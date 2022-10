Il tema dei diritti tv della Serie A è sempre molto caldo, in quanto secondo le società questi sono fondamentali per tenere il passo e avere in ordine i bilanci. Paramount fa un pensiero per il triennio 2024-2027.

Il triennio relativo ai diritti tv della Serie A finisce nel 2024, ma qualcuno già inizia a parlare dei successivi tre anni, che portano al 2027. Si tratta di Paramount, società americana, che vorrebbe inserirsi tra Sky e Dazn per poter trasmettere le partite del campionato italiano.

Paramount e i diritti tv della Serie A

La questione dei diritti tv della Serie A è sempre molto complessa in quanto girano molti soldi per le squadre e i loro presidenti, i quali hanno necessità di mettere a posto i bilanci, soprattutto dopo la crisi dovuta alla pandemia, che ha indebolito ulteriormente il mondo del calcio italiano che già prima dava segni di squilibrio.

A questo punta Paramount, società americana molto attiva nel cinema ma negli ultimi anni pure nel mondo delle serie tv, che ha deciso di scendere in campo contro Dazn e Sky per la trasmissione delle partite del massimo campionato italiano di calcio.

Del resto, l'azienda made in USA ha già acquistato i diritti tv della Serie A per la trasmissione all'estero proprio negli States, ciò tramite la sua emittente CBS, una delle più famose del mondo. Decisivo per Paramount, evidentemente, è stato il seguito soprattutto nell'area di New York, sede dell'emittente, in cui vivono tantissime persone che seguono di più il nostro football rispetto a quello americano.

Paramount punta allo streaming

Al momento Paramount possiede il canale 27 in Italia, e 127 su Tivùsat, mentre non ha più canali affiliati dallo scorso gennaio, quando in Italia chiuse Spike. Tuttavia, il colosso americano possiede un servizio streaming, detto Paramount Plus, che conta decine tra serie tv e film, e può essere visto su ogni tipo di dispositivo, senza differenze tra Apple e Android, tra Chromecast e Firestick, e perfino Sky.

Per questo, a meno di una nuova ripartizione per quanto riguarda le frequenze dei canali televisivi in Italia, è molto probabile che Paramount voglia puntare sullo sport tramite il proprio servizio streaming. Sarebbe più facile, meno costoso e in più è un modello che funziona già bene, è già collaudato.

Leggi anche: Inter, si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni

Il costo dei diritti tv

Il costo dei diritti tv per il triennio in corso, quello che è partito nel 2021 e che si protrarrà fino al 2024, è di 930 milioni di euro. Questi sono stati divisi, ovviamente non equamente, tra Sky e Dazn, con quest'ultima che è riuscita per la prima volta nella storia a portare la Serie A sul web.

Al momento, dunque, l'emittente del satellite ha la possibilità di far vedere solo tre partite a settimana, ma è chiaro che lo schiaffo subito nel 2020-2021 quando la Lega Serie A ha deciso di andare da Dazn, ha fatto male. Per questo Sky vorrebbe riprendersi la maggior parte dei match, così da tornare al centro del calcio italiano per lo spettatore/tifoso.

Ciò dovrebbe evidentemente alzare il costo del prossimo bando, che verrà fatto nel 2023. Difatti, a Paramount di cui sopra, servirà un bell'esborso per riuscire a battere Dazn che vuole mantenere la propria centralità, e soprattutto per battere Sky, che sarà più agguerrita che mai.

Il canale della Lega

Da anni, ormai, si parla con insistenza del cosiddetto canale della Lega Serie A, ovvero un servizio costruito e offerto poi ai tifosi dalle stesse società del massimo campionato italiano di calcio, se ovviamente le offerte pervenute per il bando non fossero soddisfacenti.

È chiaro, però, che si dovrebbe arrivare quantomeno vicino al miliardo di euro per poter restare quantomeno in pari con il triennio precedente, così almeno le società potranno riprendersi un po' sul bilancio che è per molte di esse è negativo.

La crisi economica dovuta alla guerra e ad altre contingenze, tuttavia, fanno si che le emittenti come Sky e Dazn, difficilmente potranno arrivare a offrire le stesse cifre partorite per il 2021-2024. Quindi, la Lega Serie A deve sperare che la situazione economica migliori, altrimenti rischia veramente di avere un campionato ancora meno ricco.

Leggi anche: La Juventus si qualifica agli ottavi in Champions se: tutte le combinazioni