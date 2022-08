Esordio agrodolce per Di Maria in Serie A che sigla una rete, fornisce un assist ed esce per infortunio al minuto 66 di Juventus-Sassuolo. Oggi si sottoporrà agli esami per accertarne l'entità e i tempi di recupero, si teme un breve periodo di stop che non gli consentirebbe di prendere parte almeno alla prossima sfida contro la Sampdoria.

Di Maria, l'infortunio contro il Sassuolo

Una prestazione da incorniciare macchiata però da un episodio che rischia di rovinare tutto quanto. Di Maria al minuto 66 esce per infortunio dalla sfida contro il Sassuolo, quando già la Juventus conduceva la partita per 3-0.

Una smorfia di dolore, una mano sulla coscia e la sostituzione di Massimiliano Allegri che ha fatto preoccupare e non poco i tifosi bianconeri, questo è accaduto a meno di mezzora dalla fine della sfida d'esordio in Serie A del Fideo.

Nel corso dell'ultima settimana Angel Di Maria aveva già accusato un fastidio all'adduttore, questo però non gli ha impedito di prendere parte alla prima partita del campionato.

C'è abbastanza ottimismo sulle sue condizioni proprio per via di questo problema già avuto negli ultimi giorni, dato che potrebbe essere semplicemente un fastidio che si potrebbe risolvere in poco tempo.

Solamente gli esami più approfonditi, però, potranno dare risposte certe e soprattutto decretare quanti dovranno essere i giorni, o le settimane, di stop.

Oggi gli esami

L'infortunio di Di Maria spaventa i tifosi bianconeri e, vista la prestazione offerta nella prima uscita stagionale di campionato, il timore è più che comprensibile.

Un'intesa con Vlahovic e con i compagni che è sembrata naturale, l'argentino sembra essersi già ambientato e ora uno stop non ci vorrebbe proprio.

Non si dovrà attendere molto tempo prima di conoscere le tempistiche dato che già oggi l'argentino si sottoporrà agli esami.

La sensazione è che il problema sia un riacutizzarsi di un fastidio già avuto nel corso della settimana e quindi non c'è, almeno per il momento, troppa preoccupazione in casa Juve.

Oggi verranno sciolti tutti i dubbi del caso nella speranza che non ci siano sorprese spiacevoli.

Sarà importante capire quali saranno i tempi di recupero e se Di Maria si troverà costretto a saltare alcune sfide, accodandosi ai già infortunati di lusso come Pogba e Chiesa.

Rischio stop contro la Sampdoria

L'infortunio di Di Maria spaventa i tifosi della Juventus che non vorrebbero doversi privare del campione argentino apparso in grande spolvero contro il Sassuolo.

Gli esami di oggi evidenzieranno la natura del problema e anche quali saranno i tempi di recupero ma, anche se questi dovessero essere brevi, è probabile che il Fideo non prenderà parte alla trasferta di Genova contro la Sampdoria.

Nella terza giornata i bianconeri dovranno sfidare la Roma di José Mourinho e dell'ex Paulo Dybala, ed è difficile pensare che se ci fosse anche solo il rischio di perderlo per quella sfida Allegri decida di schierarlo contro la Sampdoria.

La giornata di oggi quindi sarà particolarmente importante per tutto l'ambiente juventino, a breve ci saranno importanti novità.

Per Zakaria solo un crampo

A preoccupare i tifosi bianconeri non c'è stato solo l'infortunio di Di Maria ma anche il fastidio che ha sentito Zakaria.

Allegri però si è sentito di rasserenare gli animi dicendo che non è preoccupato per nessuno dei due.

Secondo il tecnico juventino, per Di Maria è solo un riacutizzarsi del fastidio avuto in settimana mentre per Zakaria è stato solo un crampo.

Perdere entrambi i giocatori sarebbe un duro colpo per la Juventus che ieri, dopo un inizio di sfida giocato così così, è sembrata trovare una configurazione ideale.

Di Maria e Vlahovic, una grande intesa

Che Di Maria sia un uomo assist non lo abbiamo certo scoperto ieri sera nella partita contro il Sassuolo.

C'era però grande curiosità di vederlo giocare assieme a Vlahovic e, a quanto abbiamo avuto modo di capire, tra i due c'è una grande intesa destinata a crescere ulteriormente.

Di Maria ha chiuso la partita con un gol e un assist proprio per il serbo, Vlahovic con una doppietta che fa ben intendere quali siano i suoi obiettivi stagionali.

Se i due dimostreranno di giocare a questi livelli nel corso di tutta la stagione allora i tifosi bianconeri potranno divertirsi.

Anche per questo c'è preoccupazione per l'infortunio di Di Maria, proprio per questa speciale intesa intravista contro il Sassuolo ma che ha bisogno di essere coltivata con continuità.

Gli infortunati di lusso della Juve

Che la Juventus non sia particolarmente fortunata con gli infortuni lo dimostrano i fatti, e i campioni a cui è costretta a rinunciare almeno in questo periodo.

Il lungo degente Federico Chiesa vede ancora molto lontano il suo ritorno mentre Paul Pogba, nonostante abbia scelto la terapia conservativa, ha di fronte a sé ancora qualche settimana di stop.

L'ipotesi di doversi privare anche di Angel Di Maria innervosisce i tifosi bianconeri e il perché è ben presto detto.

Alcuni giocatori sono in grado di far fare alle squadre il salto di qualità necessario per essere competitivi, proprio come i sopra citati.

Se la Juventus potesse contare su tutti e tre contemporaneamente in campo staremmo parlando di una squadra diversa, più temibile.

Per vedere questo volto dei bianconeri dovremo attendere ancora un po', per il momento rimaniamo in attesa degli esami di oggi sull'infortunio di Di Maria.