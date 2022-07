La F1 riaccende i motori con il Gran Premio di Silverstone. Ecco dove vederlo in tv e i precedenti di uno dei weekend di gara più storici del mondiale, quindi uno dei più attesi in assoluto

Ferrari deve rincorrere Red Bull nel mondiale di F1. Nel prossimo Gran Premio di Silverstone, la rossa di Maranello deve dimostrare di saper lottare ad armi pari con le lattine, così da consentire a Leclerc di ritornare vicino a Verstappen nella classifica piloti. Ecco dove vedere il GP in tv e i precedenti.

F1 Gran Premio Silverstone: dove vederlo in tv

La F1 torna a Silverstone con il Gran Premio di Gran Bretagna, con ancora la lotta mondiale tra Ferrari e Red Bull che scalpita per un nuovo capitolo. Per vederlo in tv, il GP, vi basterà avere l'abbonamento a Sky, la quale emittente trasmetterà venerdì primo luglio la prima prova libera alle ore 14 in punto, con il paddock live a partire dalle 13:30.

Sempre al venerdì, ecco spuntare alle 17 le seconde free practice, in cui si proverà il passo gara, con anteprima delle stesse a partire dalle 16:45.

Spazio poi al sabato, giorno nel quale ci saranno prima le prove libere tre al "mattino", cioè alle 13, mentre successivamente alle ore 16 arriveranno le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio di F1 a Silverstone.

Ancora, poi, domenica sempre alle ore 16, le 15 in Inghilterra, ecco accendersi i motori per la gara vera e propria. Il tutto, come detto, sarà su Sky sui canali F1 HD e Sport Uno. Inoltre, per chi ha l'abbonamento a Now Tv, la massima formula mondiale sarà visibile tramite dispositivo abilitato.

Infine, per quanto riguarda la trasmissione in chiaro del GP, ecco che TV8 esprime una differita sia al sabato che alla domenica. Le qualifiche le trasmetterà alle ore 18, così come la gara.

I precedenti

Come risaputo, il Gran Premio di Silverstone di F1 è il più antico del mondiale. Infatti, si corre su questo circuito, seppur con diverse configurazioni di layout, sin dal primo anno della massima formula mondiale, ovvero dal 1950. Difatti i precedenti sono tanti, ma quelli con polemica spiccano sugli altri.

Uno di essi è relavito all'anno scorso, cioè alla stagione 2021. La partenza al via della domenica, dopo la gara sprint del sabato fu molto concitata, e vide Hamilton e Verstappen "suonarsele" di santa ragione a colpi di acceleratore. Fu poi nella famosa curva di Copse, dove avvenne l'incidente per il quale l'inglese urtò la posteriore destra dell'olandese, che finì a muro a oltre 200 Km/h.

Un'altra edizione controversa è quella del 1998, quando a giocarsi il mondiale furono Schumacher e Hakkinen. Il tedesco era in testa alla gara, la prima bagnata dell'anno, ma nelle fasi finali del GP gli fu comminata una sanzione da scontare ai box. Tuttavia, ci fu la genialata da parte del box Ferrari di fargli passare la linea del traguardo rientrando direttamente ai box, e per questo non fu sanzionato e vinse la gara.

Riguardo, poi, l'albo d'oro dei piloti attualmente in pista, è inutile dire che è Lewis Hamilton il migliore in assoluto. Il sette volte campione del mondo ha vinto nel 2021, e negli ultimi anni, solo nel 2018 non è salito sul gradino più alto del podio, grazie a una splendida corsa da parte di Vettel, all'epoca in Ferrari.

In pratica, Hamilton ha vinto ben 8 volte il suo GP di casa, e tra i piloti in attività solo Alonso ha vinto più di una volta a Silverstone. Verstappen, invece, ne ha vinto solo uno nel 2020, quando ci fu il back-to-back causato dalla pandemia. Di sicuro, l'olandese, dopo le scorie dell'anno passato vorrà tornare per stravincere.

Ferrari vs Red Bull

Come suddetto, anche questa gara di Silverstone vedrà la lotta tra Ferrari e Red Bull. Fino ad ora le due monoposto si sono dimostrate molto vicine in termini di velocità, con quella di Maranello che è sembrata la più veloce, seppure di poco.

Di sicuro ciò è vero in qualifica, visto che Leclerc ha fatto man bassa della stragrande maggioranza delle pole position della stagione 2022 di F1. Tuttavia, in gara le cose sono andate diversamente, con Red Bull che ha vinto 7 gare, rispetto alle sole 2 della Ferrari.

La rossa deve assolutamente rispondere presente nei prossimi quattro Gran Premi, quelli più centrali della stagione e che come quasi ogni anno, potrebbero risultare decisivi per il prosieguo del mondiale, e soprattutto per la lotta finale sia nella classifica piloti che in quella costruttori.

