Questa sera si concluderà la 9^ giornata di Serie A con Fiorentina-Lazio, una partita molto importante per entrambe le squadre. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

La Fiorentina attende la Lazio all'Artemio Franchi di Firenze nel posticipo del lunedì sera che concluderà la 9^ giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano deve vincere per ritrovare continuità nei risultati ma sarà una partita tutt'altro che semplice. I biancocelesti sono partiti molto bene in campionato e vincendo rimarrebbero attaccati al treno di testa. Una sfida tutta da vivere, ecco dove vederla in TV.

Fiorentina-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

Due squadre con ambizioni simili ma con inizi di stagione ben diversi. I viola arrancano, faticano a trovare la vittoria e un gioco funzionale.

I biancocelesti invece si stanno dimostrando una squadra compatta ben diretta da Maurizio Sarri, e questa sera vincendo potrebbero avvicinarsi nuovamente al gruppetto di testa.

Il Monday Night della Serie A si potrà seguire in TV su Sky Sport Calcio (canale 202), su Sky Sport 4k (canale 231) e su Sky Sport (canale 251).

Si potrà inoltre vedere in TV su DAZN, sul nuovo canale presente per gli abbonati a Sky.

In streaming, invece, si potrà vedere su DAZN, su Sky Go e su NOW TV.

Le probabili formazioni

Dopo aver scoperto dove vederla in TV e in streaming proseguiamo con le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio.

Italiano recupera due pedine molto importanti: Nico Gonzalez e Milenkovic.

Il difensore dovrebbe partire titolare al centro della retroguardia viola, solo panchina invece per l'argentino.

Recuperato anche Dodo che però potrebbe partire dalla panchina, parte per il momento favorito Venuti.

In mezzo al campo dovrebbero partire sia Barak che Mandragora, davanti spazio a Jovic.

Non ci sono assenze pesanti in casa Lazio che può contare su tutte le sue pedine più importanti.

Patric dovrebbe tornare titolare in difesa, mentre in mezzo al campo Vecino parte favorito su Luis Alberto.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Ikoné. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Orario Fiorentina-Lazio e dove si gioca

Fiorentina-Lazio chiuderà dunque la 9^ giornata di Serie A, e data l'ambizione di entrambe le squadre e il loro modo di giocare si preannuncia una partita divertente.

La sfida si giocherà all'Artemio Franchi di Firenze, i viola potranno sfruttare il fattore campo spinti dai loro tifosi.

La Lazio invece dovrà cercare di fare punti in un campo difficile, ma che ha già dato prova di non essere inespugnabile in questa stagione.

L'orario d'inizio è fissato alle ore 20:45 di oggi lunedì 10 ottobre.

Come arriva la Fiorentina alla partita

La vittoria nell'ultima sfida di Conference League è servita a dare sicurezza alla squadra allenata da Vincenzo Italiano, e soprattutto è stata utile per far sbloccare Jovic.

Quello che più è stato sotto gli occhi di tutti in questo avvio di stagione è la mancanza di un terminale offensivo efficace, che fosse in grado di segnare e di non far rimpiangere Vlahovic.

Cabral per il momento non è pervenuto, Jovic nelle prime giornate è sembrato appesantito, fuori forma e fuori dalle logiche di gioco della Fiorentina.

Proprio quest'ultimo però sembra essere in crescita, e non è detto che non riesca ad affermarsi su buoni livelli.

In campionato i viola hanno racimolato solo 9 punti, 2 vittorie e 3 pareggi, troppo poco per una squadra che ambisce a raggiungere nuovamente l'Europa.

La sfida di questa sera sarà fondamentale, sia per i 3 punti in palio ma anche per dimostrare di essere una squadra all'altezza, e che la passata stagione non è stata un caso isolato.

Come arriva la Lazio alla partita

Se la Fiorentina arriva con tutto da dimostrare e ben poco da salvare in questo inizio di stagione, la Lazio ci arriva con un umore ben diverso.

La Squadra di Maurizio Sarri è solida, trova facilmente la via del gol e vanta la seconda miglior differenza reti del campionato.

In 8 giornate è riuscita a conquistare ben 17 punti, 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, se vincesse questa sera potrebbe raggiungere a 20 punti l'Udinese e il Milan scavalcando la Roma.

Che i biancocelesti siano una squadra da temere non è un mistero, quello che sorprende è la solidità e il rodato meccanismo di gioco che spesso è devastante per gli avversari.

Immobile ha già messo a segno 5 reti, Luis Alberto sembra rinato e le soluzioni offensive non mancano affatto.

Dunque la Lazio arriva alla partita senza pressione e con grande entusiasmo, e questo potrebbe essere un fattore determinante per il risultato finale.

Il pronostico

Dopo aver fatto una disamina di Fiorentina-Lazio, aver capito dove vederla in TV e le probabili formazioni, cerchiamo di capire chi parte favorita in questa sfida.

Alla luce dei risultati ottenuti fino a qui, del gioco espresso e della solidità parte favorita la Lazio di Maurzio Sarri.

La Fiorentina di Italiano però è in crescita e con una vittoria potrebbe decisamente ripartire con il piede giusto.

Sarà dunque una partita tutta da seguire, appuntamento alle ore 20.45 con il posticipo del lunedì.

