Dazn non si ferma mai e continua a macinare interesse. Adesso è periodo di alleanze e accordi, dopo Sky, infatti, il gigante olandese si è accordato con Samsung e Google, ecco come

Nella settimana che ci porta al ritorno della Serie A, Dazn continua a macinare interesse e partnership. Solo pochi giorni fa quella con Sky, mentre da oggi ecco pure quelle con Samsung e Google. Scopriamo nei dettagli di cosa si tratta.

Dazn, Samsung e Google

Dazn nella giornata di ieri ha siglato due importanti accordi. Da una parte ha siglato un'alleanza con Samsung, mentre dall'altra ha stretto una partnership con Google. Difatti, tutto ciò rientra nel modus operandi dell'azienda olandese che si occupa di streaming, così da diventare ancora più forte.

Il tutto, al momento, si rifà alla Serie A e ai suoi diritti tv, però è chiaro come questa cosa avrà ripercussioni non solo sul territorio nazionale, bensì anche per quanto riguarda future trattative tra Dazn e questi player relativamente ad altri paesi e altri sport.

Dazn e Samsung

Partendo dall'accordo tra Dazn e Samsung, ecco che dal 10 agosto, cioè da ieri, chi acquista il Galazy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, potrà usufruire per ben 6 mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma di sport in streaming. Ovviamente ci sono delle condizioni.

Oltre a dover acquistare i due dispositivi elettronici dal 10 agosto, infatti, chi potrà godere di questo abbonamento a zero sarà solo chi diventa nuovo cliente del gigante olandese e chi vuole riattivare il proprio account Dazn dopo mesi di inattività.

Ancora, non solo i due Galaxy di Samsung suddetti permettono di godere dell'abbonamento a zero per 6 mesi, bensì anche: Galaxy Tab S8 con le sue varianti Ultra e Plus.

Secondo Dazn, dunque, l'accordo con la casa coreana permetterà ai clienti di puntare su entrambe le due aziendi contraenti l'accordo, così da avere un'esperienza migliore.

Dazn e Google

Passando a Dazn e Google, ecco che l'accordo non si discosta molto da quello siglato con Samsung. Infatti, acquistando alcuni prodotti del gigante americano, sempre a partire dal 10 agosto, si potrà usufruire di un abbonamento di 6 mesi allo streaming dell'azienda olandese.

Le condizioni sono le stesse della partnership precedente, quindi solo chi è un nuovo cliente o chi vuole riattivare il proprio account Dazn, potrà usufruire dell'abbonamento. Sono, poi, diversi i dispositivi implicati nell'alleanza, ovvero: Nest Hub 2a gen, Chromecast, Chromecast con Google TV (4k), Google Wifi e Nest WiFi.

Secondo il gigante olandese dello streaming, difatti, l'accordo con Google permetterà di rendere più accessibile lo sport e l'intrattenimento che ne deriva, così da aumentare in futuro sempre di più il numero di persone, di utenti, abbonati alla piattaforma.

Dazn, il costo

Per quanto riguarda il costo normale degli abbonamenti di Dazn, per chi è già cliente ormai fisso, esso non è cambiato. Difatti, nella versione standard si pagano 29,99 euro, in questo caso si ha a disposizione la visione della Serie A.

Con il contratto Plus, invece, che sta 10 euro in più, quindi 39,99 euro, si possono utilizzare ben due dispositivi diversi collegati però alla stessa rete, così da vedere la Serie A in due parti diverse della stessa casa.

TimVision

Presente ovviamente anche TimVision, ovvero il partner più importante per Dazn, nonché il primo in ordine temporale rispetto a Sky, Samsung e Google. Difatti, sulla piattaforma del gigante delle telefonia, si può godere del calcio e non solo a un prezzo inizialmente minore.

Il primo anno di abbonamento, infatti, si pagano solo 19,99 euro, mentre dal secondo si raggiunge l'offerta Standard del gigante olandese dello streaming, cioè 29,99 euro. Tuttavia, oltre a ciò che trasmette Dazn ci sono pure le partite della Champions League tramite Infinity.

Sky

Passando, invece, a Sky, ecco che la storica emittente satellitare ha a disposizione per turno ben 3 partite di Serie A in esclusiva. Il costo per averle insieme a quasi tutta la Champions League, a quasi tutta l'Europa League e a quasi tutta la Conference League è di 30,90 euro al mese, e ciò comprende tutti gli sport, non solo il calcio.

Invece, riguardo solo il pacchetto calcio bastano 14,99 euro. Stesso prezzo dell'abbonamento a Now, che permette di vedere le tre partite del campionato italiano, più il resto del mondo del pallone.

