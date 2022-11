La Juventus è sola una delle otto squadre retrocesse nell'Europa League 2022 dalla Champions League, e dalla sua fase a gironi. Oltre ai bianconeri, ovviamente, per storia, titoli e forza della compagine, spiccano i blaugrana del Barcellona, che da troppi anni faticano nella massima competizione europea.

Le squadre retrocesse in Europa League 2022

La fase a gruppi della Champions League 2022 è finita, adesso le sedici qualificate di ogni gruppo dovrà aspettare il sorteggio degli ottavi di finale, mentre le terze di ogni gironi sono state retrocesse nell'Europa League 2022, le quarte infine sono escluse da ogni competizione europea.

Partendo dal girone A, quello dominato dal Napoli, in terza posizione troviamo l'Ajax, che dopo aver dominato il proprio raggruppamento l'anno scorso, ha cambiato mezza squadra e pure l'allenatore, quindi non dovrebbe rappresentare una grandissimaa minaccia per l'Europa League.

Nel gruppo B il Leverkusen ha approfittato della pessima stagione europea dell'Atletico Madrid, e può continuare il proprio cammino europeo. Così come il Barcellona, sconfitto e deluso dall'eliminazione ad opera dell'Inter, sia a San Siro che in casa al Camp Nou.

Nel gruppo D, quello più incredibile e deciso a pochi minuti dalla fine, il Marsiglia ha perso l'opportunità di accedere all'Europa League 2022 spingendosi troppo avanti contro il Tottenham. Complice la sconfitta nel recupero, è stato lo Sporting Lisbona ad andare avanti in Europa.

Nel raggruppamento E, quello del Milan, il Salisburgo si è dovuto chinare ai rossoneri, così come nel gruppo F lo Shakhtar al Lipsia. Infine, nei gironi G e H, prima il Siviglia e poi la Juventus hanno deluso totalmente i pronostici e i loro tifosi, e ora dovranno giocare al giovedì dopo la retrocessione.

Le già qualificate di Europa League

Sono già diverse le compagini qualificate agli ottavi e sedicesimi di Europa League. Nel gruppo A bisogna decidere tra Arsenal e PSV Eindhoven, chi tra le due finirà prima, con gli inglesi al momento avanti e per questo favoriti. Pssando al gruppo B, anche qui, ci sono Fenerbahce e Rennes già qualificate.

Nel girone C, quello della Roma, proprio i giallorossi cercano il passaggio del turno contro il Ludogorets, contro cui è arrivata la sconfitta all'andata. Già sicura di andare a marzo il Real Betis. Nel gruppo D occhio al Royale Union Saint-Gilloise, sorpres dell'Europa League 2022, che ha già il passa per gli ottavi, mentre dietro Union Berlino e Braga lottano per i sedicesimi.

Nel raggruppamento E, sfida decisiva per il primo posto tra Real Sociedad e Manchester United, mentre in quello F della Lazio, la squadra di Sarri si trova in testa insieme allo Sturm Graz, ma non è ancora deciso nulla. Infine, si arriva ai gironi G e H. Nel primo ,il Friburgo è già agli ottavi, con la seconda posizione contesa da Qarabag e Nantes. Nel secondo, poi, il Ferevencaros ha già vinto, mentre dietro lottano il Monaco, il Trabzonspor e pure la Stella Rossa.

I pericoli Juventus e Barcellona

Come detto, Juventus e Barcellona sono senza dubbio le due squadre retrocesse più importanti e difficili da affrontare per le compagini dell'Europa League 2022. Arrivando dalla Champions League, dovranno per forza affrontare i sedicesimi di finale, a febbraio.

La differenza, ovviamente, sta nel percorso in campionato delle due squadre. Quella di Allegri, come sappiamo, ha faticato molto, e non è mai riuscita a vincere tre partite di fila in Serie A. Addirittura, al momento i bianconeri si ritrovano a 10 punti dal Napoli capolista, in settima posizione e con uno spareggio importante nella prossima giornata, quando affronteranno l'Inter che è 2 punti più avanti.

Passando al Barcellona, i blaugrana hanno una sola lunghezza di ritardo dal Real Madrid di Ancelotti nella Liga, nonostante la sconfitta nello scontro diretto. Quindi, se in Europa ha fatto fatica contro Bayern e Inter, l'ottima posizione in campionato potrebbe essere indice di una seconda parte di stagione all'insegna delle soddisfazioni per Xavi e i suoi.

