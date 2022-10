Dopo una pausa dovuta alla pandemia, torna a Milano la fiera EICMA, punto di riferimento per gli amanti della moto e dei loro accessori. Quest’anno l’evento raggiungerà la sua 79esima edizione e gli organizzatori promettono espositori e marchi di altissima qualità, nazionali e internazionali. Parteciperanno all'evento ben 43 Paesi.

L'appuntamento è fissato dal 10 al 13 novembre, dove i primi giorni saranno dedicati agli addetti stampa e gli altri aperti al pubblico, previo acquisto del biglietto. Ecco tutte le informazioni per arrivare alla fiera preparati.

EICMA 2022, torna a Milano la fiera dedicata alle due ruote: date, orari ed espositori

A partire da martedì 8 novembre fino a domenica 13, riapre i battenti la kermesse interamente dedicata al mondo delle moto con anteprime e presentazioni in esclusiva.

La location è Fiera Milano Rho, raggiungibile in auto uscendo in direzione viale Certosa, in treno con il /Regionale/Regionale Veloce – Fermata Domodossola oppure in metropolitana prendendo la Linea Lilla M5/, in Bus 48-78 Fermata Portello/ e Tram 19 Fermata V.le Boezio.

I primi due giorni, quindi l’8 e il 9 novembre, sono riservati agli addetti stampa e agli operatori, mentre da giovedì a domenica ci sarà la grande apertura al pubblico dalle 9.30 alle 18.30.

Quest'anno saranno presenti un gran numero di espositori: più di 1.300 marchi nazionali e internazionali, numeri simili a quelli pre-Covid. Il 58% degli espositori proviene dall'estero, numerose anche le new entry: il 20% dei marchi presenti faranno ingresso per la prima volta alla fiera delle due ruote.

Dove acquistare i biglietti e prezzi

Come abbiamo anticipato, le prime due giornate dell'evento - 8 e 9 novembre - si svolgeranno a porte chiuse, essendo dedicate esclusivamente agli addetti stampa e agli operatori del settore.

La fiera EICMA apre i battenti per il pubblico dal 10 al 13 novembre mantenendo il prezzo dello scorso anno: il biglietto d’ingresso costa 20,50 euro per gli adulti e 13,50 euro per i minori fino a 13 anni mentre i bambini più piccoli di 4 anni possono entrare gratis. Nel prezzo indicato è compresa la tariffa di gestione di 1,50 euro.

Chi vuole partecipare all’evento può acquistare i biglietti direttamente online sul sito ufficiale www.eicma.it con possibilità di richiedere sconti e agevolazioni per scolaresche, associazioni di motociclisti e tesserati alla Federazione motociclistica italiana e Motoclub.