Si dice sempre che i giovani e i giovanissimi non hanno spazio nel nostro campionato, soprattutto se sono italiani. Allegri lo scorso campionato ha un po' stupito, complice il fatto che la sua Juventus fosse già acquietata e senza più stimoli per far esordire il giovane Fabio Miretti. Ecco chi è il centrocampista, il quale rappresenta il futuro dei bianconeri e della nazionale.

Chi è Fabio Miretti

Fabio Miretti nasce a Pinerolo, vicino Torino, il 3 agosto 2003. Originario di Saluzzo vicino Cuneo, sin da bambino, e in particolare dalla stagione 2007-2008, già inizia a muovere i primi passi nel mondo del pallone. Ciò tramite proprio la squadra del suo paese, ovvero l'Auxilium Saluzzo.

Le sue qualità lo fanno subito notare dal Cuneo, che dopo un anno lo prende e lo porta nelle proprie giovanili, nelle quali gioca come si suol dire sotto quota, ovvero sta con i ragazzi più grandi di età. Qui si specializza ancora di più nel centrocampo, tra mediana e trequarti, visti i tanti gol messi a segno.

Il 2011 è il primo anno spartiacque della carriera di Fabio Miretti, il quale si allena sia con le giovanili del Torino, sia con quelle della Juventus. Alla fine propende per queste ultime, quindi ne entra a far parte. Nelle fila dei bianconeri continua a crescere, fino a diventare il centrocampista che vediamo oggi.

L'esplosione

Fabio Miretti ha decisamente un momento in cui la sua carriera subisce un'esplosione, da lui stesso causata grazie al suo talento. La stagione è quella del 2019/2020, la quale seppure interrotta a causa della pandemia, lo vede giocare alla grande nella Juventus U17, con la quale mette a segno 15 gol in 17 presenze.

Ciò, gli permette di esordire con la selezione bianconera U23 in Serie C l'anno successivo, nel febbraio 2021. Alla fine di quella stagione, infine, Miretti avrà all'attivo ben quattro presenze totali, facendosi notare sempre di più anche dalla prima squadra.

Si arriva all'ultima annata, quella 2021/2022 in cui il giovane centrocampista classe 2003, svolge la preparazione estiva con la prima squadra allenata da Allegri. Difatti, non c'è posto ma viene mandato ancora nell'U23. Qui inizia subito bene la stagione, con un gol nella Coppa Italia ad agosto contro la Pro Sesto.

Il 14 settembre sempre del 2021, poi, ecco che Miretti indossa per la prima volta la fascia da capitano, sintomo di grandi qualità caratteriali oltre che tecniche, he gli permettono di guidare al meglio i compagni in campo.

A fine anno, poi, arriva l'esordio con la Juventus in Champions League, nell'1-0 con il quale i bianconeri vincono contro il Malmo e ottengono il primo posto nel girone. A marzo, poi, quando la squadra di Allegri crede ancora alla rimonta scudetto, esoridsce pure in Serie A, contro la Salernitana.

In quella partita lo fa da subentrante, mentre è contro il Venezia ad aprile, che debutta da titolare. Miretti si impone difatti subito alla vista della stampa, oltre che degli addetti ai lavori, per la semplicità con la quale approccia al campo. Ciò gli fa guadagnare pure la stima della nazionale.

Miretti in nazionale

Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, non ha ancora chiamato Fabio Miretti in modo definitivo. Ma al suo posto ci hanno pensato i tecnici delle selezioni giovanili a convocare il giovane centrocampista della Juventus, così da dargli modo di provare il peso della maglia azzurra.

Dopo essere già stato preso nelle selezioni dell'Under 15, Under 16 e Under 17, risale al 2021 il debutto con la maglia dell'U19, e poi a ottobre segna il suo primo gol con la nazionale contro la Lituania. La sua ottima stagione d'esordio con la prima squadra della Juventus, poi, gli ha fatto guadagnare la stima di Mancini, che lo ha chiamato per lo stage dello scorso maggio a Coverciano.

In seguito, poi, Miretti è stato selezionato da Nicolato per l'Under 21, nella quale squadra gioca le qualificazioni agli Europei. Con la stessa ha il suo esordio nella partita contro il Lussemburgo, contro la quale nazionale l'Italia si impone per 3-0.

Il mercato

Fabio Miretti, come suddetto, appena ha calcato il campo della Serie A con la Juventus, ha subito innescato le voci di mercato. C'è chi lo vedeva già pronto per la prima squadra bianconera, e chi invece diceva che ci voleva tempo e che doveva essere mandato in prestito.

Ecco proprio questa modalità di trasferimento sarebbe quella più apprezzata da parte della società piemontese, la quale potrebbe mandarlo a farsi le ossa nel massimo campionato italiano di calcio. Tuttavia, potrebbe essere "sacrificato" per arrivare a un grande giocatore.

Negli ultimi tempi, infatti, si fa un gran parlare di Zaniolo alla Juventus e di come questi sia intenzionato ad andare via dalla Roma. Difatti, i bianconeri potrebbero decidere di inserire Miretti come contropartita tecnica per far scendere il prezzo dell'esterno giallorosso, ma siamo ancora agli inizi di un assalto che potrebbe durare tutta l'estate.

