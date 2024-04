Mancini, nel debry con la Lazio sventola una bandiera col topo: cosa rischia il difensore

Il derby della capitale sforna sempre scontri e polemiche accesissime, da una parte e dall'altra. Chi festeggia la vittoria va molto spesso fuori dalle righe e agli sfottò si sovrappongono intenti chiaramente discriminatori se non addirittura razzisti. La bandiera biancoceleste sventolata dal difensore giallorosso a fine partita ne è l'ennesima dimostrazione: cosa rischia ora Mancini?

Lo sfottò durante il debry potrebbe costare caro: ecco cosa rischia Mancini

La FIGC ha aperto un'inchiesta. Lo ha annunciato il presidente in persona, Gabriele Gravina, che al momento del fatto incriminato si trovava a Palermo per l'inaugurazione di un nuovo centro sportivo. Non solo sterili polemiche dunque, ma un'azione vera e propria che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla stagione del difensore giallorosso.

L'accusa è quella di violazione dell'articolo numero 4 del codice di Giustizia Sportiva: Mancini non avrebbe rispettato i principi di lealtà, di correttezza e di probità. L'articolo si riferisce anche ai comportamenti non legati direttamente al gioco, ma anche a quelli fuori dal campo, come successo in questo caso. Su queste basi Mancini rischierebbe una multa, o peggio, una squalifica.

La punizione potrebbe essere ancora più dura per via del fatto che il giocatore è uno dei 22 di Spalletti: a Coverciano tali atteggiamenti vengono tollerati ancor di meno rispetto agli altri centri sportivi, poiché un titolare - o presunto tale - della Nazionale italiana deve mantenere un certo stile e un determinato rigore morale nei confronti degli avversari.

Il numero 23 della Roma si è poi scusato sui social:

Non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi e un po' di goliardia ci può stare. Sono partite intense, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato, però sono cose che finiscono nei festeggiamenti senza mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa, ma ero molto felice di festeggiare con i miei tifosi.

Il vicecapitano dei giallorossi ha liquidato così la faccenda a semplice sfottò. Alcune persone però, munite di prove, hanno accusato Mancini di non aver preso una bandiera a caso, come ha invece dichiarato. Nei video si vede il difensore che aizza la folla e chiede con un gesto della mano una bandiera per festeggiare. Non è ancora chiaro se chiedesse ai tifosi quella specifica bandiera o piuttosto una casuale. La procura indaga e a lei spetterà l'ultima parola.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Dice che ha preso una bandiera a caso. La toppa è peggio del buco. Ecco la bandiera a caso… Mancini è l’anticalcio pic.twitter.com/zRE3cevJji — Enrico Marinoni (@EnricoMarinoni2) April 7, 2024

Mancini e il significato della bandiera col topo

L'intento è chiaramente discriminatorio. Nel linguaggio calcistico è di prassi riferirsi alle proprie nemesi con nomignoli di poco conto, per sminuire e rendere ridicoli i propri avversari, come in questo caso. Il topo, o "ratto" - sinonimo usato per arricchire il disprezzo - rappresenta tutto quello che c'è di sbagliato nel calcio.

La correlazione con le fogne è evidente: negli ambienti urbani i topi vivono proprio lì. Nel calcio la fogna viene utilizzata come sinonimo di bassa classifica, di navigare in cattive acque. E ancora, di sfottò per una situazione peggiore rispetto a quella in cui si trova chi usa l'epiteto.

Chi ha segnato al derby Roma-Lazio?

L'unico marcatore della partita è stato proprio Gianluca Mancini, che ha deciso il 183esimo derby della capitale. Il difensore giallorosso ha incornato in area di rigore da calcio d'angolo, su una pennellata perfetta di Paulo Dybala.