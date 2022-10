Il Milan sarà impegnato questo martedì in casa della Dinamo Zagabria per il Gruppo E della Champions League: dove vedere la diretta tv della sfida e le probabili formazioni.

Serata fondamentale per il Milan, che questo martedì sera alle ore 21:00 sarà di scena in casa della Dinamo Zagabria nella quinta giornata dei gironi della UEFA Champions League. Un crocevia di vitale importanza per la stagione della squadra rossonera, che cercherà assolutamente di ottenere i tre punti nell'insidiosa trasferta in casa dei croati per poter compiere un passo significativo verso l'agognato traguardo della qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Ecco dove poter vedere la sfida europea di questa sera in diretta tv e le probabili formazioni della partita.

Milan, con la Dinamo Zagabria Pioli non può assolutamente sbagliare

Il Milan si ritrova ad un primo vero bivio della propria stagione. Dopo lo scudetto conquistato nella scorsa annata, in questo inizio di 2022-2023 la formazione rossonera ha continuato a confermare il proprio enorme processo di crescita riconfermandosi per ora ai vertici del campionato di Serie A e come una delle assolute favorite per la vittoria finale dello scudetto, che porterebbe la seconda stella sulla sponda rossonera del Naviglio. Dopo la crescita in Italia, serve però un riconoscimento importante anche in campo europeo.

Per questo motivo, il Diavolo non può permettersi di fallire l'appuntamento europeo di questa sera, con i ragazzi di Stefano Pioli che saranno alle prese con la trasferta in casa della Dinamo Zagabria valevole per la quinta giornata del Gruppo E della Champions League. Una sfida che rappresenta quasi un dentro o fuori per il Milan, messo alle strette dalle due sconfitte subite nell'ultimo doppio confronto contro il Chelsea di Potter ma comunque, aspetto questo di primaria importanza, ancora totalmente artefice del proprio destino.

Nel caso in cui dovessero arrivare due successi nelle ultime due partite contro i croati stasera e contro il Salisburgo a San Siro all'ultima giornata, il Milan otterrebbe infatti quella qualificazione agli ottavi di finale della Champions League che non era arrivata invece nella stagione precedente. In Italia, i rossoneri, anche se a tre punti di distanza dal primo posto del Napoli di Luciano Spalletti, stanno continuando a viaggiare a gonfie vele, con quattro successi consecutivi arrivati proprio dopo la sconfitta contro i partenopei e con l'ultimo Milan-Monza dell'undicesima giornata di Serie A che ha regalato a Pioli un Brahim Diaz e un Origi in grande spolvero.

Come detto, con il Girone E che vede capolista il Chelsea con 7 punti seguito dal Salisburgo a 6 e da Milan e Dinamo Zagabria a 4, la compagine rossonera potrebbe anche passare il turno con una vittoria e un pareggio, ma per gli uomini di Pioli sarà molto importante scendere in campo per cercare di vincere senza fare calcoli.

Dinamo-Zagabria-Milan, dove vedere la Champions League in diretta tv e le probabili formazioni

Per la sfida di Champions League ai croati della Dinamo Zagabria, Stefano Pioli punterà ovviamente sul suo solito e più che rodato 4-2-3-1. In porta ancora Tatarusanu, mentre in difesa, con Tomori squalificato dopo l'espulsione contro il Chelsea, agiranno da centrali Gabbia e Kjaer con Kalulu e Theo Hernandez terzini. A centrocampo spazio alla coppia titolare formata da Tonali e Bennacer, mentre sulla trequarti, con Brahim Diaz uscito acciaccato dalla gara con il Monza, dovrebbero agire Rebic, De Ketelaere e Leao. In attacco, ritorna titolare Giroud dopo la panchina di sabato, con Origi pronto a subentrare a partita in corso.

La Dinamo Zagabria dovrebbe invece scendere in campo dall'inizio con un 3-5-2, con Baturina, Misic e Ademi terzetto di centrocampo e con la coppia d'attacco composta da Orsic e da Petkovic.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Spikic, Baturina, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. Allenatore: Cacic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

La partita tra Dinamo Zagabria e Milan, in programma martedì 25 ottobre alle ore 21:00 e valevole per la quinta giornata del Gruppo E della Champions League, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW.