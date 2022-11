Nell'ultima gara della fase a gironi la Lazio affronterà fuori casa il Feyenoord in una partita decisiva. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Un destino ancora tutto da scrivere per gli uomini di Maurizio Sarri che attualmente ricoprono la prima posizione nel girone. Nella gara di andata la Lazio si è imposta con un bel poker sul Feyenoord di Arne Slot, ma quella di oggi è una partita che ha tutt'altro sapore. Andiamo a capire dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Feyenoord-Lazio, partita rinviata per gli olandesi

Il Gruppo F ha regalato grosse emozioni fino a qui, è infatti uno dei gironi più equilibrati con ancora tutte e quattro le squadre distanti solamente di tre punti.

L'ultimo turno sarà quindi decisivo per decretare chi potrà accedere agli ottavi di finale, chi dovrà svolgere lo spareggio, chi retrocederà in Conference League e chi, invece, verrà definitivamente eliminato dalle competizioni europee.

Ci si gioca tutto in novanta minuti dunque, decisivi per il proseguo della stagione e importanti per capire su quanti fronti si sarà impegnati nei prossimi mesi.

Ha fatto scalpore la scelta della Federazione olandese di posticipare la partita di campionato del Feyenoord, che si presenterà alla partita contro la Lazio ben più riposata.

Questa è la prova che nessuno sottovaluta più la competizione e che tutti vogliono provare ad arrivare fino in fondo.

Maurizio Sarri si è espresso con parole dure sulla questione del rinvio, ritenendo questo tipo di comportamento inaccettabile e ingiusto nei confronti di tutte le altre partecipanti del Gruppo F.

Feyenoord-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

I prossimi novanta minuti saranno quindi decisivi per tutte e quattro le squadre impegnate nel girone, e nessuno ha intenzione di mollare.

Feyenoord-Lazio si prospetta una partita entusiasmante e dura, scopriamo dove vederla in TV e in streaming.

La sfida di oggi di Europa League dei biancocelesti sarà visibile in TV su DAZN, su Sky Sport Uno (canale numero 201) e su Sky Sport (canale 252).

Si potrà inoltre seguire in streaming attraverso l'app di DAZN, su NOW TV e su Sky GO.

Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Marco Parolo.

A Paolo Ciarravano e Nando Orsi, invece, sono affidati la telecronaca e il commento tecnico di Sky.

Orario e dove si gioca

La delicata sfida tra Feyenoord e Lazio andrà in scena oggi, giovedì 3 novembre, alle ore 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Gli uomini di Maurizio Sarri dunque dovranno giocarsi il pass per gli ottavi di finale in trasferta, in un campo notoriamente caldo e difficile.

Le notti europee passano però anche per questi momenti, sarà importante mantenere alta la concentrazione e non farsi schiacciare dalla pressione.

Probabili formazioni

Dopo aver capito dove vederla in TV e in streaming, l'orario e il luogo della partita, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Feyenoord-Lazio.

Maurizio Sarri con buona probabilità confermerà alcune rotazioni già effettuate nel corso della competizione, in cerca di ulteriori risposte e di dare minutaggio a tutti.

Milinkovic-Savic partirà probabilmente da titolare, in virtù della squalifica rimediata in campionato.

Luis Alberto invece dovrebbe riposare e in mezzo al campo, oltre al serbo, dovrebbero partire Basic e Marcos Antonio.

In attacco riposa solo Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson dovrebbero partire assieme a Cancellieri.

In difesa fuori Romagnoli e Marusic, dentro Patric e Hysaj nell'undici titolare.

Probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Jahankabakhsh, Pereira, Dilrosun. Allenatore: Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Classifica Lazio in Europa League

La Lazio comanda il Gruppo F di Europa League a pari punti con lo Sturm, sono 8 i punti conquistati dai biancocelesti fino a questo momento ma non bastano per ottenere il pass per gli ottavi di finale.

Solo la prima classificata infatti accede direttamente tra le migliori sedici, la seconda invece dovrà giocarsi lo spareggio contro le retrocesse dalla Champions League.

La terza qualificata retrocederà in Conference League mentre l'ultima uscirà dalle coppe europee.

Fare il risultato questa sera consentirebbe alla squadra allenata da Sarri di procedere nella competizione, raggiungendo così il primo obiettivo stagionale.

C'è anche il rischio di trovarsi in una situazione di classifica avulsa, questo nel caso in cui Lazio e Sturm perdessero la partita di oggi.

La classifica:

Lazio 8 punti Sturm 8 punti Feyenoord 5 punti Midtjylland 5 punti

Il pronostico

Feyenoord-Lazio è una partita aperta a ogni tipo di risultato, il primo posto dei biancocelesti significa poco visto il percorso svolto e il valore degli avversari.

I bookmaker infatti danno come favoriti gli olandesi, in virtù del fattore campo e dell'obbligo di vincere per rimanere in corsa in Europa.

Rimane molto probabile che ci siano più gol nella partita, che si prospetta emozionante e ricca di colpi di scena.

Milinkovic-Savic sarà l'osservato speciale di oggi, molto passerà attraverso la sua qualità.

