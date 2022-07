Dopo lunghe settimane di attesa la Joya ha deciso quale sarà la sua prossima destinazione. Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma per la felicità di Mourinho e di tutti i tifosi giallorossi..

Dopo settimane di telenovela la Joya ha deciso quale sarà la sua prossima squadra. Non sarà l'Inter, e nemmeno il Napoli è riuscito ad accaparrarsi il giocatore. Dybala ha scelto la Roma dove potrà essere allenato da Mourinho, un suo grande estimatore. I dubbi sono stati sciolti nella notte e ora manca solo l'annuncio ufficiale del club.

Dybala-Roma, c'è il sì del giocatore

Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma, la Joya ha sciolto i dubbi sul suo futuro dopo lunghe settimane di tentennamenti.

Le lusinghe di Mourinho e di Francesco Totti sono servite, la capitale è una piazza affascinante e l'allenatore portoghese è un grande estimatore dell'attaccante argentino.

Dal momento in cui Dybala e la Juventus hanno deciso di separarsi è iniziato il toto mercato attorno all'attaccante argentino.

Lungamente si è parlato di un suo probabilissimo approdo all'Inter, con l'entourage del giocatore e Marotta che hanno spesso avuto contatti e dialogo.

Nel mentre, però, c'è stato l'inserimento nella trattativa di Napoli, Roma e qualche club estero che hanno iniziato a far tentennare il giocatore, anche perché i nerazzurri non hanno poi mai affondato definitivamente il colpo.

La Joya ha 28 anni, è nel pieno della sua maturità calcistica ed è un giocatore di qualità assoluta, motivo per cui in qualunque squadra potrebbe alzare l'asticella complessiva.

Dybala alla Roma è decisamente una notizia di mercato importantissima, che può spostare gli equilibri del campionato e non solo.

Che la società fosse ambiziosa ormai lo si era capito, e dopo il successo in Conference League della passata stagione l'obiettivo è quello di migliorarsi ulteriormente.

Obiettivo che, per il momento, almeno a livello di rosa è stato raggiunto, in attesa di capire se ci sarà l'uscita di un big per fare spazio a Dybala.

Il sì è arrivato nella notte

Nella trattativa che porta Dybala alla Roma è stato decisivo l'intervento di José Mourinho, che da sempre ha espresso parole lusinghiere nei confronti del giocatore.

Nelle scorse ore il tecnico portoghese aveva contattato direttamente, e in prima persona, l'attaccante argentino, dimostrandogli ulteriormente tutto il suo interesse nell'averlo in rosa.

Anche Francesco Totti ha espresso nelle scorse settimane parole d'amore nei confronti della Joya, un'investitura che a Roma è importantissima.

Dybala ha ricevuto l'offerta della dirigenza giallorossa e nella notte, attorno alle due, ha deciso di accettare di vestire la casacca capitolina.

Un innesto che potrà diventare determinante per la crescita della Roma che si assicura un giocatore importantissimo.

Il contratto di Dybala

Dopo non aver trovato l'accordo con la Juventus si è presupposto che Dybala si sarebbe mosso per cifre monstre, ma non è stato esattamente così.

La Joya ha ben presto capito che le società non erano disposte a pagare quanto richiesto, e di conseguenza si è dovuto ridimensionare.

Chiariamoci, parliamo sempre di cifre importanti e molto alte, da giocatore di primo livello che occupa un posto fondamentale in rosa.

Tiago Pinto ha messo sul tavolo un contratto triennale che arriva a 6 milioni di euro bonus compresi, la parte fissa è più bassa.

A quel punto il giocatore si è trovato di fronte a un bivio: accettare e iniziare definitivamente la prossima avventura o continuare a rimanere in bilico e in balia degli eventi?

Alla fine ha deciso di propendere per la prima opzione, e dunque Dybala diventerà un giocatore della Roma.

Ufficiale? Non ancora, ma è fatta

Alla luce di quanto detto fino a qui abbiamo potuto capire che il matrimonio tra Dybala e la Roma ci sarà, per un contratto importante e che mette la Joya al centro del progetto dei giallorossi.

A questo punto, dopo il sì arrivato nella notte, manca solo l'ufficialità che è attesa nelle prossime ore.

Dopo che questa sarà arrivata mancheranno solamente le visite mediche e la firma finale, a quel punto l'attaccante argentino potrà unirsi ai suoi compagni in ritiro e Mourinho potrà averlo a disposizione.

Zaniolo via da Roma o potrà rimanere?

È chiaro che una volta appresa la notizia che Dybala andrà alla Roma i tifosi si chiedono se la dirigenza possa permettersi di non cedere alcun giocatore.

Qui allora si apre un discorso molto complesso legato alla figura di Zaniolo, da una parte c'è il sogno di vedere l'attaccante azzurro, Tammy Abraham e Paulo Dybala giocare assieme, dall'altra la sostenibilità economica della società.

Se Zaniolo dovesse partire la dirigenza avrebbe a disposizione un gruzzoletto importante per il bilancio della società, e non è da sottovalutare l'importante interesse della Juventus.

È anche vero, però, che Mourinho nell'ultima amichevole gli ha messo la fascia al braccio, quasi come a voler dare un segnale al giocatore e ai tifosi.

È chiaro che con tutti e tre i fuoriclasse in rosa la Roma potrebbe ambire a risultati migliori, e abbiamo potuto vedere che sembra essere questa la volontà della dirigenza.

Ma sarà una soluzione percorribile oppure l'entrata di Dybala preannuncia l'uscita di Zaniolo?

Nelle prossime ore avremo la risposta definitiva.