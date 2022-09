In MLS è scoppiato il caso Lorenzo Insigne. Il campione d'Europa con l'Italia di Roberto Mancini, dopo tantissimi anni, ha detto addio al suo amatissimo Napoli per l'ultima grande esperienza della propria carriera e per approdare nel campionato americano alla corte dei canadesi del Toronto. In pochi mesi, l'attaccante è ovviamente diventato l'idolo dei suoi nuovi tifosi, anche se in questi giorni l'ex stella e bandiera azzurra starebbe attraversando un momento personale estremamente complicato.

Cosa è successo a Lorenzo Insigne: il giocatore assente nel match contro l'Atlanta

Nell'ultima giornata di MLS, il Toronto è stato impegnato nell'insidiosa trasferta contro l'Atlanta, con gli ospiti che sono stati alla fine annichiliti dai padroni di casa con il pesante risultato di 4-2 frutto della tripletta di Purata e del gol di Thiago Almada, che hanno reso inutili o gol di Akinola e di Bernardeschi. Oltre al netto ko, a far discutere tra i canadesi è però stata anche l'assenza, impossibile da non notare, di Lorenzo Insigne, ormai stella e punto fermo e insostituibile dei canadesi.

Il ko contro l'Atlanta rischia di tagliare fuori il Toronto dalla corsa ai playoff. Una debacle figlia probabilmente anche della pesantissima assenza dell'ex stella del Napoli e della Serie A. L'esterno d'attacco avrebbe saltato il match a causa di alcuni problemi personali, con tutti i suoi compagni di squadra che non hanno mancato di mostrargli assoluta e totale vicinanza anche nel corso dell'ultima partita di campionato.

L'assenza del giocatore dalla gara di MLS era stata già annunciata ufficialmente tramite un comunicato, che parlava di come Insigne non fosse pronto a sostenere gli allenamenti con il resto della squadra e come non fosse dunque arruolabile per la gara contro l'Atlanta a causa di problemi personali e familiari. Nel comunicato veniva inoltre spiegato come Domenico Criscito avesse deciso di restare vicino all'ex capitano del Napoli e alla sua famiglia.

Insigne assente contro l'Atlanta: il gesto del portiere Westberg

Come detto poco sopra, i compagni di squadra del Toronto non hanno mancato di mostrare pubblicamente la propria vicinanza al giocatore in questo momento. Con un calcio di rigore contro, l'estremo difensore è riuscito a sventare la rete neutrallizando il tiro dal dischetto dell'attaccante Araujo. Dopo essersi rialzato in seguito all'intervento, il portiere ha improvvisamente indicato con i guanti il numero 24, ovvero che porta sulla maglia Insigne.

Tutto l'ambiente del Toronto, dai giocatori allo staff all'intera società, si stringe dunque intorno al suo campione, colui che è già diventato, nel giro di pochissimo tempo, il vero e proprio simbolo della squadra. La dimostrazione lampante di ciò è consistita appunto in questo gesto di Quentin Westberg, che ha avuto probabilmente l'obiettivo principale di far sentire meno solo l'attaccante italiano in un momento così complicato e difficile.

Il gesto simbolico del portiere è stato poi evidenziato e sottolineato dallo stesso Toronto. che sui propri canali social ha tenuto a pubblicare il video della parata del calcio di rigore da parte dell'estremo difensore rimarcando ovviamente il successivo messaggio lanciato dal proprio portiere e arricchendo il post con il numero 24 seguito da un cuore.

Per quanto riguarda il problema specifico attraversato al momento dal diretto interessato, non è possibile al momento avaznare ipotesi, in quanto la famiglia del giocatore sta cercando come ovvio di mantenere l'assoluta privacy in merito alla vicenda.