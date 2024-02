Serie A 2023/2024, Fiorentina-Lazio: dove vederla in TV e le probabili formazioni

Fiorentina-Lazio, lo scontro che chiude la 26^ giornata di Serie A: ecco dove vederla in diretta TV, in streaming e quali sono le probabili formazioni per la sfida.

Fiorentina e Lazio si affrontano per chiudere la 26^ giornata di Serie A 2023/2024. Chi vincerà lo scontro diretto per la corsa alle competizioni europee? Ecco dove vederla in TV e in streaming e quali sono le probabili formazioni per il match.

Fiorentina-Lazio, 26^ giornata di Serie A

Le due squadre, entrambe in corsa per la qualificazione a una coppa europea, arrivano a questa partita con soli 2 punti di distacco.

La Fiorentina, reduce da un deludente pareggio nel derby toscano contro l'Empoli, cerca la vittoria che significherebbe sorpasso in classifica, proprio ai danni della Lazio, e settimo posto, che coincide con l'accesso alla Conference League, terza delle competizioni UEFA.

Biancocelesti che quindi giocano per difendere la loro posizione in classifica, guadagnata dopo aver vinto la partita di recupero contro il Torino, valevole per la 21^ giornata di Serie A, che era stata spostata per gli impegni di Supercoppa Italiana dei biancocelesti.

Fiorentina-Lazio, dove vederla in TV e streaming

La partita, che si giocherà dopo il posticipo delle 18.30 Roma-Torino, sarà disputata allo stadio comunale Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio sarà alle 20.45 e sarà possibile seguire il match sia su Sky Sport (canale 251) che su DAZN.

Su Sky la partita sarà seguita da Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani, mentre su DAZN, le voci in cabina di regia saranno Edoardo Testoni e Alessandro Budel.

Probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

In casa viola arrivano sia notizia positive che negative. La buona notizia è il recupero di Biraghi sulla sinistra in difesa dopo il fastidio di Empoli. Quella brutta è l'indisponibilità di Martinez Quarta, autore di un'ottima stagione finora (4 gol per lui), che però deve dare forfait a causa di dolori addominali. Verrà sostituito da Ranieri di fianco a Milenkovic, mentre sulla destra gioca Faraoni. In porta Terracciano. In mezzo al campo è probabile vedere Arthur affiancato da Duncan, ma scalpita Mandragora in panchina. Per la trequarti certi Nico Gonzalez e Beltran mentre resta il dubbio tra Ikoné, Bonaventura e Sottil, con il primo in vantaggio sugli altri. Davanti Italiano sceglie di affidarsi all'acquisto di gennaio Andrea Belotti.

Lazio che deve fare a meno dello squalificato Gila in difesa, spazio quindi a Casale di fianco a Romagnoli. Se Marusic può stare tranquillo del suo posto da terzino sinistro titolare altrettanto non può esserlo Lazzari, in vantaggio ma tallonato dal diffidato Luca Pellegrini. Il portiere è Provedel. Non ancora disponibile Rovella il centrocampo sarà composto da Guendouzi, Luis Alberto e Cataldi, proprio a sostituire il compagno di squadra infortunato. Davanti agiranno Felipe Anderson, Immobile e Isaksen. Zaccagni dovrebbe aver recuperato e rientra tra i convocati, ma dovrà accontentarsi di partire dalla panchina. Recuperati anche Hysaj e Vecino in panchina.

Probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Faraoni, Duncan, Arthur, Gonzalez, Beltran, Ikoné, Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Casale, Lazzari, Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. Allenatore: Maurizio Sarri.

Il pronostico

La squadra di Maurizio Sarri sembra arrivare a Firenze in un momento migliore rispetto alla Fiorentina, che nonostante l'acquisto di Belotti fatica ancora a trovare la via del gol. I bookmaker suggeriscono la Lazio come probabile vincitrice della partita, anche se il dato più interessante che le quote possono indicarci e che dovremmo aspettarci diversi gol, complice anche lo stile di gioco dei due allenatori.