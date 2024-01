Serie A 2023/2024, Fiorentina Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter vola al Franchi per affrontare la Fiorentina nella partita valevole per la 22^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

L'Inter sfida in trasferta la Fiorentina nella partita valevole per la 22^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Fiorentina-Inter, 22^ giornata di Serie A

La 22^ giornata di Serie A offrirà due big match: Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter, si affronteranno dunque tutte e quattro le squadre che sono state impegnate in Supercoppa Italiana.

Una competizione dalla quale la compagine guidata da Vincenzo Italiano è uscita subito in semifinale, in una partita dominata in lungo e in largo dai partenopei.

Esito opposto invece per i nerazzurri, i quali sono usciti vincenti dalla competizione grazie alla rete di Lautaro Martinez. I gigliati in campionato sono in piena lotta per conquistare un posto valevole per la futura Champions League, e sanno bene quanto conti vincere anche contro le big.

Di contro, l'Inter deve invece conquistare i tre punti per continuare a tenere il passo della Juventus fino a quando non potrà nuovamente superarla, ricordiamo infatti che la squadra di Simone Inzaghi deve recuperare la partita con l'Atalanta.

Fiorentina-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Una squadra vuole conquistare punti utili per la lotta Champions, l'altra per lo Scudetto. La sfida tra i viola e i nerazzurri, anche grazie al gioco che esprimono solitamente le due squadre, si prospetta entusiasmante, ecco dove vederla in TV. Fiorentina-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN.

Si potrà inoltre seguire il match anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento da Marco Parolo.

Quando e dove si gioca

Fiorentina-Inter, partita valevole per la 22^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 28 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Vincenzo Italiano deve rinunciare a Biraghi ma conta di recuperare in tempo Nico Gonzalez. La Fiorentina scenderà in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Terracciano partiranno Kayode e Parisi sulle corsie e Martinez Quarta e Ranieri al centro della difesa.

Il duo di centrocampo sarà composto dalla qualità di Arthur e dalla corsa di Duncan mentre sulla trequarti, alle spalle di Beltran unica punta, spazio alla fantasia proprio di Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné.

Più di qualche problema per Simone Inzaghi, soprattutto in mezzo al campo dove deve rinunciare a Calhanoglu e Barella. Nel 3-5-2 dei nerazzurri, davanti a Sommer la difesa a tre sarà formata da Pavard, De Vrij (in vantaggio su Bastoni) e Acerbi.

Sulla banda di destra dovrebbe partire Darmian, mentre a sinistra ci sarà regolarmente Dimarco. In mezzo al campo Asllani fungerà da play, al suo fianco spazio a Frattesi e Mkhitaryan. In avanti pochi dubbi, Lautaro Martinez farà coppia con Thuram.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Il pronostico

Al Franchi andrà in scena uno dei big match di giornata. Una partita che sarà fondamentale per entrambe con i nerazzurri che hanno però qualcosa in più da perdere e che arrivano con qualche pedina in meno su cui contare.

La formazione della squadra di Simone Inzaghi, però, si è già dimostrata ampiamente competitiva nonostante qualche assenza e il primo posto è troppo importante per poter trovare alibi.

Occhio però alla Fiorentina che è in forma e che vede l'obiettivo quarto posto raggiungibile a fine stagione. Considerato il valore della rosa e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

