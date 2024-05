Dopo la bozza di riforma del Governo, all’interno della quale si propone l’introduzione di una nuova agenzia che effettui controlli finanziari ed economici sui club professionistici in Italia, i presidenti di FIGC e il CONI si sono detti contrari alla proposta.

Il motivo dietro a questa posizione sarebbe una riduzione della libertà e dell’autonomia delle federazioni sportive, soprattutto perché un organo di controllo interno alle organizzazioni esiste già.

Ecco cos’è la Covisoc, cosa fa e il botta e risposta con il Governo, in particolare tra Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Andrea Abodi, ministro dello Sport.

La Covisoc è la commissione di vigilanza sulle società sportive di calcio professionistiche, un ente interno alla FIGC ma che lavora indipendentemente.

Quest’organo della federazione si occupa di verificare che non ci siano debiti scaduti con calciatori, società e altre federazioni, non ci siano ritardi nei versamenti Irpef e nelle liquidazioni Iva. Sostanzialmente, si tratta di un controllo economico e finanziario che prende di mira le società professionistiche.

Ha il potere di richiedere ai club di depositare dati e documenti contabili societari per poter poi fare le sue valutazioni ed eventualmente fare segnalazioni con lo scopo di aprire delle indagini.

La funzione più importante della Covisoc però rimane quella di verificare che i club soddisfino i criteri per le licenze Nazionali posti dalla FIGC, ovvero controllare che le squadre professionistiche abbiano i requisiti necessari per iscriversi ai campionati.

Durante la stagione, inoltre, le società devono documentare alla FIGC l’avvenuto pagamento di stipendi e Irpef di tutti i lavoratori per ogni trimestre. L’organo che si occupa di questa funzione è quindi la Covisoc. Nel caso dovesse riscontrare un problema, l’ente invia una segnalazione alla Procura federale, dopodiché le squadre possono essere messe sotto indagine o ricevere delle sanzioni, come multe o penalizzazioni.

La proposta del Governo è quella di creare un organismo che verifichi la consegna della documentazione prevista dalla normativa federale e che abbia poteri anche per eseguire verifiche interne e ispezioni presso le sedi delle società. Gli stessi poteri e doveri della Covisoc.

Diverse squadre professionistiche italiane, tra calcio e basket, hanno debiti che possono raggiungere anche centinaia di milioni di euro e, con questa riforma, non sarebbe più la commissione della FIGC o la FIP (Federazione Italiana Basket) a verificare i conti, ma un ente governativo extra-sportivo.

Il nome dell’organo preposto ad assumere i poteri della Covisoc sarebbe Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha spiegato quelli che secondo lui sono i problemi di questa riforma e i pericoli a cui si va incontro inserendola. Inoltre, ha asserito che questa riforma tende a ridurre l’autonomia dello sport italiano. Infatti, ha dichiarato:

Mi sembra che la questione sia stata affrontata frettolosamente e violando l’autonomia dello sport . Le federazioni, sotto certi aspetti, potrebbero anche essere contente di togliersi la responsabilità di escludere le società dai campionati, ma bisogna fare le cose con i tempi e i modi giusti. Siamo a inizio maggio. In poco più di venti giorni è possibile approvare una riforma del genere, nominando anche trenta componenti della nuova agenzia? Dal 31 maggio la Covisoc deve fare la verifica degli adempimenti delle società. Mi sembra una cosa illogica e poco rispettosa anche nei confronti della presidente della Covisoc, che non conosco, ma che per storia, curriculum e prestigio è una persona di notevole spessore.

La replica del ministro dello sport, Andrea Abodi, non si è fatta attendere. Nella sua rispsota, arrivata attraverso i microfoni di Radio Anch’io sport, ha spiegato i motivi della proposta:

Ho visto tanta agitazione e alcune inesattezze relativamente all’ attentato all’autonomia . avrei voluto che lo stesso fermento si manifestasse quando sono stati stralciati due debiti fiscali di club professionistici di A, B e C per oltre 100 milioni soltanto negli ultimi due anni.

All’interno delle parole del ministro sembra essere presente qualche dubbio sull’operato della Covisoc, soprattutto considerando il fatto che l’obiettivo della riforma, a detto dello stesso, è semplicemente quello di sostituire l’ente di controllo e renderlo esterno. A tal proposito, Abodi ha aggiunto:

Mi domando come mai tanta agitazione. stiamo parlando di controlli finanziari che dovrebbero essere un fattore quasi indifferente, ovvero fatti bene, in modo indipendente e terzo. Nulla viene toccato relativamente alla definizione dei criteri da parte del consiglio federale, nulla viene toccato per l’attribuzione delle licenze per la partecipazione dei campionati. Vorrei capire dove sta l’attentato all’autonomia dello sport.