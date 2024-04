Cristiano Ronaldo perde la testa nella semifinale di Supercoppa: perché è stato espulso?

Minuto 86 di Al-Hilal-Al-Nassr: il punteggio è di 2-0 per la squadra di casa, che è a un passo dalla finale di Supercoppa araba. La partita, nonostante il risultato, non è per nulla in ghiaccio. I giocatori dell'Al-Nassr spingono per trovare un gol insperato che riaprirebbe il match: è quello che sta cercando di fare il campione portoghese quando prende il pallone da una rimessa laterale, ansioso di rimetterla in gioco. Il difensore avversario, però, lo ostacola apertamente, impedendogli di giocare. Da lì, accade la follia: ecco perché Cristiano Ronaldo è stato espulso.

Follia Cristiano Ronaldo: ecco perché è stato espulso

Perdere, si sa, non piace a nessuno, soprattutto a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse di Madeira ha fatto della mentalità vincente il suo cavallo di battaglia più forte, e lo ha sempre dimostrato. Ma se in passato questo avveniva a suon di gol e giocate sopraffine, con l'inevitabile tramonto della sua carriera la forza mentale ha ceduto il posto all'irascibilità.

Il cronometro segna gli ultimi minuti della semifinale di Supercoppa araba. La voglia di segnare è tanta, ma il tempo è tiranno: Ronaldo si appresta a recuperare un pallone finito in fallo laterale, anche se non è compito suo. A quel punto il difensore avversario, Al Bulayhi, si para davanti a lui, come per sbarrargli la strada. Allarga le braccia in segno di protesta, perché qualche istante prima Ronaldo gli aveva soffiato via il pallone, sempre nel tentativo -legittimo - di rimettere la sfera in gioco.

A questo punto il portoghese perde la testa, colpendo l'avversario sul petto con il gomito alzato. Il gesto inconsiderato provoca le proteste dei giocatori e dei tifosi avversari, che per ripicca iniziano a intonare un coro dedicato a Messi. Ronaldo poi si avvicina all'arbitro, risentito: "Non è mica colpa mia", sembra dire a gesti.

Il direttore di gara inizialmente sembra sincerarsi delle condizioni del difensore arabo che è caduto in terra, dolorante. Si avvicina alla piccola folla di calciatori che si è creata intorno a Ronaldo, per evitare che si scateni una rissa. Poi tira fuori il cartellino rosso.

Il portoghese a questo punto, con ancora il pallone in mano, alza minacciosamente il pugno nei confronti dell'arbitro. Poi, fortunatamente, ci ripensa.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Cristiano Ronaldo tried to punch the referee after he was showed a red card. 😳pic.twitter.com/fFS7caqEVo — Epic Red Cards (@epicredcards) April 9, 2024

Una nuova follia di Cristiano Ronaldo: il portoghese non è nuovo a questi scatti d'ira.

Il precedente Ronaldo-Al Bulayhi

Uno dei giocatori più vincenti sul pianeta è anche uno dei più irascibili. Lo testimonia una statistica particolare: il portoghese è l'unico calciatore ad aver ricevuto almeno un'espulsione con ben 5 club diversi. Ronaldo non è nuovo a questi scatti d'ira, specialmente da quando è approdato in Arabia.

Il protagonista della vicenda è ancora una volta Al Bulayhi: evidentemente tra i due non scorre buon sangue. Il 2 dicembre 2023 il difensore arabo e l'attaccante portoghese si affrontano in campionato. Al Bulayhi cade a terra dopo uno scontro di gioco e l'arbitro fischia il fallo. Ronaldo, che è a due passi dall'avversario, si lamenta di una presunta simulazione. Quando poi l'avversario si rialza, ecco che il portoghese lo rincorre per un paio di metri, applaudendolo ironicamente.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// الأسطورة كريستيانو لحظه تمثيل علي البليهي 😂😂pic.twitter.com/UobEfNj53j — عالم القوت (@GOATTWORLD) December 1, 2023

Chissà se l'antipatia reciproca tra i due calciatori sia nata proprio da quell'episodio. Quello che è certo, però, è che Ronaldo all'epoca riuscì a contenersi, cosa che non gli è riuscita stavolta.