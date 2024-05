La Conference League si avvicina al termine ed è il momento delle semifinali. Ecco tutto quello da sapere sulla partita di andata tra Fiorentina e Club Brugge, dove vederla in TV, streaming e quali sono le probabili formazioni per l’incontro.

Fiorentina Club Brugge, semifinale di andata di Conference League

La semifinale di Conference League vede affrontarsi Fiorentina e Club Brugge. I due team arrivano all’incontro dopo due ottime vittorie in campionato.

I Viola, dopo essere stati eliminati dall’Atalanta in Coppa Italia, puntano a raggiungere per il secondo anno consecutivo la finale della competizione e chiudere il ciclo in panchina di Vincenzo Italiano con un trofeo. Nell’ultima partita di campionato ha vinto con un sonoro 5-1 contro il Sassuolo, condito dalla doppietta di Nico Gonzalez.

Il Club Brugge, invece, ha vinto le ultime sette partite tra campionato e coppa. Inoltre, nell’ultima giornata di Pro League ha battuto il Genk per 3-0. È in piena lotta per il titolo di campione di Belgio, conteso con Anderlecht e Union Saint-Gilloise. Ai quarti di finale la squadra aveva eliminato agevolmente il Paok Salonicco.

Fiorentina Club Brugge, dove vederla in TV e streaming

L’inizio dell’incontro di andata è fissato alle 21.00 di giovedì 2 maggio. La partita si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze e l’arbitro designato è Micheal Oliver.

Si può vedere la partita in diretta su Sky (canale 254) e DAZN, oppure in chiaro su TV8. In streaming il match si può seguire su Sky Go, su DAZN o su Now.

Le probabili formazioni

Italiano sceglie il 4-2-3-1, che dopo il mercato di gennaio è diventato il modulo più utilizzato dalla squadra. In difesa la coppia centrale è composta da Milenkovic e Martinez Quarta. A sinistra gioca capitan Biraghi e a destra Dodò è in vantaggio su Kayode. In mediana probabile vedere Mandragora e Bonaventura, favoriti su Arthur e Duncan. Sulla trequarti le idee invece sono molto chiare: a sinistra Sottil, a destra Nico Gonzalez e al centro Beltran. Punta centrale gioca Belotti.

Hayen schiera i suoi in un 4-3-3, con il grande dubbio riguardante il portiere. A Firenze è stato infatti visto anche Mignolet, capitano e portiere della squadra che però ha saltato le ultime partite a causa di un infortunio (dal quale sembrerebbe essersi ripreso). Se non dovesse farcela, è pronto Jackers. La difesa è composta da Sabbe, Ordonez, Mechele e Meijer. A centrocampo Vetlesen e Onyedika supportano il fantasista della squadra Vanaken. Il tridente è formato da Skoras, Thiago e Jutgla.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Dodò, Mandragora, Bonaventura, Sottil, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet, Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer, Vetlesen, Onyedika, Vanaken, Skoras, Thiago, Jutgla. Allenatore: Nicky Hayen.

Il pronostico sul match

Secondo i bookmakers, i padroni di casa dovrebbero riuscire a capitalizzare il vantaggio di giocare a Firenze. Occhio però alla squadra belga che ha più volte dimostrato nel corso della Conference League di essere molto pericolosa anche fuoricasa.

Le quote suggeriscono che si tratta di una partita con meno di tre reti complessive ed è alta la probabilità che almeno una delle due squadre riesca a mantenere la propria rete inviolata.

