficile, il quarto posto sembra ormai al sicuro anche se non potrà avere cali di tensione ma la distanza dalla vetta è grande, forse troppo in confronto a quello che si sperava.

Tutt'altro umore invece ce l'ha la Fiorentina, tornata finalmente a competere per un posto in Europa per la prossima stagione e a giocare a un ottimo livello.

Andiamo a vedere dunque tutto quello che c'è da sapere a proposito di queste semifinali di Coppa Italia.

Coppa Italia: Inter-Milan, 3-0 e polemiche

Ieri sera è andata in scena una delle partite più sentite di tutta Italia: Inter-Milan valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Le due squadre lottano anche per accaparrarsi la tanto ambita Serie A assieme al Napoli, in un finale di Campionato che si prospetta più incerto che mai.

Ieri sera si ripartiva dal risultato di 0-0 dell'andata e tutto era molto incerto e aperto a qualunque possibilità, e anche la partita per certi versi lo è stata.

L'Inter si porta avanti subito, dopo appena 4 minuti arriva la fantastica rete di Lautaro Martinez che insacca con un gran tiro al volo.

A quel punto però il Milan inizia ad attaccare e lo fa anche in maniera pericolosa ma non riesce a trovare la via del gol.

Il calcio però è beffardo e proprio nel miglior momento dei rossoneri è di nuovo l'Inter e di nuovo Lautaro Martinez a segnare al minuto 40.

Parte il secondo tempo ma il copione non cambia, assalto del Milan e Inter pericolosa in ripartenza sfruttando gli spazi a disposizione.

Il Milan riesce a segnare con un gran mancino di Bennacer ma il VAR annulla la rete tra le proteste dei rossoneri.

Al minuto 82 arriva la beffa definitiva, rete di Robin Gosens e 3-0 finale che consegna la finale all'Inter.

Coppa Italia: le proteste del Milan

Nonostante il risultato dica 3-0 la partita è stata molto più incerta e combattuta di quello che si pensa, con un Milan che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere protagonista in Italia.

La Coppa Italia era un obiettivo di entrambi e si è visto dalla ferocia con la quale hanno giocato tutta la partita che non è stata esente da proteste.

Sono arrivate soprattutto per la rete annullata al Milan sul tiro di Bennacer, annullata per un fuorigioco di Kalulu considerato attivo dall'arbitro dopo un'attenta revisione al VAR.

A dire la verità, la consultazione è avvenuta in un primo momento per un presunto tocco di braccio che non c'era stato, in un secondo momento si è notata la posizione del giocatore rossonero.

A fine partita Stefano Pioli, allenatore del Milan, è sembrato molto arrabbiato e amareggiato dalla decisione presa che avrebbe potuto riaprire la partita dato che ci si trovava sul 2-0.

Secondo l'allenatore Handanovic non ha protestato perché non è stato ostacolato dal difensore del Milan che si sposta subito.

Nonostante le proteste la decisione è stata presa e la partita è finita, 3-0 per l'Inter che è la prima finalista di questa Coppa Italia.

Coppa Italia: questa sera Juve-Fiorentina

Archiviato un capitolo è il momento di aprirne un altro, ovvero la partita che ci farà scoprire quale sarà la seconda finalista di Coppa Italia di questa stagione.

Alle ore 21.00 di questa sera, a Torino, andrà in scena Juventus-Fiorentina in una partita che si prospetta esaltante.

Tra le due squadre la rivalità è storica e i Viola vogliono sgambettare i bianconeri per raggiungere la finale eliminando gli acerrimi nemici.

Due piccioni con una fava insomma ma la strada è tutt'altro che semplice: si riparte dall'1-0 in favore della Juve maturato nella gara di andata.

La Juventus, inoltre, arriverà con grande fame di vittoria dato che l'annata è stata tutt'altro che serena e un trofeo significherebbe dare un senso a questa stagione, ma le motivazioni di entrambe le squadre andremo ad analizzarle nel prossimo capito.

La partita di andata si era conclusa in maniera beffarda per la Fiorentina, che ha subito gol per autorete di Venuti al minuto 91 in pieno recupero.

Coppa Italia: Juve-Fiorentina, chi vince?

La domanda che abbiamo posto nel sottotitolo ovviamente non troverà di certo risposta in questo paragrafo, ma all'interno di questo andremo a vedere quali sono le motivazioni per cui la Coppa Italia è diventata così importante per entrambe le squadre.

Partiamo dunque con i bianconeri di cui abbiamo già accennato qualcosa in precedenza ma di cui è importante approfondire.

La stagione era iniziata con due notizie molto diverse tra loro una felice e una triste: il ritorno del tanto amato Max Allegri e la partenza di Cristiano Ronaldo.

Si sapeva che la rosa della Juve non era delle migliori ma si pensava che Allegri sarebbe stato in grado di fare comunque qualcosa in più.

Finora la stagione dice questo: eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal, quarto posto in Campionato e semifinale di Coppa Italia.

Dunque l'unico trofeo che i bianconeri potrebbero portare a casa è proprio quest'ultimo, e quindi la motivazione questa sera non mancherà di certo.

Tutt'altro discorso invece bisogna farlo per la Fiorentina, che arrivava da alcune stagioni non proprio esaltanti.

Vincenzo Italiano però ha portato nuova linfa al gioco e all'ambiente di Firenze, che finalmente è tornato a lottare su tutti i fronti.

Lotta per un piazzamento europeo in Campionato e si gioca la semifinale di Coppa Italia contro gli acerrimi nemici.

Vedremo questa sera allora chi riuscirà a spuntarla con la Juve che parte dal vantaggio di 1-0.

Coppa Italia: Juve-Fiorentina dove vederla in TV

Abbiamo visto quindi come arrivano Juventus e Fiorentina a questa semifinale di ritorno di Coppa Italia e abbiamo capito che entrambe le squadre sono molto motivate.

Andiamo a vedere ora dove sarà possibile vedere la partita in TV, considerando che la partita di ieri sera è stato possibile vederla su Canale 5 in chiaro.

Anche in questo caso la semifinale di ritorno si potrà vedere in chiaro, sempre su Canale 5, con il commento di Massimo Callegari accompagnato dal commento tecnico di Massimo Paganin.

Non sarà necessario avere quindi alcun abbonamento alla pay TV e sarà inoltre possibile vedere la partita in streaming attraverso l'app ufficiale di Mediaset.

Coppa Italia: quando sarà la finale

Abbiamo ampiamente parlato delle semifinali di Coppa Italia e di come arriveranno le squadre ad affrontarsi questa sera.

Facciamo ora un passo in avanti e andiamo a parlare della finale che si prospetta, come di consueto, molto combattuta.

La prima finalista è l'Inter di Simone Inzaghi che affronterà la vincente di Juventus-Fiorentina che si disputerà questa sera alle 21.00.

La finale si disputerà l'11 maggio con orario ancora da definire, anche se presumibilmente sarà alla 21.00, allo Stadio Olimpico.

Staremo a vedere chi andrà a contendersi il trofeo, consapevoli che quest'anno ha più valore che mai.