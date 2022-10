La dieta di Federica Pellegrini ha incuriosito il web dopo le sue dichiarazioni, ma in cosa consiste nello specifico? Scopriamo come funziona e i benefici di una dieta liquida.

Non c’è dubbio che Federica Pellegrini sia stata una grandissima nuotatrice nel corso della sua carriera, infatti ha conquistato ben 130 ori nei Campionati italiani, senza contare tutte le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo che ha vinto nelle varie competizioni come Europei e Mondiali di nuoto.

La sua ultima medaglia d’oro l’ha ottenuta in occasione dei Campionati italiani invernali dello scorso anno, infatti il 30 novembre 2021 è avvenuto il suo ritiro ufficiale dal nuoto e poco tempo fa ha deciso di condividere un dettaglio della sua vita privata che riguarda la sua attuale dieta.

Vediamo dunque di cosa si tratta e quali sono gli svantaggi e vantaggi.

Federica Pellegrini e la dieta liquida: come funziona e cosa mangiare

Come abbiamo detto, è stata la ex nuotatrice stessa a svelare che da qualche tempo lei e il marito Matteo Giunta stanno seguendo una dieta particolare. Infatti la dieta liquida, come suggerisce il nome, prevede che per un giorno a settimana (il martedì, nel caso della Pellegrini) ci si possa nutrire solo di alimenti in forma liquida.

Non bisogna però confondere questa dieta con il digiuno intermittente, anche se è necessario che entrambi vadano fatti sotto controllo di uno specialista. In una dieta liquida, infatti, si possono trovare tutti i macro e micro nutrienti necessari, trattandosi di una dieta perfettamente bilanciata, in cui non è necessario privarsi di nulla.

Difatti il martedì liquido di Federica Pellegrini e Matteo Giunta consiste generalmente di un caffellatte per colazione, verdure sottoforma di passati o zuppe per quanto riguarda il pranzo e la cena e infine, come spuntino, uno yogurt bianco oppure alla frutta.

"Bisogna parlarne con il medico”: benefici e controindicazioni secondo un’esperta

Alcuni potrebbero essere interessati a provare questa dieta di persona, ma prima è meglio informarsi bene, per questo motivo Emanuela Longa, specialista in Medicina dello Sport, ha rivelato quali sono tutti i pro e i contro di una dieta liquida e in quali casi non bisogna assolutamente seguirla.

Partiamo prima di tutto dai benefici: l’esperta rivela che una dieta liquida “permette di digerire più facilmente e di assumere più acqua”, ma non è tutto. Infatti, poiché si tratta di una dieta ipocalorica, ha anche il vantaggio di “pulire l'intestino e anche far dimagrire più facilmente”.

Non tutti, però, possono seguire questa dieta, infatti ci sono alcune categorie di soggetti che potrebbero avere problemi se lo facessero. Parliamo nello specifico di persone caratterizzate da diverticoli, difficoltà di assorbimento, intestino irritabile e così via, ma tutti in realtà devono consultare il proprio medico prima di poter partire con questo tipo di dieta.