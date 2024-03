Colpaccio della Rai che si aggiudica l'Europa League 2024: ecco dove vedere le italiane

Preparate i popcorn: giovedì 11 e 18 aprile 2024 ci sono le italiane ai quarti di Europa League. La Rai si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in chiaro dei quarti di finale e non solo: l'azienda pubblica, ora, punta molto più in alto.

Nel 2023 la Rai si era aggiudicata le semifinali di Europa League e la finalissima di Champions League, amaro ricordo per i neroazzurri. Nel 2024, invece, la TV di Stato si è messa in moto fin dal sorteggio di Nyon del 15 marzo, che ha visto protagoniste le squadre italiane (addirittura 3 su 8). Milan-Roma e Atalanta-Liverpool sono entrambi match troppo golosi per lasciarseli sfuggire: la Rai si è accaparrata i quarti di Europa League 2024, ma non finisce qui.

Colpaccio Rai: ecco dove vedere le italiane nell'Europa League 2024

Accordo raggiunto tra la Rai e Sky: i quarti di Europa League con dentro le italiane saranno trasmesse sulla TV di Stato. Sulla Rai si potranno vedere, in chiaro, due quarti di finale di Europa League: o l'andata di Milan-Roma o quella tra Atalanta-Liverpool. La partita d'andata che non verrà trasmessa sarà invece mandata in onda al ritorno, per accontentare tutti i tifosi del Bel Paese.

Lo zampino della Rai lo si ritrova anche nella fase successiva del torneo, in semifinale: dal momento che una tra Milan e Roma andrà nelle final four per forza di cose, l'azienda si è riservata i diritti per trasmettere anche due semifinali su quattro, una d'andata e l'altra di ritorno.

Ma non finisce qui: se un'italiana riuscirà a raggiungere la finalissima di Dublino, la Rai avrà i diritti anche per trasmettere la partita che deciderà le sorti del torneo, in programma il 22 maggio 2024. Si prospettano dunque ben due mesi di grande calcio sulla Rai. Entrambi i quarti di finale sono in programma alle 21:00 di giovedì 11 e 18 aprile.

Non solo calcio

L'accordo firmato tra la TV di Stato e la piattaforma privata, Sky, è una vera e propria pentola d'oro a livello sportivo, mediatico e monetario. La Rai, infatti, si è riservata i diritti di trasmissione anche di altri eventi sportivi, che spaziano dal tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Non solo calcio, dunque: sulla Rai si potranno vedere in chiaro gli undici match di tennis degli Internazionali di Roma, con annessa la finale del torneo femminile. In alternativa a quest'ultima, la Rai deciderà se trasmettere la finale del torneo in doppio, o quello maschile o quello femminile. Anche qui la scelta è basata sul numero degli atleti italiani impegnati nella competizione. L'accordo prevede che la Rai trasmetta i match tennistici della competizione sia per il 2024 che per il 2025. A esprimere il proprio entusiasmo sono l’Amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi, che attraverso un comunicato hanno sottolineato:

Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo, che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. È un ulteriore segnale dell’importanza centrale dello sport, e del racconto sportivo, nella mission del Servizio Pubblico.

Questi accordi, però, rappresentano solo la punta dell'iceberg su cui ha già messo le mani la Rai. L'azienda pubblica, infatti, possiede i diritti per trasmettere le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d’Italia e infine anche il Tour de France. Saranno mesi di grande sport sulla Rai e gli appassionati di tutta Italia non vedono l'ora.