Come giocherà la Roma con De Rossi in panchina: ecco il modulo scelto

De Rossi sarà il prossimo allenatore dei giallorossi. Ecco come giocherà la Roma con l'ex azzurro in panchina, in vista continuità o rivoluzione? Le ipotesi.

Daniele De Rossi subentra a José Mourinho e diventa il nuovo allenatore dei giallorossi. Ecco come giocherà la Roma e che cosa può portare l'ex azzurro nella Capitale.

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma, è lui il prescelto per sostituire José Mourinho sulla panchina dei giallorossi. L'ex campione del mondo, nonché bandiera romanista, è più che mai pronto a prendere le redini della squadra, con l'obiettivo di svoltare la stagione, ritrovare i risultati e risalire la china della classifica.

Un ruolo da traghettatore in cui potrà però dimostrare il suo talento anche senza scarpini, cercando magari di guadagnarsi una riconferma in futuro. Chiaramente non sarà affatto semplice sostituire lo Special One, allenatore di esperienza che è riuscito anche a conquistare la Conference League, ma lo scopo sarà quello almeno di tornare a lottare per un piazzamento valevole per l'Europa.

Servirà poi dare uno scossone a una squadra che fino a qui con le big ha faticato parecchio, e sappiamo questo quanto conti nell'ottica di raggiungere un obiettivo così complicato.

Come giocherà la Roma di De Rossi

Daniele De Rossi non ha una grandissima esperienza alle spalle come allenatore, una prima prova nello staff tecnico di Mancini, vincente all'Europeo, e una breve occasione alla Spal terminata con il suo esonero.

Si possono però fare alcune considerazioni e previsioni sul suo modo di giocare. Partiamo da un dato, appena arrivato alla Spal ha deciso di cambiare configurazione tattica alla squadra e di farla giocare con la difesa a 3.

Ora, considerando che la Roma con Mourinho utilizzava questo tipo di modulo, si può pensare che Capitan Futuro possa optare per una sorta di continuità. Rimane da capire dal centrocampo in su come si posizioneranno i giallorossi, se con un trequarti singolo o doppio o se invece si passerà al classico 3-5-2.

Pellegrini potrebbe tornare una pedina importante con il campione del mondo in panchina, da capire anche il ruolo di Dybala. Occhio poi all'opzione difesa a quattro, infatti non è un mistero che i suoi modelli siano anche Luciano Spalletti e Luis Enrique.

Cosa può portare De Rossi alla Roma

Una volta capito con che configurazione tattica la Roma potrebbe giocare con De Rossi in panchina, proviamo ora a scoprire che cosa potrà portare nello spogliatoio l'ex capitano giallorosso.

Partiamo da un presupposto, De Rossi tifa Roma da sempre, conosce l'ambiente e per lui questa è molto più che una semplice occasione, è più un sogno che si avvera.

Dopo aver vissuto molte stagioni da protagonista come calciatore, ora potrà difendere i colori della sua maglia del cuore seduto in panchina, ma non con meno professionalità o grinta.

Dunque, Capitan Futuro porterà sicuramente il DNA Roma in uno spogliatoio apparso a volte spento, spetterà a lui trasmettere i valori e gli ideali tipici di questo ambiente e contesto.

Amore e sacrificio per la maglia, sudore e abnegazione per un fine superiore che non è il singolo, ma il gruppo. Inoltre, porterà la grinta che lo contraddistingue da sempre e che lo ha portato a giocare su grandissimi livelli.

