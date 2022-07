L'annuncio una settimana fa, poi lo sbarco in Portogallo e i primi allenamenti alla corte di Mourinho. Ieri, invece, è arrivata la presentazione per Paulo Dybala alla Roma, che con le sue parole ha già fatto felice i tifosi giallorossi. Ecco cosa ha detto.

La presentazione di Dyabla a Roma

Dybala durante la presentazione con la Roma subito ha ricevuto l'ovazione dei tifosi giallorossi, quando è salito sul palco posizionato nella zona Eur della capitale, accolto anche da Mourinho e introdotto dalla musica dei Maneskin. "Orgoglio, privilegio, voglia" Sono queste le parole più significative usate dall'argentino nella prima dichiarazione ai suoi supporter.

Poi ha continuato: "quando si arriva al campo per allenarsi si sente il calore...e questa è la cosa più impostante insieme alla forma, bisogna lavorare per ritrovarla così da dare allegria al pubblico...Roma era nel mio destino sin dall'infanzia...il derby sarà bellissimo..."

Infine, Dybala ha chiuso la presentazione prima con un "Daje Roma daje", poi ha preso lo smartphone per fare un video e una foto di se con i tifosi della Roma, i quali cantavano l'inno della squadra.

La giornata di Dybala

La giornata di Dybala che si è conclusa con la presentazione, tuttavia, era già cominciata qualche ora prima. Infatti, la Roma gli aveva già fissato la conferenza stampa alle 14:30, nella quale l'argentino ha potuto rispondere alle domande dei giornalisti.

Sin da subito, ovviamente, le domande sono state su Mourinho e sullo scudetto, ma la Joya è andato con i piedi di piombo, rispondendo che l'ambizione è tanta e che si deve costruire per vincere in futuro. Proprio questo verbo, vincere, è quello più usato nella conferenza.

Difatti, Dybala lo ha usato per parlare dello spogliatoio, cioè di come la sua esperienza juventina da campione d'Italia, non una ma ben 4 volte, possa aiutare l'intero ambiente giallorosso ad avvicinarsi all'ambitissima meta, oltre al fatto che l'allenatore sa già il fatto suo su come si vince.

Dybala e Totti

Dybala ha anche risposto alle domande riguardanti Francesco Totti, il quale sembra essere interventuo anzi tempo nella contrattazione tra lui e la Roma. Durante e soprattutto la partita evento fatta da Eto'o a San Siro lo scorso giugno, infatti, i due si erano parlati, quando l'Inter aveva ancora in mano il giocatore.

Per questo, non si può parlare di vera e propria intercessione da parte dell'ex capitano giallorosso, ma probabilmente le sue parole sono state decisive e definitive per farli scegliere la Roma al Napoli, quando ormai la società nerazzurra inguaiata coi problemi finanziari non poteva più prenderlo, dopo aver ripreso Lukaku.

Dybala e la Juve

Dybala nella conferenza stampa di presentazione alla Roma ha parlato pure della Juventus. Inevitabile, del resto, una domanda sulla sua ex squadra, con la quale era legatissimo come dimostrato dalle lacrime dopo l'ultima partita allo Stadium di maggio.

L'argentino, prima ha detto che c'era un accordo con Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della vecchia signora, per il quale da ottobre bisognava aspettare marzo, e quando il tempo è scaduto gli è stato riferito che non faceva parte del progetto.

Adesso ci si aspetta una risposta da parte dell'ex team principal della Ferrari in F1, infatti sembrano strane le parole di Dybala, alla luce dei vari contratti offertigli dalla Juventus e dalle richieste che lo stesso giocatore aveva fatto sin dal 2020.

Dybala e lo schema di Mourinho: dove giocherà

Riguardo la posizione in campo di Dybala, ancora non è chiaro come Mourinho deciderà di farlo giocare. Del resto, a parte gli allenamenti, non ha ancora giocato nessuna partita amichevole, anche se la prossima di sabato contro il Tottenham dovrebbe giocarla, visto che mancheranno in quel giorno sole due settimane all'inizio della Serie A.

Con ogni probabilità, l'argentino si aggirerà alle spalle di Abraham, girandogli attorno oppure allargandosi sulla fascia. Certo, bisognerà pure capire la posizione di Zaniolo e l'eventuale coabitazione tra i due attaccanti, un bel grattacapo per Mourinho che però tutti gli allenatori vorrebbero avere.

