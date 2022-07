Il Milan vuole vincere lo scudetto, difendendolo dagli assalti delle avversarie. Per questo dopo aver pensato all'attacco si pensa al centrocampo, in particolare a De Ketelaere. Ecco chi è il belga voluto da Pioli.

Il Milan sembra aver già messo a posto l'attacco con l'arrivo di Origi, anche se dovrebbe arrivare un altro colpo verso la fine del mercato. La difesa ha bisogno di un nuovo centrale dopo l'addio di Romagnoli, mentre il centrocampo ha perso Kessie, e il club ha già individuato chi potrà sostituirlo. Ecco chi è De Ketelaere, un belga per il diavolo.

Chi è De Ketelaere

Charles De Ketelaere nasce a Bruges il 10 marzo 2001. La sua vita calcistica oltre che fuori dal campo è completamente legata alla sua città natale. Infatti, entra a far parte delle giovanili del Club Bruges sin da giovanissimo, per poi rimanerci fino ad arrivare in prima squadra.

Il centrocampista sia offensivo sia un po' più arretrato, si fa notare a partire dalla stagione 2017/2018, quando viene selezionato per l'Under 17 della squadra belga. Nella stessa annata, inoltre, passa pure all'Under 21, sintomo della bontà del suo talento.

In questi anni, De Ketelaere gioca e si destreggia bene nella Uefa Youth League, per poi esordire finalmente in prima squadra, ciò nella stagione 2019/2020. Il 25 settembre 2019, infatti, ecco la sua prima presenza in Coppa del Belgio.

Altro esordio molto importante è quello in Champions League, avvenuto nel successivo mese di ottobre contro il PSG, con una sconfitta per 5-0. Ovviamente tutto ciò serve all'esperienza del giocatore, il quale deve aspettare gennaio per fare il primo assist e febbraio per il primo gol tra i professionisti, quest'ultimo contro lo Zulte Waregem in Coppa del Belgio.

La titolarità

Charles De Ketelaere, dopo una prima buona stagione in cui ha fatto la spola tra primavera e prima squadra, è pronto per essere aggregato definitivamente nel 2020/2021 al calcio dei grandi. In questa annata fa vedere a tutti di cosa è capace, andando a prendersi sempre di più la titolarità al Bruges.

Oltre alla prima rete in Champions League siglata allo Zenith di San Pietroburgo, infatti, il giovane centrocampista classe 2001 riesce a esternare i propri colpi, il proprio talento sia offensivo che di tenuta della squadra in mezzo al campo.

Ciò gli permette alla fine della stagione di totalizzare ben 46 presenze totali tra tutte le competizioni, con all'attivo 5 gol e 8 assist. La stagione passata, poi, è stata quella della consacrazione per De Ketelaere, che in 48 match col Club Bruges, ha segnato ben 18 gol e fornito 11 assisti ai propri compagni, attirando su di se gli occhi delle big europee, e soprattutto del Milan.

Il Milan

Come suddetto, il Milan ha già da tempo messo gli occhi sul centrocampista offensivo De Ketelaere del Club Bruges. Questi, a quanto risulta dagli ultimi rumors di mercato, ha rifiutato di unirsi al Leeds, che aveva appagato la dirigenza belga con un'offerta di 35 milioni di euro.

Per riuscire a strapparlo alla squadra della sua città natale, quindi, i rossoneri dovranno per forza arrivare a offrire questi soldi, e infatti la prima proposta di 20 milioni di euro è stata respinta. Nel calcio di oggi, però, la volontà dei calciatori può fare ancora la differenza, e quella di De Ketelaere potrebbe riuscirci, per far si che si abbassino di qualche milione le pretese del Bruges.

La nazionale belga

Come ha mostrato il suo talento nelle giovanili del Club Bruges per poi arrivare in prima squadra, così De Ketelaere ha dimostrato di poter avere anche un posto in nazionale. La sua prima convocazione risale al 2017, quando è stato chiamato dal Belgio Under 16.

Tra 2017 e 2018, poi, arriva la selezione per l'Under 17, mentre nel 2019 passa proprio all'Under 19. Nel 2020, poi, ecco il doppio salto, prima il centrocampista entra a far parte dell'Under 21, e poi viene chiamato dal CT Roberto Martinez per l'amichevole di novembre contro la Svizzera.

In Italia, poi, De Ketelaere ce lo ricordiamo proprio per aver affrontato la nostra nazionale nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League dello scorso ottobre 2021. In quell'occasione, la partita finì 2-1 per gli azzurri di Roberto Mancini per i quali segnarono Barella e Berardi, mentre per il Belgio segnò proprio il giovane talento del Bruges cercato dal Milan.

