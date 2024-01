La finale degli Australian Open si avvicina e molti stanno chiedendo dove vederla in televisione o in streaming. L'orario e la data sono già stabiliti e anche le varie piattaforme e Pay Tv hanno già reso disponibile il palinsesto per il grande match tra Sinner e Medvedev.

Finale Australian Open: ecco dove vederla e chi la giocherà

Iniziamo dai canali televisivi. La finale dello Slam d'Australia andrà in onda, in diretta, su Eurosport, al canale 210 di Sky. Non è ancora chiaro se la Rai avrà i diritti televisivi per trasmettere la partita dal momento che al match parteciperà un atleta italiano. La partita sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming SkyGo, Now e DAZN.

La data delle finale degli Australian Open è in programma per domenica 28 gennaio 2024, a partire dalle ore 9.30 italiane. Il match si disputerà alla Rod Laver Arena di Melbourne e il titolo sarà conteso tra il tennista italiano Jannik Sinner, alla sua prima finale in carriera di uno Slam, e il più esperto tennista russo Daniil Medvedev. Non si conosce l'orario di fine incontro in quanto è variabile, ma, vista la portata dell'evento potrebbe durare anche più di tre ore.

Sinner-Medvedev: i precedenti, i pronostici e la conquista della finale

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sono sfidati, dal 2020 ad oggi, ben 9 volte. Gli ultimi 3 incontri sono stati vinti dal tennista italiano e si sono disputati tutti nel 2023. Lo storico, però, vede Medvedev in vantaggio in quanto ha battuto 6 volte Sinner.

Sebbene Medvedev abbia più esperienza del suo avversario e più scontri diretti dalla sua parte, i pronostici vedono in Sinner il favorito alla conquista dello Slam d'Australia. Osservando le quote di diversi Bookmakers, la vittoria di Sinner va da un minimo di 1.36 ad un massimo di 1.40. Medvedev, invece, ha una quota che oscilla da 3.00 a 3.10, fatta eccezione per un 2.90.

Entrambi i tennisti sono molto in forma, ma Sinner ha dimostrato più costanza e ha vinto i vari incontri dello Slam senza fare troppa fatica. In questa edizione degli Australian Open, il tennista italiano ha perso un solo game in semifinale contro Djokovic, dimostrando di essere una vera e propria macchina da guerra in campo.

Daniil Medvedev ha conquistato la finale grazie alla sua resistenza e alla sua grinta. In più occasioni il tennista russo ha rischiato di perdere vari incontri, ma ha quasi sempre rimontato approdando meritatamente in finale. Medvedev, a differenza del suo avversario, ha perso ben 6 game, e oggi era in netto svantaggio durante la semifinale disputata contro Zverev vinta poi per 3-2.

