Nell'ultima giornata di campionato, per l'Inter o per il Milan, si svolgerà la festa scudetto: ecco dove si terrà.

La festa dello scudetto è un evento atteso da tutti di tifosi. Le due squadre coinvolte sono Inter e Milan e, naturalmente, sarà solamente una delle due a spuntarla in via definitiva.

Quest'anno più che mai, l'ambita lotta verso la prima posizione ha fornito degli spunti a dir poco spettacolari. Nel complesso, dunque, si può definire tale duello come un vero e proprio spot di rilievo per il calcio italiano. Un qualcosa che si spera possa ripetersi con la stessa intensità, insomma.

Dove si terrà la festa scudetto?

Dove si terrà la festa scudetto? La domanda in questione, è stata posta da numerosi tifosi e appassionati di calcio. Infatti, anche coloro la cui fede calcistica non li vede del tutto coinvolti, sono comunque rimasti molto colpiti da tale duello.

Duello che, dopo svariati anni, era da tanto senza vedersi. E adesso, finalmente, si può andare a beneficiare di tutti gli effetti positivi di una corsa allo scudetto di una simile portata. Una volta superato l'ostacolo tecnico, vada come vada, si dovrà dunque festeggiare.

La folta ondata di tifosi di entrambe le fazioni che popolerà la cittadina di Milano, sarà presumibilmente molto difficile da contenere.

Dunque, ci si dovrà attrezzare nel migliore dei modi. La festa dello scudetto cambierà scenario a seconda della squadra che raggiungerà l'ambito traguardo. Per quanto concerne il caso del Milan, la cerimonia di trionfo verrà organizzata al Mapei Stadium. I nerazzurri, invece, eventualmente potranno beneficiare della platea di San Siro.

Piazza Duomo non potrà essere utilizzata per vedere la partita del Milan dai tifosi rossoneri, in quanto vi sarà ancora allestito il palco di Radio Italia Live, il concerto che si terrà sabato 21 maggio. Il Sindaco Sala però si è reso disponibile a far installare i maxi schermo in altro posto voluto dalla società.

Le combinazioni dello scudetto

Abbandonando temporaneamente la festa scudetto e il luogo in cui si svolgerà, è bene approfondire un altro aspetto di fondamentale importanza. Ovvero, tutte le possibili combinazioni che di fatto possono portare l'Inter o il Milan ad aggiudicarsi definitivamente la prima posizione in classifica.

Questa, infatti, ad oggi è una combinazione che lascia sicuramente meno spazio ad interpretazioni varie. Tuttavia, è anche vero che ci possono essere vari scenari a dir poco clamorosi. Le squadre coinvolte, sono rispettivamente imepegnate contro Sampdoria e Sassuolo. Si tratta ovviamente di una gara che vede i nerazzurri in casa, e il Milan in trasferta.

Dunque, a partire da questo contesto possono emergere vari dettagli interessanti. Nel caso in cui l'Inter dovesse vincere, e il Milan perdere, lo scudetto andrebbe ai nerazzurri. Questo, poiché la distanza di due punti verrebbe ovviamente colmata in tutto e per tutto.

Ma in caso di pareggio, per una questione puramente inerente agli scontri diretti, i rossoneri avrebbero la meglio. Dunque, ipoteticamente, i rossoneri con un pari ottenuto contro i neroverdi potrebbero aggiudicarsi lo scudetto anche in caso di vittoria nerazzurra.

L'eventuale exploit di entrambe le squadre impegnate contro le milanesi, renderebbe di fatto invariata questa differenza di punteggio. Come si può vedere, dunque, ci sono sicuramente molti meno scenari a cui pensare. Tuttavia, si tratta pur sempre di una lunga serie di combinazioni interessanti.

Il fatto che entrambe le squadre giochino finalmente nel pieno regime della contemporaneità, è comunque un valore aggiunto. Questo, poichè il fattore campo potrebbe risultare ancora più determinante. Sia da una parte che dall'altra, dunque, lo spettacolo agonistico sarà garantito.

Entrambe le squadre coinvolte nella lotta per lo scudetto, ce la metteranno tutta per fare meglio della squadra avversaria. Facendo ovviamente memoria di quanto accaduto negli incontri precedenti, naturalmente.

