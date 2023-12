Ferencvaros Fiorentina: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Fiorentina d'Italiano affronta il Ferencvaros nell'ultima partita valevole per la fase a gironi di Conference League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Ultima fatica per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che nell'ultima giornata valevole per la fase a gironi di Conference League affronterà il Ferencvaros. Ecco dove vedere la partita in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Ferencvaros-Fiorentina, fase a gironi di Conference League

Archiviato l'ultimo turno di Serie A, nel quale è arrivato un buon pareggio contro la Roma di José Mourinho, la Fiorentina torna a pensare alla Conference League.

Nell'ultima giornata della fase a gironi, la squadra di Vincenzo Italiano deve blindare il primo posto del Gruppo F, per non andare incontro agli spareggi e per proseguire direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Per farlo, non potrà permettersi passi falsi sul campo del Ferencvaros, squadra a cui basta un solo punto per assicurarsi la seconda piazza al momento contesa dal Genk.

All'andata al Franchi di Firenze la partita si concluse con il risultato di 2-2, pareggio raggiunto in rimonta dai Gigliati dopo essere andati sotto di due reti.

Al momento, la classifica del Gruppo F recita:

• Fiorentina, 11 punti

• Ferencvaros, 9 punti

• Genk, 6 punti

• Cukaricki, 0 punti

Alla Fiorentina basterà dunque un pareggio per mantenere la vetta della classifica, vietato sbagliare.

Ferencvaros-Fiorentina, dove vederla in TV e in streaming

Impegno fondamentale dunque per il proseguo di stagione della squadra gigliata, che in trasferta non dovrà perdere per ottenere l'accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League.

Ferencvaros-Fiorentina sarà una sfida imperdibile, ecco dove vederla in TV. La partita sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Max e Sky Sport. Si potrà inoltre seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW.

Quando e dove si gioca

Ferencvaros-Fiorentina, ultima partita valevole per la fase a gironi di Conference League, andrà in scena giovedì 14 dicembre, alle ore 18:45, alla Groupama Arena di Budapest.

Probabili formazioni di Ferencvaros-Fiorentina

Dejan Stankovic recupera qualche pedina importante e nel tentativo di vincere contro la squadra viola schiererà i suoi con il 4-2-3-1. Davanti a Dibusz, partiranno Makreckis e Ramirez ai lati e Abena e Cissé al centro della retroguardia.

Il duo di centrocampo sarà formato da Abu Fani e Siger mentre sulla trequarti, alle spalle di Varga unica punta, spazio dal primo minuto per Traoré, Zachariassen e Marquinhos.

Modulo speculare per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che per l'occasione rispolvera Christensen, portiere di coppa. Davanti a lui spazio dal primo minuto per Kayode, Milinkovic, Martinez Quarta e Parisi in difesa.

In mezzo al campo, con l'obiettivo d'interdire e impostare, Maxime Lopez e Mandragora sono i probabili titolari. Sulla trequarti via libera alla qualità di Ikoné, Barak e Sottil alle spalle di Beltran unica punta.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Abena, Cissé, Ramirez; Abu Fani, Siger; Traoré, Zachariassen, Marquinhos; Varga. Allenatore: Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano.

Il pronostico

Le due squadre scenderanno in campo con grande motivazione, in palio c'è il primo posto del girone ed entrambe vogliono raggiungerlo. Il Ferencvaros, inoltre, è insidiato dal Genk anche per la seconda piazza, e per questo lotterà con anima e corpo per non perdere tra le mura amiche.

La compagine gigliata non ha alcuna intenzione di fare sconti, anche perché gli spareggi sono molto complicati e renderebbero più ostico il proseguo di stagione.

Sarà dunque una partita aperta a ogni scenario nella quale, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Fiorentina parte favorita.

