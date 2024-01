Coppa Italia, Fiorentina Bologna: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Fiorentina ospita il Bologna nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Fiorentina e Bologna si sfidano ai quarti di finale di Coppa Italia, sarà una partita fondamentale, la posta in palio è altissima. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Fiorentina-Bologna, quarti di finale di Coppa Italia

La squadra allenata da Vincenzo Italiano arriva alla sfida dopo aver perso in campionato contro il Sassuolo, un 1-0 che brucia e che si deve dimenticare in fretta anche perché la stagione, fino a questo momento, è stata molto positiva.

In Coppa Italia, invece, ha dovuto soffrire e non poco agli ottavi di finale contro un Parma indomabile che si era portato in vantaggio di due reti, per poi farsi rimontare ed eliminare ai calci di rigore.

Di fronte si troverà una delle più grandi sorprese di questa stagione: il Bologna di Thiago Motta. Gli emiliani arrivano dal pareggio ottenuto in Serie A in casa contro il Genoa, mentre nella coppa nazionale hanno compiuto l’impresa eliminando l’Inter di Simone Inzaghi.

Ora l’obiettivo per entrambe è quello di superare il turno per affrontare in semifinale una tra Milan e Atalanta, ed entrambe hanno le carte in regola per regalare una partita ricca di emozioni.

Fiorentina-Bologna, dove vederla in TV e probabili formazioni

Si prospetta una partita senza esclusione di colpi e aperta a ogni scenario, ecco dove vederla in TV. Fiorentina-Bologna sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 5, la si potrà inoltre seguire anche in streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani, il quale sarà supportato nel commento da Simone Tiribocchi.

Quando e dove si gioca

Fiorentina-Bologna, partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, andrà in scena martedì 9 gennaio, alle ore 21:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

Qualche dubbio di formazione per Vincenzo Italiano che schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. Tra i pali dovrebbe partire dal primo minuto Christensen, davanti a lui spazio a Kayode e Parisi sulle corsie e a Milenkovic e Ranieri al centro della difesa.

Il duo di centrocampo sarà composto da Duncan e Maxime Lopez, che si candida per una maglia da titolare. Sulla trequarti, alle spalle di Beltran che è avvantaggiato su Nzola, via libera alla qualità di Ikoné, Bonaventura e Brekalo.

Modulo speculare per il Bologna di Thiago Motta che tra i pali schiera Ravaglia. Davanti a lui è probabile l’impego di Posch, Beukema, Lucumi e Lykogiannis in difesa. In mezzo al campo, con lo scopo d’impostare e interdire, spazio a Moro e ad Aebischer mentre sulla trequarti, alle spalle di Zirkzee, fiducia in Orsolini, Ferguson e Saelemaekers.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Leggi anche: Chi è Luigi Nasca: tutto sull'arbitro retrocesso in Serie B

Il pronostico

Fiorentina e Bologna sono due squadre che esprimono un calcio divertente, intenso e propositivo, e per questo ci sono grandi aspettative su questa partita. La compagine gigliata ha fino a qui svolto una buona prima parte di stagione, e la quarta piazza in campionato, il passaggio del turno in Conference League e i quarti di finale raggiunti in Coppa Italia ne sono la conferma.

Discorso simile per gli emiliani che sono a tutti gli effetti la sorpresa di questa prima parte di annata calcistica. L’equilibrio potrebbe regnare sovrano fino al termine della sfida ma, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Fiorentina parte favorita.

Leggi anche: Stop al Decreto Crescita: tremano le big di Serie A