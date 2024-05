La presunta bestemmia di Bryan Cristante in Roma Juventus ha messo il centrocampista italiano nel mirino dei social, con la decisione del Giudice Sportivo che ha però lasciato tutti di stucco: davvero il calciatore sarebbe a rischio squalifica? Ecco cos’è successo e il verdetto della giustizia sportiva.

La bestemmia di Cristante, cos’è successo davvero

A dare il via alla querelle è stata la presunta bestemmia di Cristante nel corso della gara della Roma contro la Juventus. Le telecamere, infatti, hanno inquadrato il centrocampista proferire al 74′ un’ingiuria al seguito di una scelta errata del compagno Tammy Abraham che, marcato da Rabiot e Bremer, preferisce tentare il dribbling (perdendo il pallone) piuttosto che passarla.

Il gesto non è sicuramente passato inosservato, con molti che osservando il labiale del giocatore hanno trovato la bestemmia incontrovertibile. Non è stato della stessa opinione però il Giudice Sportivo, il quale ha deciso di non squalificare Cristante in quanto l’assenza di audio non rende inequivocabile la frase, nonostante le immagini.

Squalifica per bestemmia: cosa dice il regolamento

In merito, l’art. 37 del Codice di Giustizia sportiva afferma:

In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;

b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.

Nonostante ciò però, il protocollo afferma che per far sì che la bestemmia sia inequivocabile è necessario l’audio a supporto delle immagini, altrimenti non abbastanza chiare per alcune sfumature linguistiche.

