Coppa Italia, Fiorentina Atalanta: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Fiorentina d'Italiano ospita l'Atalanta di Gasperini nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Fiorentina-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia

Il Franchi è pronto a ripopolarsi dopo la recente sconfitta subita dalla Viola in campionato contro il Milan. Punti persi che avrebbero fatto molto comodo in ottica classifica, ma che non chiudono le porte a un piazzamento valevole per le future competizioni europee.

La Coppa Italia è un obiettivo realistico per gli uomini di Vincenzo Italiano, anche perché nella scorsa edizione sono riusciti a raggiungere la finale arrendendosi solamente all'Inter che alla fine ha alzato il trofeo al cielo.

A Firenze arriva l'Atalanta, squadra che gode di ottima salute e che sa che può puntare alla vittoria finale. In campionato, nell'ultimo turno, è arrivato un secco 3-0 sul Napoli di Calzona, che certifica il periodo positivo degli uomini di Gasperini che ora si trovano al sesto posto a meno due dalla Roma quinta.

Fare bottino pieno in trasferta per poi giocarsi tutto tra le mura amiche nella gara di ritorno, questo è l'obiettivo dell'Atalanta che è pronta a mettere in scena un'altra grande prova.

Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: dove vederla in TV e in streaming

Una sfida tra due squadre che mirano a dominare il campo e che spesso mostrano un gioco entusiasmante. Due filosofie diverse ma che spesso hanno principi comuni, anche per questo c'è molto interesse attorno a questa semifinale, ecco dove vederla in TV.

Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Italia 1. La si potrà seguire anche in streaming, sempre gratuitamente, su Mediaset Infinity. La telecronaca è stata affidata alle voci di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

Quando e dove si gioca

Fiorentina-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 3 aprile, alle ore 21:00, allo stadio franchi di Firenze.

Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Vincenzo Italiano schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. Davanti a Terracciano, estremo difensore dei toscani, partiranno Kayode e Parisi sulle corsie e Martinez Quarta e Ranieri al centro della retroguardia.

Il duo di centrocampo sarà formato da Arthur e Duncan mentre sulla trequarti, alle spalle di Belotti unica punta, spazio alla qualità di Nico Gonzalez, Beltran e Sottil.

Gasperini risponde con il 3-4-1-2. Musso difenderà la porta dei bergamaschi, davanti a lui la difesa a tre sarà formata da Toloi, Hien e Djimsiti. Sulla banda di destra probabile l'impiego di Holm mentre Ruggeri dovrebbe prendersi quella di sinistra.

In mezzo al campo Ederson farà coppia con De Roon mentre Koopmeiners supporterà Scamacca e Lookman.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Il pronostico

Quella d'Italiano e quella di Gasperini sono due squadre che spesso hanno mostrato un gioco molto piacevole e divertente da vedere. La Fiorentina, nel corso del suo cammino, ha già eliminato il Parma e soprattutto il super Bologna di Thiago Motta.

L'Atalanta, invece, ha dovuto fare i conti con il Milan di Pioli e con il Sassuolo, in entrambi i casi, ovviamente, è riuscita a proseguire nel torneo. Ora entrambe cercheranno di vincere per assicurarsi un ritorno più tranquillo con l'obiettivo di raggiungere l'atto conclusivo.

Le maggiori agenzie di scommesse non riescono a trovare una squadra favorita tra le due e le quote, in sostanziale equilibrio, ne sono una prova.

