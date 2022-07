Fabregas al Como è destinato a rimanere nella storia come uno degli acquisti impossibili divenuti poi realtà. Ecco la lista di tutti i colpi di mercato più pazzi di sempre.

Fabregas andrà al Como, il calciomercato ha regalato uno degli acquisti più pazzi della storia. Di colpi impossibili, però, il calcio ce ne ha regalati tanti, come Ribery alla Salernitana e Nani al Venezia. Non sempre però quelli che sembravano grandi acquisti si sono rivelati poi all'altezza delle aspettative, vediamoli tutti.

Fabregas al Como, ecco la lista degli acquisti impossibili

La notizia ha dell'incredibile, Cesc Fabregas andrà al Como a disputare il campionato di Serie B.

Il campione spagnolo ha raggiunto l'accordo con la società lombarda e sbarcherà in Italia dopo una carriera in cui è riuscito a vincere un Mondiale, due Europei, due Premier League e un campionato spagnolo.

Un campione assoluto che ora si trovava svincolato dal Monaco e a caccia di una squadra, con l'obiettivo poi di proseguire la sua carriera nelle vesti di allenatore.

Prospettiva che il Como gli ha offerto e che dunque ha convinto il giocatore spagnolo a mettersi in gioco in una lega minore.

Fabregas è però in buona compagnia, sono molti infatti i colpi impossibili messi a segno negli ultimi anni, ecco la lista.

Antonio Cassano

Tra gli acquisti impossibili che hanno preceduto quello di Fabregas al Como troviamo Antonio Cassano, che nel 2007 si è trasferito dal Real Madrid alla Sampdoria.

L'amore tra Fantantonio e Genova sboccerà in modo naturale, in totale il giocatore collezionerà 140 presenze e metterà a segno 42 gol.

Roberto Baggio

Uno dei giocatori più amati della storia del calcio italiano è senza dubbio Roberto Baggio che, dopo una carriera stellare, nel 2000 si trasferisce a titolo gratuito al Brescia.

Alla corte di Carletto Mazzone segnerà 46 gol in 101 presenze, ammaliando i tifosi bresciani a suon di grandi giocate.

Pep Guardiola

Oltre a Roberto Baggio il Brescia è artefice di un altro colpo da sogno: Pep Guardiola.

Nel 2001 lo spagnolo si trasferisce in Italia a titolo gratuito, per lui solo 25 presenze condite da 3 gol.

Franck Ribery

In Italia, Cesc Fabregas al Como è solo l'ultimo degli acquisti impossibili, preceduto tra gli altri da Franck Ribery che nel 2021 si è trasferito gratuitamente alla Salernitana.

La piazza lo ha accolto come un re e a Salerno, per il momento ha disputato 23 partite senza andare in gol.

Nani

Nel 2022, nella sessione invernale, il Venezia ufficializza l'ingaggio di Nani. Il campione portoghese però, non incide e giocherà con i Lagunari solamente 10 partite senza mai trovare la via del gol.

Kevin-Prince Boateng

Dopo una stagione disputata a buoni livelli, per Kevin Prine Boateng si prospettava un finale di carriera in sordina, ma il destino ha riservato per lui un'occasione speciale.

Nel 2019, infatti, approderà in prestito al Barcellona con cui giocherà 10 partite, senza però riuscire a ritagliarsi il suo spazio e a ottenere la riconferma.

La stagione seguente approderà al Monza di Galliani e Berlusconi, giocando 25 partite segnando 5 gol.

Mario Balotelli

Stesso bottino e stessa squadra di arrivo anche per Mario Balotelli, 25 presenze e 5 gol con il Monza in cui è approdato a titolo gratuito nel 2020.

Martin Braitwaite

Nel 2020 il Barcellona ufficializza l'acquisto di Martin Braitwaite, in arrivo dal Leganes per 18 milioni di euro.

In Catalogna non gioca le migliori stagioni della sua carriera e in 56 partite segna solamente 10 gol.

Christian Vieri

Dopo una carriera itinerante giocata in grandi squadre, Christian Vieri nel 2006 passa a titolo gratuito all'Atalanta.

Con la Dea giocherà solamente 7 partite segnando 2 gol.

Rolando Bianchi

Nel 2007, l'Italia pullula di grandi bomber e alcuni di loro militano in squadre di provincia.

L'approdo di Rolando Bianchi al Manchester City, però, sbalordisce tutti, in Inghilterra disputerà 24 partite segnando 5 gol.

Gianluigi Buffon

Una carriera iniziata e terminata a Parma, Gianluigi Buffon dopo una vita passata alla Juventus e una breve parentesi al PSG decide di tornare in Emilia, in Serie B.

Con il Parma ha disputato, dal momento del suo ritorno, 26 partite.

Jeremy Menez

Ricordate Jeremy Menez? Il giocatore offensivo dal dribbling funambolico che ha fatto impazzire le difese di mezza Serie A? Nel 2020 si è trasferito alla Reggina, squadra con la quale ha disputato 35 partite segnando 8 reti.

Luca Toni

Luca Toni è uno dei campioni del Mondo del 2006 più amati in Italia e all'estero, nel 2013 ha deciso di approdare al Verona, squadra con la quale ha dimostrato il suo eterno vizio del gol segnando 50 gol in 99 partite.

Bruno Alves

Uno dei giocatori simbolo della Nazionale portoghese, Bruno Alves, nel 2016 si trasferisce a titolo gratuito al Cagliari con la quale disputa 36 partite segnando un gol.

Oliver Bierhoff

Nel 2002 fece grande notizia l'arrivo di Oliver Bierhoff al Chievo, in arrivo dal Monaco a titolo gratuito.

Con i veneti disputa 30 partite segnando 7 reti.

Darijo Srna

Da uomo simbolo dello Shaktar Donetsk a giocatore d'esperienza del Cagliari, Darijo Srna con i sardi gioca 28 partite segnando 0 gol nel 2018.

Adrian Mutu

Nonostante alcune scelte discutibili Adrian Mutu è stato un grande giocatore, e i tifosi del Cesena sono impazziti quando nel 2011 è arrivato dalla Fiorentina. Il bottino del bomber sarà di 8 gol in 29 presenze.