Davide Frattesi è esploso nell'ultima stagione di Serie A, grazie alle sue prestazioni col Sassuolo. Ora si tratta di capire se e quale big del campionato italiano riuscirà ad accaparrarsi le sue prestazioni. Di certo, la lista delle squadre è lunga.

Chi è Davide Frattesi

Davide Frattesi nasce a Roma il 22 settembre 1999. Alto 1.84 cm per 70 Kg, il centrocampista del Sassuolo ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Lazio, a partire dal 2006 e fino al 2014.

Questo l'anno, infatti, in cui passa ai rivali della Roma, dove con la primavera inizia a mettersi in mostra e vince sia la Coppa Italia che la Supercoppa di categoria. Le prestazioni di Frattesi inevitabilmente attirano l'attenzione dei club che di solito riescono a vederci lungo con i giovani talenti, e infatti arriva il Sassuolo.

I prestiti in B

Davide Frattesi viene acquistato dal Sassuolo per 5 milioni nella stagione 2017-2018, ma a parte nove presenze in Primavera, non vedrà mai la Serie A con la maglia dei neroverdi. Questo poiché la sua carriera ha bisogno ancora della gavetta e per questo viene mandato in prestito in Serie B.

Nel 2018-2019 il centrocampista viene spedito all'Ascoli, con la quale squadra ottiene ben 32 presenze nel campionato cadetto. Nella stagione successiva, la 2019-2020, è la volta dell'Empoli, e in Toscana Frattesi riesce a fare un bel salto di qualità, riuscendo a contribuire all'arrivo ai play-off.

Infine, la stagione 2020-2021 è quella dell'arrivo al Monza. Qui il centrocampista neroverde del Sassuolo si impone alla grande attenzione della società che ne detiene il cartellino, sfoggiando 8 gol e 2 assist in 37 partite di Serie B, più altre due partite ai play-off.

L'esperienza in A

Finalmente per Davide Frattesi arriva la chiamata dalla prima squadra del Sassuolo, che nell'ultima stagione conclusasi un mese fa, lo ha visto tra i protagonisti più giovani di tutta la Serie A. Il giocatore ha saputo farsi valere in mezzo al campo, conquistando la fiducia del suo allenatore Dionisi.

Sono state, infatti, 36 le presenze del centrocampista con la maglia neroverde nella stagione 2021-2022. Inoltre, positivo anche il saldo dei gol e degli assist, 8 in totale divisi in modo eguale. Inutile dire, poi, che le ottime prestazioni hanno richiamato su Frattesi le attenzioni di Mancini.

Frattesi in nazionale

Davide Frattesi è stato convocato per la prima volta nella nazionale italiana di calcio nel 2015, nella selezione dell'Under-17. In seguito è passato all'Under-18, ha fatto un'altra presenza nell'Under-19 e poi si è imposto nella selezione azzurra Under-20.

Ancora, l'allenatore Paolo Nicolato se l'è portato anche in Under-21, nella quale formazione il centrocampista ha saputo rendere con 2 gol in ben 10 partite giocate. Infine, in questo mese di giugno 2022 è arrivata anche la convocazione in nazionale da parte di Mancini.

Frattesi ha potuto giocare ben 3 partite con la selezione maggiore, esordendo contro la Germania nell'1-1 di Bologna. Successivamente, va in campo pure nel pareggio contro l'Inghilterra, addirittura per tutti e novanta i minuti. Purtroppo per lui, poi, è andato in campo anche nella disfatta in terra tedesca, che ha visto l'Italia soccombere per 5-2.

Le big sul gioiellino neroverde

La disfatta contro la Germania certamente non ha pesato sul giudizio che le big del campionato italiano hanno su Davide Frattesi. Il gioiellino neroverde è molto richiesto dalle grandi squadre di A, a cominciare dalla Roma di Mourinho.

Il tecnico portoghese lo ha richiesto alla sua dirigenza e il centrocampista vorrebbe tornare lì dove ha iniziato a vincere con la Primavera. Nelle ultime ore, difatti, i contatti si sono velocizzati tra Roma e Sassuolo, e la cifra da spendere non dovrebbe essere così alta, vista la clausola sulla futura rivendita del giocatore che spetta proprio alla società giallorossa.

È chiaro, però, se l'affare dovesse complicarsi, visto che al momento c'è distanza tra domanda e offerta, ecco che per Frattesi si potrebbero fare avanti altre big del calcio italiano. La Fiorentina segue la situazione da vicino, così come la Lazio, pronta a fare lo sgarro ai cugini.

