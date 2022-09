Questa sera si conclude la sesta giornata di Serie A, una delle più controverse degli ultimi tempi per via di alcune decisioni arbitrali quantomeno discutibili. Alle ore 20.45 si gioca Empoli-Roma, una partita molto importante soprattutto per i capitolini. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Roma cerca il riscatto

Dopo una settimana complicata iniziata con la sconfitta contro l'Udinese e culminata con quella in Europa League contro il Ludogorets, la Roma di José Mourinho deve vincere per riscattarsi immediatamente.

Davanti a sé troverà l'Empoli, una squadra che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato ma che su cinque partite ne ha persa solamente una.

Non sarà una passeggiata di salute per i giallorossi che però hanno la fortuna di recuperare alcune pedine fondamentali in attacco.

I toscani in zona offensiva non hanno molta scelta e le rotazioni scarseggiano, spazio dunque al duo Lammers-Satriano che contro la Salernitana sono andati a segno entrambi.

Prima di vedere le probabili formazioni di Empoli-Roma andiamo a scoprire dove vederla in TV.

Empoli-Roma, dove vederla in TV

Prima di continuare ad analizzare Empoli-Roma scopriamo dove vederla in TV e in streaming, sarà un esclusiva DAZN o sarà visibile anche su Sky?

Il posticipo di questa sera, valevole per la sesta giornata di Serie A, si potrà vedere tramite abbonamento anche sui canali Sky.

Dunque in TV si potrà vedere sul nuovo canale DAZN e su Sky Sport ai numeri 202 e 251.

In streaming invece, si potrà seguire sempre su DAZN, su Sky Go e su NOW TV.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e si giocherà allo stadio Castellani di Empoli.

La Roma recupera Zaniolo e Abraham

Dopo essere stato fermo ai box per qualche settimana Nicolò Zaniolo torna tra i convocati e potrà far parte della spedizione a Empoli.

Lo stop era arrivato alla seconda giornata di Serie A a causa di una lussazione alla spalla, problema che ora ha superato.

Probabilmente l'italiano partirà dalla panchina, anche perché deve ritrovare i novanta minuti prima di poter partire titolare.

Un'altra buona notizia in casa dei giallorossi, e un po' meno per l'Empoli, è il recupero di Tammy Abraham.

La sconfitta di Udine non aveva mostrato solo alcuni problemi legati al gioco ma ne aveva creati anche all'attaccante inglese, costretto ai box contro il Ludogorets in Europa League.

Gli infortunati della Roma

Nonostante arrivino buone notizie dall'infermeria la Roma rimane una squadra molto colpita dagli infortuni, la fortuna in questo senso non gioca a suo favore.

L'ultimo della lista è Zalewski, giocatore su cui Mourinho punta molto e che questa sera sarà costretto a saltare il match contro l'Empoli.

Oltre a Zalewski saranno ai box anche Kumbulla, Wijnaldum ed El Shaarawy, tutte pedine importanti per il tecnico giallorosso.

Probabili formazioni

Dopo aver introdotto Empoli-Roma, aver capito dove vederla in TV e quali sono i giocatori fermi ai box, è il momento di scoprire le probabili formazioni.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Carace, Grassi, Akpa Akpro, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Henderson, Cambiaghi, Bajrami, Ekong.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celic, Matic, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Vina, Cristante, Bove, Volpato, Zaniolo, Belotti, Shomurodov.

Chi arbitra la partita

La sesta giornata di Serie A è stata segnata da molte polemiche arbitrali, soprattutto in Juventus-Salernitana a causa del gol annullato, ingiustamente, a Milik.

Questa sera in Empoli-Roma il Direttore di Gara e i suoi assistenti avranno tutti gli occhi puntati addosso.

A guidare la squadra arbitrale sarà Marinelli di Tivoli, gli assistenti saranno Di Iorio e Affatato, il quarto uomo sarà Pezzuto, a Chiffi sarà affidato il Var e Galetto sarà l'assistente al Var.

Una squadra arbitrale che dovrà limitare al minimo gli errori per non aizzare ulteriori polemiche.

Pronostico Empoli-Roma

Dopo aver effettuato una disamina su Empoli-Roma, aver capito dove vederla in TV, le probabili formazioni e chi dirigerà l'incontro è il momento dei pronostici.

Alla luce dei rientri di Zaniolo e di Tammy Abraham, soprattutto quello del secondo, la Roma dovrebbe partire come la squadra favorita.

Nonostante la differenza di rosa però, bisogna considerare anche lo stato di forma delle due squadre.

A discapito dei risultati ottenuti l'Empoli appare in salute, gioca a viso aperto e non farà di certo sconti alla squadra di Mourinho.

I giallorossi si presentano al Castellani reduci da due sconfitte molto negative, non solo per il risultato ma anche per la mentalità e per il gioco.

Questa sera potrebbe essere la sera del riscatto ma anche la partita che decreta che il momento no della Roma non è ancora finito.

Sarà una partita tutta da seguire e che promette di regalare spettacolo.

