Si chiude oggi, giovedì 20 ottobre, la settimana di Coppa Italia con le ultime tre partite valevoli per i sedicesimi di finale. Ecco dove vederle in TV.

Con oggi, giovedì 20 ottobre, si chiude la settimana di partite dedicate alla Coppa Italia e ai suoi sedicesimi di finale. Fino a qui non ci sono state grosse sorprese ma attenzione, mancano ancora tre partite con altrettante squadre di Serie A impegnate e che rischiano l'eliminazione contro squadre della serie cadetta.

Coppa Italia, le partite di oggi

Anche oggi, proprio come ieri, ci sono ben tre partite di Coppa Italia che chiuderanno i sedicesimi di finale.

Chi vincerà potrà raggiungere le altre squadre già qualificate agli ottavi di finale entrando definitivamente nel vivo della competizione.

La giornata avrà inizio alle ore 15:00 con la sfida tra Cremonese e Modena. La squadra di Alvini è penultima nel campionato di Serie A senza aver mai centrato la vittoria.

Per questo sarebbe fondamentale vincere e superare il turno, per dare maggior sicurezza alla squadra. Il Modena invece arriva dalla roboante vittoria per 5-1 contro il Como e vuole continuare a sognare.

Si proseguirà poi alle ore 18:00 con Sampdoria-Ascoli. I blucerchiati hanno appena cambiato guida tecnica, e ora in panchina siede Dejan Stankovic.

L'Ascoli invece sta avendo in campionato un percorso simile a quello del Modena, con 12 punti conquistati in 9 partite.

A chiudere la giornata, alle ore 21:00, ci sarà Bologna-Cagliari. Gli emiliani non sono partiti con il piede giusto in campionato, come dimostrano i 7 punti conquistati fino ad ora, sembrano però in crescita.

Il Cagliari invece, neo retrocesso in Serie B, si sta ambientando alla serie cadetta e arriva dalla buona vittoria contro il Brescia.

Le partite di oggi:

Cremonese-Modena, ore 15:00

Sampdoria-Ascoli, ore 18:00

Bologna-Cagliari, ore 21:00

Coppa Italia, partite del 20 ottobre: dove vederle in TV e in streaming

Come ormai abbiamo imperato nel corso di questa settimana, le partite valevoli per i sedicesimi di finale di Coppa Italia sono visibili su Mediaset, scopriamo nel dettaglio dove vederle.

Cremonese-Modena, sfida che aprirà la giornata alle ore 15:00, sarà visibile in TV e in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Stesso canale anche per la partita delle ore 18:00 tra Sampdoria e Ascoli, anche questa sfida sarà visibile in TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

A chiudere il palinsesto calcistico di Italia 1 ci sarà alle ore 21:00 Bologna-Cagliari, visibile anche in streaming sempre su Mediaset Infinity.

Italia 1 dunque casa dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, restiamo in attesa di sapere gli ottavi di finale dove si potranno vedere.

Cremonese-Modena, ore 15:00 (Italia 1, Mediaset Infinity)

Sampdoria-Ascoli, ore 18:00 (Italia 1, Mediaset Infinity)

Bologna-Cagliari, ore 21:00 (Italia 1, Mediaset Infinity)

Cremonese-Modena, dove vederla in TV e probabili formazioni

Dopo aver capito dove vederle, andiamo a scoprire di più sulle partite di Coppa Italia di oggi, giovedì 20 ottobre.

Iniziamo con Cremonese-Modena, una sfida interessante forse più importante per gli uomini di Alvini che per gli emiliani.

In TV si potrà vedere su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, l'ora d'inizio è fissata per le 15:00.

Le probabili formazioni:

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Vasquez, Quagliata; Castagnetti, Ascacibar; Ghiglione, Escalante, Buonaiuto; Okereke. All.: Alvini.

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Piacentini, De Maio, Ponsi; Duca, Magnino, Mosti; Giovannini, Marsura; Bonfanti. All.: Tesser.

Sampdoria-Ascoli, dove vederla in TV e probabili formazioni

Alle ore 18:00 la giornata prosegue con Sampdoria-Ascoli, altra partita visibile su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

La Sampdoria ha un urgentissimo bisogno di ritrovare la vittoria, ricordiamo che in campionato si ritrova fanalino di coda e non ha ancora vinto nessuna partita.

Tornare a vincere e passare il turno potrebbe ridare un po' di morale a una piazza in cui i malumori continuano a crescere.

Non sarà facile però, la squadra marchigiana arriva dall'ottimo 2-0 ottenuto sul Bari capolista, una grande prova di forza.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Conti, Ferrari, Amione, Murru; Leris, Yepes, Vieira, Sabiri; Pussetto, Quagliarella. All.: Stankovic.

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Collocolo, Giovane, Caligara, Giordano; Bidaoui, Gondo. All.: Bucchi.

Bologna-Cagliari, dove vederla in TV e probabili formazioni

A chiudere la giornata e il quadro dei sedicesimi di finale ci sarà Bologna-Cagliari, che andrà in onda su Italia 1 e su Mediaset Infinity a partire dalle ore 21:00.

Il Bologna ha cambiato guida tecnica e ha sostituito Sinisa Mihajlovic con Thiago Motta. I risultati continuano comunque a non arrivare, e come per le altre due squadre di Serie A precedentemente nominate è necessario tornare a vincere.

Il Cagliari però, lo si sa, è un avversario ostico e venderà molto cara la pelle.

Le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Bardi; Posch, Soumaoro, Bonifazi, Lykogiannis; Moro, Schouten; Sansone, Ferguson, Barrow; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

Cagliari (4-3-3): Aresti; Zappa, Capradossi, Obert, Carboni; Lella, Viola, Deiola; Pereiro, Pavoletti, Millico. All.: Liverani.

