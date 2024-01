Chi è Daniele De Rossi: tutto sull'allenatore bandiera della Roma

Una delle ultime bandiere nel mondo del calcio. Ecco chi è Daniele De Rossi, ripercorriamo la sua carriera e scopriamo tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Daniele De Rossi

La maglia della Roma, quella della Nazionale, una carriera da giocatore dedicata esclusivamente a queste due casacche, a difenderne i colori con ardore e con un'immensa passione.

Daniele De Rossi è l'emblema di quello che una bandiera dovrebbe essere, rappresenta uno dei lati più romantici del mondo del calcio che vediamo svanire via via ogni anno che passa.

Classe 1983, romano e romanista, il giallorosso gli è stato praticamente cucito addosso assieme al suo carisma. Soprannominato "Capitan Futuro" perché avrebbe dovuto sostituire Francesco Totti, una volta che il numero dieci avrebbe appeso gli scarpini al chiodo, nel ruolo di capitano.

De Rossi riuscirà a togliersi anche questa soddisfazione coronando quello che è sempre stato il suo sogno fin da bambino: essere l'uomo simbolo della sua squadra del cuore.

La carriera di Daniele De Rossi

Dopo aver mosso i primi passi nell'Ostia Mare, la Roma si accorge di lui e Daniele De Rossi inizia la sua fantastica avventura in maglia giallorossa. Corre l'anno 2000 e da lì fino al 2019 non ci sarà nient'altro per il centrocampista.

In totale riesce a superare le 600 presenze con la maglia dei capitolini, è l'unico giocatore ad esserci riuscito oltre a Francesco Totti, con il quale ha condiviso parte di carriera.

I trofei non sono molti, solo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ma le soddisfazioni per giocatori come lui son ben altre. Sono i vari premi individuali, è svegliarsi ogni mattina ed essere consapevoli di giocare per la squadra che si ama, è condividere il campo con uno dei propri idoli come Francesco Totti, è avere l'onore di difendere i propri colori.

A dimostrazione di questo ci sono i tanti rifiuti alle big che nel corso della sua carriera gli hanno messo gli occhi addosso. Ci si deve ricordare che Capitan Futuro era anche un punto fermo della Nazionale e che per anni è stato tra i migliori centrocampisti in circolazione.

Una volta capito che la sua avventura nel calcio che conta era terminata, non ha deciso di seguire il denaro, ma com'è nel suo stile ha cercato una nuova e grandissima emozione.

E quale luogo migliore se non la Bombonera per poterla vivere? L'ultima stagione disputata da calciatore da Daniele De Rossi è al Boca Juniors, successivamente posa gli scarpini al chiodo.

La Nazionale e gli inizi da allenatore

Come abbiamo scritto in precedenza, la carriera di Daniele De Rossi si è divisa solo tra due maglie, quella della Roma che abbiamo approfondito e quella della Nazionale.

Con la casacca azzurra il centrocampista italiano si toglierà grandissime soddisfazioni. Nel 2004 conquista l'oro agli Europei Under-21 e il bronzo alle Olimpiadi di Atene, sarà però solo il preludio di quanto sarebbe poi accaduto due anni più tardi.

Nel 2006 parte per la spedizione tedesca, gli Azzurri si giocano il Mondiale. Daniele De Rossi è giovane, molto sanguigno, ma ha solamente un obiettivo: vincere.

Assieme ai suoi compagni riesce a conquistare il primo posto battendo in una storica finale la Francia ai rigori, uno di questi calciato proprio da lui.

Appesi gli scarpini al chiodo decide d'intraprendere la carriera da allenatore e inizia proprio come assistente nello staff della Nazionale. La selezione è guidata da Roberto Mancini, è il 2021 e tutti si ricordano come andò a finire: l'Italia vince l'Europeo e De Rossi festeggia in spogliatoio.

Nel 2022/2023 arriva il primo incarico da capo-allenatore, la Spal punta su di lui per disputare una stagione di livello. Purtroppo però, in seguito a una serie di risultati sotto le aspettative, viene esonerato il 14 febbraio 2023.