La situazione a San Siro

In ottica festa scudetto e dove si terrà, lo stadio di San Siro potrebbe paradossalmente giocare un ruolo fondamentale a dir poco. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, infatti, dovranno affrontare i liguri della Sampdoria proprio tra le mura domestiche di San Siro. Dall'altra parte, invece, si può appunto trovare un Milan che si trova in trasferta al Mapei Stadium, che sarà appunto allo stadio che andrà ad ospitare la loro partita contro il Sassuolo.

Che giocherà ovviamente in casa. Questo, come detto in precedenza, potrebbe essere un fattore che a sua volta potrebbe avere un duplice effetto, sia positivo che negativo. Ma questo, ovviamente, dipende tutto dallo svolgimento delle due rispettive partite. In ogni caso, in ottica di festeggiamenti, il Milan eventualmente non potrebbe utilizzare lo stadio di San Siro per poter ospitare la sua cerimonia di trionfo.

Nel caso in cui dovesse vincere, ovviamente. Questo, poiché i rivali nerazzurri sono già impegnati in quella partita proprio allo stesso orario della partita in sé. Pertanto, lo stadio non verrebbe liberato in tempo. La sola cosa che viene ipotizzata, è quella di fare il consueto tour cittadino con un pullman scoperto. Che permetta così ai giocatori trionfanti di poter salutare i loro tifosi.

Ma questo, naturalmente, dovrà essere uno scenario che andrà analizzato sotto la lente d'ingrandimento di chi di dovere. Che si occuperà appunto della tutela dell'ordine pubblico. Considerando soprattutto l'incredibile mole di persone che probabilmente assisterà a tale evento.

Parlando dunque di combinazioni o di vari scenari possibili, si può dire come effettivamente la situazione in corso sia ancora tutta da scoprire. E questo è un fattore ancora più clamoroso, se si considera il fatto che effettivamente manca ancora parecchio tempo prima che l'ultimo weekend della stagione di campionato corrente si vada a giocare. Insomma, col passare dei giorni seguiranno sicuramente ulteriori sviluppi.

A che ora giocheranno Inter e Milan?

Grazie al nuovo calendario emesso in via ufficiale dagli organi competenti, Inter e Milan potranno giocare alla stessa ora. E questo, non vale solamente per la corsa allo scudetto. Infatti, tale logica è stata conseguentemente applicata anche alla lotta per la salvezza, che attualmente vede principalmente impegnate Salernitana e Cagliari.

Per quanto concerne le milanesi, entrambe giocheranno domenica 22 maggio alle ore 18:00. Il Milan andrà in scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi. L'Inter, invece, ospiterà la Sampdoria a San Siro. Gli scenari possibili sono molteplici, non a caso fare anche solo dei pronostici attendibili risulta molto difficile di per sé.

L'unica cosa che si può fare, dunque, è quella di sperare che ci sia uno spettacolo degno di nota da entrambe le parti. Ma soprattutto, che si possa assistere finalmente ad un pomeriggio di grande calcio. Come spesso effettivamente è accaduto in svariate occasioni.

Infatti, nonostante le ultime stagioni di Serie A siano state comunque in costante crescita, non si può comunque dire come effettivamente la situazione attuale sia stata risanata del tutto. Ma sicuramente le precedenti lotte per lo scudetto, che sono state appunto più avvincenti che mai, rappresentano comunque un buon trampolino di lancio per una possibile Serie A del tutto innovativa.

Ma soprattutto più competitiva dal punto di vista tecnico. Sia dunque in materia locale che in materia estera, che riguarda principalmente uno dei punti che premono di più a chi di dovere. Soprattutto ai club che vengono costantemente interpellati nei principali contesti europei di riferimento.

Naturalmente, si parla di un contesto simile con una certa prudenza. Questo, dal momento in cui non è da dare per scontato alcun esito. Allo stato attuale e soprattutto in una situazione di simile stallo, fare anche solo delle semplici ipotesi è molto difficile. La cosa più saggia da fare, dunque, è quella di godersi al meglio tale spettacolo.

