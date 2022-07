Tra i tormentoni estivi del calciomercato 2022 ecco comparire "quando si chiude per Dybala all'Inter". Ormai, tuttavia, le possibilità che l'argentino vada in nerazzurro sono al minimo.

Il calciomercato estivo 2022 è molto gettonato dai colpi a parametro zero. Già diversi ne sono stati fatti, ma quelli più importanti non arrivano a destinazione. Tant'è, che uno dei tormentoni di questa estate è "quando si chiude per Dybala all'Inter", ma al momento le chance di vedere l'argentino in nerazzurro sono pochissime.

Dybala all'Inter

Il tormentone "quando si chiude per Dybala all'Inter" è diventato una chimera per i tifosi nerazzurri. Questi speravano di fare il grande sgarro ai rivali bianconeri, che hanno visto l'argentino andare via dalla Juventus a parametro zero, ma per il momento tutto tace.

Per carità, i contatti ci sono stati, e prima erano molto frequenti, ma adesso sono decisamente ridotti al minimo. Il canale resta aperto, anzi, la Joya vuole andare a Milano, ma è chiaro che i tempi si sono allungati a causa del mercato in entrata e uscita dell'Inter.

Lukaku ritarda Dybala

Dalle parole di Marotta nell'ultima conferenza stampa, la prima della nuova stagione interista 2022/2023, ecco che si è capito quanti in molti temevano, cioè che la precedenza data al ritorno di Lukaku in nerazzurro, ha tolto non solo tempo ma anche spazio al possibile arrivo dell'ex Juventus.

Il dirigente ha parlato espressamente di passo a lato nella trattativa da parte del club milanese, poiché il giocatore non viene lasciato in balia di altre offerte, che al momento non ci sono state. Tuttavia, altre squadre si muovono più o meno nell'ombra. Inoltre, non c'è il solo arrivo di Lukaku che ha ritardato Dybala all'Inter.

Il mercato in uscita

Come detto, Marotta ha parlato in conferenza stampa dicendo che in attacco l'Inter è messa a posto, ma al contempo ha fatto capire che prima di poter arrivare a Dybala bisogna cedere. In pratica, secondo i retroscena più accreditati, ecco che si deve aspettare la partenza di Sanchez e pure quella di Correa.

Riguardo il cileno, ecco che per lui potrebbe esserci il Flamengo che ha già tesserato Vidal, mentre relativamente all'argentino, al momento si parla solo di un interessamento da parte del Napoli, che deve riempire il suo reparto offensivo dopo le uscite di Insigne e Mertens.

Ancora, per poter arrivare a Dybala non è da meno la più che possibile uscita di Dzeko. L'ex Roma vorrebbe restare, per provare a vincere lo scudetto che non ha mai vinto in Italia, tuttavia se dovesse essere forzato ad andare via, vorrebbe la Juventus. Inoltre, si aspetta anche la cessione di Skriniar al PSG, non più così scontata dopo l'arrivo del neo-tecnico Galtier.

Lunedì nuovo incontro

Fatto sta, che tra Dybala e l'Inter non è ancora finita. Tra le righe, lo stesso Marotta ha detto che si proseguirà e un nuovo incontro dovrebbe avvenire la prossima settimana, più precisamente lunedì. È chiaro come al'argentino verrà chiesto di ridurre le sue pretese econimiche.

Queste, infatti, visto l'arrivo di Lukaku, e indipendentemente dalle uscite di altri attaccanti nerazzurri, non sono compatibili con la sostenibilità che sta attraversando il club milanese e il calcio in generale. Ecco che quindi sta proprio alla Joya abbassare le sue aspettative, e l'arrivo di Big Rom potrebbe essere decisivo, poiché con una stella del genere, Dybala non vorrebbe perdere l'occasione di giocare.

Le altre offerte

Detto della lunghissima trattativa dell'Inter con Dybala e che potrebbe ancora protarsi per tutto il mese di luglio se non oltre, ecco che l'ex Juventus ha ricevuto anche altri contatti. Non si sa se si tratta di offerte vere e proprie o solo interessamento, ma c'è qualcuno che vuole approfittare della situazione.

Il Milan, ad esempio, vorrebbe fare lo sgarro ai cugini interisti, e si è fatto trovare pronto dopo l'interruzione delle trattative. Un'altra squadra italiana interessata alla Joya è il Napoli, che trona alla carica dopo il 2015. All'epoca, l'allora presidente del Palermo Zamparini offrì Dybala a De Laurentiis, che rifiutò in quanto per lui 30 milioni erano troppi.

Ancora, poi, ecco che per l'argentino al momento svincolato ci sono pure sirene straniere. Dall'Inghilterra c'è un interessamento del Manchester United, dove non avrebbe il posto fisso da titolare, mentre lo troverebbe al Barcellona, anche se la squadra catalana ha seri problemi economici.

