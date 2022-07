Il futuro di Dybala è sempre più incerto e ora l'attaccante argentino inizia seriamente a preoccuparsi. La pista Inter non è chiusa definitivamente ma si è raggelata, per rimanere in Serie A in un altro club deve ridursi lo stipendio e a questo punto viene da chiedersi se lasciare la Juventus sia stata la soluzione giusta. Ecco la situazione di Dybala e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Dybala, futuro incerto

Quando la Juventus e Dybala hanno deciso di separarsi si pensava che dietro al giocatore ci sarebbe stata la fila, con grande sorpresa però questo non sta accadendo.

Intendiamoci, ci sono diverse squadre interessate al giocatore, ma per motivi diversi nessuno sta affondando il colpo e ora il futuro di Dybala è molto incerto.

Ci troviamo quasi a metà luglio, tutte le squadre ormai sono partite per il ritiro e di norma un giocatore del suo calibro dovrebbe essersi già accasato.

La Joya ha però delle pretese che allontanano diversi club, su tutti c'è l'ingaggio molto pesante che già preclude a molte squadre l'acquisto del giocatore.

C'è poi la volontà di giocare la Champions League e anche quella di rimanere in Italia, molti elementi che stringono molto il cerchio delle papabili pretendenti.

In Italia c'è forte l'interesse dell'Inter, squadra alla quale è stato spesso accostato e che sembrava la più vicina al giocatore.

Anche Roma, Napoli e Milan rimangono in attesa di scoprire gli sviluppi e di capire se il giocatore potrebbe rappresentare una soluzione.

In questi giorni l'attaccante argentino si incontrerà con Antun, il suo agente, e cercherà di fare il punto e di chiudere il cerchio sul suo futuro.

Dybala all'Inter, la situazione

Sul suo ingaggio l'Inter è la squadra più in vantaggio, e questo perché giocatore, entourage e dirigenza hanno un dialogo aperto da più tempo in confronto alle altre pretendenti.

Ciononostante la pista si è raffreddata e molto, e la responsabilità è principalmente da affibbiare al lungo tirare la corda da parte degli agenti del giocatore.

Marotta era disposto ad assecondare molte delle pretese di Dybala, ma il suo entourage ha giocato troppo al rialzo su bonus, commissioni e ingaggio ritenendo che per l'Inter l'attaccante argentino fosse una priorità.

La dirigenza nerazzurra però aveva in testa un altro colpo, ovvero Romelu Lukaku, il quale è stato sicuramente vantaggioso e ne ha assunto la priorità totale.

Il futuro di Dybala dunque si è allontanato da Milano, e ora perché la Joya vesta la maglia nerazzurra devono concatenarsi almeno due fattori: la rescissione di Sanchez e la cessione di Dzeko.

Due giocatori devono fargli posto, Sanchez con buona probabilità lascerà Milano ma per Dzeko la situazione è più complicata.

Dybala al Napoli, c'è ancora speranza

Nonostante Giuntoli interrogato sulla questione in conferenza stampa abbia dichiarato che Dybala è fuori portata, il Napoli e il giocatore hanno contatti e il dialogo è aperto.

Se ne parla poco per il semplice fatto che, ancora una volta, il suo ingaggio non è la priorità assoluta dato che i partenopei stanno trattando per il rinnovo di Koulibaly.

Se il difensore centrale decidesse di rimanere, con un cospicuo aumento dello stipendio e un posto primario in rosa, la Joya allora non sarebbe più un'operazione percorribile.

Al contrario però, se Koulibaly dovesse partire, il gruzzoletto potrebbe essere investito per l'attaccante argentino.

Insomma, difficile sì ma non impossibile, c'è solo molta cautela da parte della dirigenza nell'esporsi sulla questione.

Dybala alla Roma, Mourinho lo vuole

Sullo sfondo, per il futuro di Dybala rimane aperta anche la pista che lo porterebbe a Roma.

I giallorossi farebbero carte false per averlo, Mourinho lo ritiene la prima scelta e un giocatore dal valore assoluto.

Ci sono però fondamentalmente due problemi, il primo legato a Zaniolo e il secondo legato alla Champions League.

La Roma potrebbe avere i fondi necessari al suo ingaggio solamente se Zaniolo dovesse lasciare la capitale, altrimenti l'operazione non sarebbe sostenibile.

Inoltre, Dybala vuole giocare la Champions League per confermarsi su vetrine importanti e di prim'ordine, mentre i giallorossi non si sono qualificati.

Dybala al Milan è difficile, al Monza un sogno

Si è parlato nei giorni scorsi anche dell'interessamento da parte del Milan che però non sembra disposto a investire così tanto per la Joya.

I rossoneri stanno puntando forte su De Ketelaere e stanno anche sondando il terreno per ingaggiare Ziyech, difficile pensare che l'attaccante argentino possa arrivare a Milanello.

Il Monza rimane solamente un a suggestione ma la strada è poco percorribile per via della caratura della rosa.

Insomma, anche in questo caso possiamo vedere come sia una situazione complicata.

Dybala all'estero, ecco le soluzioni

Il futuro di Dybala potrebbe essere in Italia, è vero, ma non è assolutamente da scartare l'ipotesi della pista estera.

Fuori dall'Italia ci sono diverse squadre con i fondi necessari per il suo ingaggio, e altre dalla grande storia e fascino nelle quali la Joya potrebbe giocare.

In Spagna è stato accostato al Barcellona e all'Atletico Madrid, anche i timidi sondaggi non bastano per esporsi.

In Inghilterra Arsenal e Manchester United sono le squadre più interessate, anche se non è da scartare il Chelsea.

Insomma, il futuro di Dybala è circondato da una fitta nebbia d'incertezza, in questi giorni però potrebbe fare chiarezza e finalmente trovare una squadra.