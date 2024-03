Champions volley femminile 2024, finale italiana tra Conegliano e Milano: dove vederla

È il momento della partita più importante della stagione per gli appassionati del volley femminile, manca solo la finale per decretare la vincitrice della Champions League 2024: ma dove vederla?

La finale sarà tutta italiana, perché vede protagoniste Conegliano e Milano, pronte a darsi battaglia per il titolo di campionesse europee. Ecco dove vedere la partita in TV e qualche informazione in più sul match.

Finale di Champions 2024 volley femminile, dove vederla

La data da segnare sul calendario è quella del 5 maggio. Non ci sono informazioni precise rispetto al luogo e all'orario della partita. La finale dovrebbe giocarsi in Turchia, più precisamente a Istanbul, ma il luogo è ancora da confermare.

Non è prevista una diretta TV, almeno per adesso, ma la cosa certa è che sarà possibile seguire il match in streaming sull'app di DAZN, disponibile anche sulle smart TV.

Conegliano-Milano, un derby italiano in finale di Champions

Le due squadre italiane hanno raggiunto la finale di Champions League 2024. Per l'Allianz Vero Volley Milano è la prima volta nella storia, ma la squadra ha esperienza ed è guidata da Paola Egonu, che gioca la finale di Champions per la quinta volta consecutiva.

L'Imoco Volley Conegliano, che attualmente è primo in Serie A1, gioca la finale di Champions per la quinta volta nelle ultime 7 edizioni. Solo nel 2020/2021 è riuscita a vincerla, battendo la squadra turca VakifBank. In quella stagione, Paola Egonu giocava nel ruolo di opposto proprio per la squadra veneta.

Durante la stagione a prevalere è Conegliano, che ha vinto tutti e quattro gli scontri diretti contro Milano. Le due squadre potrebbero incontrarsi persino nella finale scudetto, perché partono dai due lati opposti del tabellone. Se dovessero poi incontrarsi in finale play off, vorrebbe dire che ci attendono altri 6 incontri tra le due squadre (lo scudetto si gioca su 5 gare), da qui a fine stagione.

Fenerbahce e Eczacibasi superate in semifinale

L'Allianz Vero Volley Milano ha superato in semifinale il Fenerbahce, vincendo al golden set grazie a una grande prestazione di tutta la squadra. Le milanesi perdono 3-1 ma vincono il golden set, eliminando così le turche. Paola Egonu, stella della squadra, è decisiva con i suoi 35 punti. Helena Cazaute ne fa 15 e i 6 muri di Rapha Folie, ben coadiuvata dall'incredibile impatto difensivo di Laura Heyrman, incorniciano alla perfezione la prestazione della squadra. Bene anche Alessia Orro, recuperata in extremis per la partita dopo una distorsione alla caviglia. Per lei ottima distribuzione del gioco e una grande presenza in difesa.

Conegliano raggiunge la finale dopo un percorso netto, composto da sole vittorie: 10 su 10 per la precisione. In semifinale è riuscita nell'impresa di imporsi sulle turche dell'Eczacibasi, campionesse del mondo in carica. Wolosz tiene il gioco su ritmi vertiginosi, mentre Plummer e Haak attaccano con grande precisione e soprattutto continuità. Di Gennaro è ottima in copertura e insieme ai muri di Fahr serrano la difesa senza concedere nulla. La partita finisce 3-1 per la squadra veneta e Haak tra andata e ritorno segna un totale di 66 punti.