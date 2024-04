Galeotto fu lo striscione di Dumfries contro Theo Hernandez: la FIGC ha infatti aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto, con il terzino olandese che ora rischia di venir sanzionato.

Dumfries contro Theo, la FIGC apre l’inchiesta

Nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto il pensiero dei giocatori dell’Inter non poteva non finire sui rivali del Milan, con la festa lungo le vie di Milano che ha visto vari sfottò nei confronti dei cugini rossoneri. A creare la polemica è stato in particolare uno striscione alzato da Dumfries durate il giro del pullman per il capoluogo meneghino. Richiamando una celebre immagine del videogioco GTA, lo striscione raffigura proprio il terzino olandese tenere al guinzaglio il rivale Theo Hernandez, con il quale si è dato spesso battaglia nel corso dei derby degli ultimi anni. Secondo le ultime ricostruzioni, sarebbe stato Arnautovic, inizialmente, a raccogliere lo striscione dai tifosi e a passarlo al compagno in un momento goliardico.

Per questo motivo, la Procura della FIGC ha aperto un’indagine in merito, iniziando ad acquisire immagini e video della festa scudetto per valutare la sanzione da deliberare nei confronti di Dumfries.

Denzel Dumfries during Inter's title celebrations 😭 pic.twitter.com/38VItaOq09 — Troll Football (@TrollFootball) April 28, 2024

Cosa rischia Dumfries?

Per capire cosa rischiano il giocatore e il club (in caso di comprovata responsabilità oggettiva) possiamo rifarci a dei precedenti in merito. Nel 2022, per esempio, era stata disposta una multa da 4-5 mila euro allo stesso Theo Hernandez per alcuni cori offensivi durante la festa scudetto dei rossoneri. La stessa sorte toccò qualche giorno dopo a Zaniolo nel corso dei festeggiamenti post vittoria della Conference, quando si era reso protagonista di alcuni sfottò nei confronti della Lazio e di Zaccagni.

