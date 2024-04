In campo con l'U19: il perché della protesta shock del Fenerbahce

Nel corso della finale di Supercoppa turca il Fenerbahce ha preso una decisione senza precedenti. In polemica con la Federcalcio, infatti, il club ha deciso di schierare la formazione U19, abbandonando il campo dopo appena un minuto in seguito al gol di Icardi: ecco il perché della protesta portata avanti dal Fenerbahce.

Il perché della protesta del Fenerbahce

La scioccante decisione del Fenerbahce nasce in seguito agli avvenimenti del 17 marzo 2024, in occasione della trasferta sul campo del Trabzonspor, quando i tifosi di casa invasero il campo cercando di aggredire i giocatori ospiti dando vita a una vera e propria caccia all'uomo.

In seguito all'accaduto, il Fenerbahce aveva minacciato l'abbandono del campionato, non sentendosi tutelato dalla Federcalcio turca e volendo chiedere ospitalità a un altro torneo continentale. La votazione del 2 aprile da parte di un'assemblea di 25mila tifosi ha rimandato la storica decisione, almeno per il momento, ma in estate le cose potrebbero cambiare. Intanto, per la finale di Supercoppa, il club aveva chiesto il rinvio della gara e la designazione di un arbitro straniero, richiesta però declinata dai vertici della Lega. Proprio questo ha portato quindi i gialloblu a schierare l'U19, la quale aveva tra l'altro già giocato la mattina stessa contro il Giresunspor nella 19esima giornata della Lega Elite A.

Prima del match, inoltre, il presidente del Fenerbahce ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha espresso il suo pensiero sulla faccenda:

Le ingiustizie che abbiamo subito, il tentato linciaggio dei nostri calciatori nell'ultima trasferta fuori casa e il fatto stesso che tutto sia rimasto irrisolto mi fanno dubitare e mi rafforzano nell'idea di volerci ritirare dal campionato. Ci hanno detto: non preoccupatevi, troveremo i criminali… Ma cosa è successo davvero?

La reazione del Galatasaray

Dal canto suo il Galatasaray non si è dispiaciuto di vincere un trofeo a tavolino. Al di là dell'esultanza dei giocatori e dei tifosi del club di Istanbul, a lasciare interdetti è stato l'applauso dell'ex Inter Icardi in direzione degli avversari che stavano tornando verso gli spogliatoi. Intanto proprio l'attaccante argentino potrebbe tornare in Italia in estate, con un club nostrano che avrebbe già gli occhi puntati su di lui.

Ancora una volta, nell'ultimo periodo il calcio turco si trova in subbuglio. Di recente, infatti, era già successo che un arbitro venisse picchiato dal presidente di una squadra non concorde con la direzione di gara.