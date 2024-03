Dani Alves torna in libertà dopo la condanna: pagata la cauzione da un milione di euro

Dani Alves è tornato in libertà. Dopo la sentenza in primo grado, gli è stata concessa la libertà provvisoria a fronte del pagamento di un'ingente cauzione. Ecco la cifra che hanno dovuto raccogliere i suoi legali.

Dani Alves è in libertà provvisoria dopo il pagamento di una causazione da capogiro. Resta però in attesa della sentenza definitiva in seguito all'accusa di stupro. In primo grado è stato condannato a 4 anni e mezzo. Ecco qual è la situazione.

Cauzione pagata: Dani Alves di nuovo in libertà

Dani Alves si trovava nel carcere di Barcellona, dopo aver ricevuto la condanna in primo grado per l'accusa di stupro. La pena da scontare al momento è di 4 anni e mezzo, ma si attende ancora la sentenza definitiva.

Nel frattempo però, dopo aver pagato la cauzione, l'ex giocatore blaugrana è tornato in libertà. La cifra sborsata dal brasiliano è da capogiro, tant'è che i suoi difensori hanno necessitato qualche giorno in più per raccogliere la somma necessaria alla sua scarcerazione. Solo lunedì 25 marzo 2024 è tornato in libertà, lasciando Brians 2, il carcere in cui era detenuto. Un milione di euro è stata la cifra consegnata dai suoi legali come cauzione.

Le condizioni per la libertà provvisoria di Dani Alves

Il ritorno alla libertà del brasiliano è legato ad alcune condizioni ben precise. Il tribunale di Barcellona, infatti, ha disposto la consegna dei suoi due passaporti, sia quello brasiliano sia quello spagnolo. Inoltre, l'ex calciatore è costretto all'obbligo di firma settimanale, due volte ogni sette giorni. Questa precauzioni sono state adottate per attenuare il rischio di fuga, perché il Brasile non ha un trattato di estradizione con la Spagna.

A Dani Alves è stata posta anche un'ordinanza restrittiva, che gli impedisce di avvicinarsi a più di mille metri dalla vittima.

Chi ha pagato la cauzione a Dani Alves

I conti dell'ex numero 23 della Juventus sono stati bloccati e non vi può avere accesso. Già i soldi per pagare il risarcimento alla vittima, 150mila euro, non provenivano dai suoi fondi. A mettere a disposizione la cifra necessaria era stato il padre di Neymar, suo ex compagno in nazionale e al Barcellona.

Non è chiara la provenienza del milione utilizzato per pagare la cauzione, ma la certezza è che non siano arrivati dal padre di O'Ney, che ha deciso di prendere le distanze dopo l'aumento delle speculazioni e le polemiche legate al caso.

La sentenza in primo grado

La sentenza che ha condannato Dani Alves a 4 anni e 6 mesi è stata emessa il 22 febbraio 2024. L'accusa è di aver stuprato una donna di 23 anni la notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022. Oltre agli anni di carcere, il giocatore deve sborsare alla vittima un risarcimento da 150mila euro.