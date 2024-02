Tutto su Emiliano Bigica: chi è il classe '73 nuovo allenatore del Sassuolo

Emiliano Bigica è un ex-calciatore, di ruolo difensore centrale ritiratosi nel 2007. Nell'agosto del 2020 ha assunto le redini della panchina del Sassuolo Primavera, da cui viene promosso quattro anni dopo come tecnico della prima squadra dopo l'esonero di Dionisi. Ecco chi è Emiliano Bigica e tutto quello che c'è da sapere sulla sua carriera.

Chi è Emiliano Bigica: il passato da calciatore

Emiliano Bigica nasce a Bari nel 1973. Cresce come difensore centrale nelle giovanili della sua città natale. Non fa in tempo a esordire in prima squadra con il Bari che viene acquistato dall'Empoli, con cui gioca solo una stagione in Serie C1. Passa al Potenza, che milita nella stessa serie, dopodiché ritorna al Bari, dove gli viene affidata la fascia da capitano.

Con i galletti conquista una storica promozione in serie A e le sue prestazioni, solide e convincenti, convincono la Fiorentina a sborsare 6 miliardi di lire nell'estate del '95 per accaparrarselo. Con i toscani vince due trofei: una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, che insieme a un campionato di Serie C2 conquistato con il Mantova qualche anno dopo costituiscono gli unici trofei della sua carriera da calciatore.

Dopo la Viola inizia un giro interminabile tra diverse squadre del Sud Italia, tra cui Napoli, Salernitana e Nocerina. Viene infine acquistato dal Mantova, con cui, come già accennato, vincerà il campionato di Serie C2. Torna di nuovo al Potenza, con cui resterà un solo anno prima di passare al Novara, squadra in cui si ritirerà nel 2007.

È stato anche capitano della nazionale giovanile italiana allenata da Cesare Maldini, senza però mai esordire in nazionale maggiore.

La carriera da allenatore

Già dall'anno seguente al suo ritiro come calciatore, Bigica intraprende la carriera da allenatore degli allievi nazionali del Novara. Dopo questa esperienza formativa diventa tecnico di varie squadre che militano tra Eccellenza e Serie D, prima di diventare un osservatore delle giovanili della nazionale italiana nel luglio del 2013.

L'anno successivo viene assunto come tecnico degli allievi dell'Empoli: di quella esperienza rimarrà il rimpianto della finale scudetto persa contro la Roma. Viene ingaggiato 2 anni dopo come allenatore della nazionale italiana under-17: sotto la sua guida fanno la loro comparsa diversi calciatori che saranno poi titolari fissi in squadre di serie A, come Marco Carnesecchi e Raoul Bellanova.

Ritorna sulla panchina di un club nel 2017, quando diventa l'allenatore della Fiorentina Primavera. Seguendo quello che è stato il suo destino da calciatore, è ancora una volta la Viola a fargli vincere il suo primo trofeo da allenatore. Nel 2019, infatti, conquista la Coppa Italia Primavera, finora l'unico trofeo conquistato come tecnico. Nella sua esperienza con i giovani della Fiorentina va vicinissimo ad altri due titoli, perdendo sia la finale del Torneo di Viareggio sia la finale Scudetto, con entrambe le partite vinte poi dall'Inter.

Nel 2020 viene nominato tecnico della Primavera del Sassuolo, con cui rimane per ben 4 anni, conquistandosi la fiducia della società neroverde. A dimostrazione di questa fiducia, la dirigenza del Sassuolo lo promuove nel febbraio del 2024 come allenatore ad interim (cioè in attesa di trovare il sostituto definitivo) della prima squadra. In classifica, infatti, la squadra emiliana non se la passa bene e deve lottare per conquistare la salvezza. La sconfitta contro l'Empoli è costata la panchina a Dionisi: Bigica riuscirà a risollevare il Sassuolo?