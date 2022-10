Una TV, un divano e due giocatori che guardano una partita. Non ci sarebbe nulla di romantico se i giocatori in questione non fossero Cruijff e Maradona mentre guardano Ajax-Napoli, sfida di Champions League che andrà in scena questa sera e valevole per il terzo turno della fase a gironi. Una presentazione speciale che commemora due leggende del calcio mondiale di tutti i tempi.

Cruijff e Maradona, Ajax e Napoli, una notte magica

Quando il sorteggio ha decretato che nel girone del Napoli di Champions League ci sarebbe stato anche l'Ajax il cuore degli amanti del calcio, soprattutto dei meno novizi, si è ben presto scaldato.

Da una parte il Napoli di Maradona e dall'altra l'Ajax di Cruijff, emblemi del calcio mondiale che hanno scritto pagine indelebili di storia.

Due giocatori che sono stati in grado di trasformare uno sport in una favola, un pallone in un sogno e il proprio talento in un dipinto.

Artisti appunto ancor prima che giocatori, in grado di emozionare con le loro giocate al pari di una splendida opera d'arte.

Così bravi e rivoluzionari da essere utilizzati ancora oggi come termini di paragone, nonostante siano passati decenni e le generazioni si siano via via succedute.

Così importanti per le città nelle quali hanno giocato da avere uno stadio col proprio nome, questa sera si giocherà ad Amsterdam alla Johan Cruijff Arena, il ritorno si disputerà al Maradona di Napoli.

Quanto di loro è rimasto nell'immaginario collettivo forse nessuno ne è consapevole, ma è sicuro che c'è un prima e un dopo Cruijff, e un prima e un dopo Maradona.

Emblemi del calcio ma non solo, anche punti di riferimento di due città che questa sera tornano a darsi battaglia, senza di loro e con obiettivi diversi, ma in un'altra grande notte di calcio europeo e mondiale.

La presentazione da brividi

Che la partita di questa sera non sia una sfida qualsiasi non è un mistero e non solo per via del fatto che si giochi in Champions League, ma anche per tutto ciò che le due squadre hanno rappresentato per il calcio.

Parte della loro storia, della loro fama e del loro amore deriva proprio da Maradona e Cruijff che hanno reso grandi Napoli e Ajax in un modo che solo due leggende avrebbero potuto fare.

A rendere omaggio a questi due campioni assoluti ci ha pensato l'Ajax, presentando la sfida con un'immagine da brividi.

Un divano, una televisione e due giocatori di spalle, Cruijff e Maradona che guardano assieme tra le nuvole la grande sfida di questa sera.

La maglia numero 14 da una parte e la numero 10 dall'altra, intenti a godersi una serata speciale, o se vogliamo dirlo come l'ha definito lo stesso Ajax "Un matchday leggendario".

Una presentazione fantastica accolta dai tifosi con grande emozione, di quelle destinate a rimanere nella memoria per molto tempo.

Certo, il calcio è cambiato ma una cosa che non smetterà mai di farne parte è l'emozione che esso provoca, e questa ne è una chiara dimostrazione.

Ajax-Napoli, sfida di Champions

Questa sera Cruijff e Maradona non saranno presenti sul terreno di gioco di Amsterdam, si limiteranno a osservare e a fare il tifo.

La partita di questa sera è molto importante, il girone A è piuttosto complicato con il Napoli che non solo si è ritrovato l'Ajax ma anche il Liverpool e i Rangers di Glasgow.

Per ora il ruolino di marcia della squadra di Spalletti è stato perfetto, 6 punti in due partite battendo anche i Reds, se riuscisse a ottenere i 3 punti questa sera rimarrebbe salda in testa alla classifica facendo un deciso passo in avanti in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Spalletti contro l'Ajax si affiderà al 4-3-3 con il tridente composto da Lozano, Simeone e Kvaratskhelia.

Appuntamento dunque alle ore 21:00 con Ajax-Napoli, a vincere sarà sicuramente lo spettacolo.

