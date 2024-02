Europa League 2024, i sorteggi degli ottavi: ecco le avversarie di Roma, Milan e Atalanta

Si è tenuto a Nyon il sorteggio degli ottavi di Europa League e le italiane non dovranno sottovalutare le loro squadre. La partita di andata sarà il 7 marzo mentre il 14 marzo ci sarà il ritorno.

Sorteggio quasi positivo per le italiane che hanno preso Brighton, Sporting Club e Slavia Praga. Di seguito il calendario completo degli ottavi.

Anche gli ottavi si giocheranno con gara d'andata e ritorno e se saranno in pareggio di gol fatti dopo i 180 minuti di partita, si andrà ai supplementari e poi ai rigori.

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha commentato il sorteggio

Lo Sporting Lisbona è un avversario di grande valore, noi conosciamo loro, ma loro conoscono noi visti i precedenti nel girone. È una squadra di grande valore, grande esperienza internazionale, non dobbiamo sottovalutarli. In questo sorteggio ci sono tante squadre con una grande storia calcistica, potevano tranquillamente essere in Champions, sono tutte molto forti. Atalanta favorita per la conquista del trofeo? A prescindere dai dati, questo è il merito di una società che fa del calcio un lavoro di vita, abbiamo un allenatore e un settore giovanile di primissimo livello e c'è un lavoro che parte da dietro, molto intenso. Abbiamo una città vicina che senz'altro ci aiuta ad arrivare a sognare. Per noi essere qui è già come vincere uno scudetto. Per noi portare la squadra in Europa è un lustro per i tifosi della Dea, per la città, per tutti