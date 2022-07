Il nuovo corso della Salernitana per restare ancora in Serie A prende corpo, con l'interessamento per Filip Djuricic. Ecco chi è il possibile nuovo colpo dei granata in attacco.

Dopo l'addio di Sabatini lo scorso mese di giugno, la Salernitana prova a ripartire con nuovi colpi anche ad effetto, a partire dalla zona offensiva. Ecco chi è Filip Djuricic, attaccante svincolato offerto ai granata, che tanto fa godere i tifosi ancor prima dell'ufficialità del suo acquisto.

Chi è Filip Djuricic

Filip Djuricic nasce a Obrenovac, in Serbia, il 30 giugno 1992. Il ruolo che maggiormente predilige è quello di trequartista dietro le punte, ma non disegna anche un impiego un po' più arretrato, sulla linea di centrocampo.

La crescita del serbo avviene prima nelle giovanili dell'Obrenovac 1905 e poi con la Stella Rossa. Questa lo perde nel 2007, quando il giocatore decide di andare all'Olympiakos in Grecia. Qui, però, l'ambientamento non è il massimo e quindi decide di tornare in patria.

Nello specifico, Djuricic sceglie ancora la squadra della sua città natale, ovvero il Radnicki Obrenovac che milita nella Serie C serba. Tuttavia, riesce a impressionare nelle sue 17 partite stagionali, tanto da richiamare su di se l'attenzione del Manchester United, per il quale club andrà a fare un provino nelle riserve.

Mancato l'accesso ai Red Devils, ecco che per il trequartista si fa avanti l'Heerenveen, nella stagione 2009/2010. Con la squadra olandese, si farà conoscere a livello europeo, grazie ai 26 gol e 28 assist in 110 partite totali. Ciò, difatti, gli apre le porte del Benfica.

La squadra portoghese prende il giocatore a 8 milioni di euro per la stagione 2013/2014, ma non arriva l'esplosione che ci si aspettava, nonostante le 24 partite totali, condite solo da 2 reti e altrettanti assist. Difatti dopo appena un anno, Filip Djuricic se ne va in prestito.

Il club che accoglie il trequartista serbo è il Mainz, in Germania. Qui, ancora una volta non fa vedere il suo talento e quindi a febbraio 2015 passa sempre in prestito al Southampton, dove milita in campo per 9 match, senza lasciare il segno.

Di nuovo, nella stagione 2015/2016 è il turno dell'Anderlecht, che lo prende sempre in prestito, e in Belgio stavolta il calciatore offensivo si fa notare. Infatti, a fine anno avrà all'attivo 20 partite con ben 4 assist per i compagni, più un gol.

L'Italia

Altra stagione e altro prestito, stavolta alla Sampdoria, in cui Djuricic assaggia per la prima volta i campi della Serie A. Con i blucerchiati spesso trova la titolarità, ma mette a referto solo un passaggio chiave per i compagni in 24 partite. Inoltre, da segnalare che il 31 gennaio 2017 diventa un giocatore a tutti gli effetti della Samp, in un'operazione di mercato allargata col Benfica.

La squadra di Genova, però, lo manda l'anno dopo a farsi le ossa a Benevento nella seconda parte di stagione del 2017/2018, a gennaio 2018. Qui, però, nonostante le 15 presenze, ancora una volta non riesce a incidere. A fine anno, inoltre, si svincola a parametro zero dalla Sampdoria.

Djuricic al Sassuolo

L'avventura più felice da parte di Filip Djuricic in Italia è al Sassuolo. Con la maglia dei neroverdi, infatti, il trequartista serbo troverà sempre più continuità, almeno fino all'ultima stagione e mezza. Difatti, trova presto il gol, già nel settembre 2018 contro il Milan.

Alla fine della stagione il suo bottino è magro, 2 gol e 2 assist, ma la sua ruota incomincia a girare. Nel 2019/2020, infatti, sale di livello, complici i 5 gol e i 6 assist in 29 partite di Serie A. Dello stesso livello è l'annata successiva, nella quale mette a referto 5 reti e 4 passaggi chiave.

Nell'ultima stagione, tuttavia, Filip Djuricic ha trovato meno spazio, complice l'avvicendamento in panchina tra De Zerbi e Dionisi. Questi gli ha preferito altri giocatori, tanto che alla fine della stagione, chiusa con 12 partite appena giocate, 2 gol e un assist, è arrivata la fine del contratto senza rinnovo.

Djuricic alla Salernitana

Filip Djuricic dunque è stato offerto a diverse squadre. In particolare, nelle ultime ore si fa un gran parlare della Salernitana, che ci sta facendo più di un pensiero sul trequartista serbo. Al momento, tutto tace, ma l'eccitazione tra i tifosi è già alta.

Certo, però, bisogna mantenere i piedi per terra in quanto sul centrocampista offensivo punta anche il Torino di Juric, che dopo le recenti perdite nel reparto offensivo, ha bisogno di trovare nuovi calciatori. Insomma, si preannuncia una battaglia tra granata.

